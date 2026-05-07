Tarjeta Binnibus 2026 para adultos mayores: requisitos y cómo solicitarla

Adultos mayores pueden viajar con tarifa preferencial al usar la tarjeta BinniBus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema de transporte BinniBus de los Valles Centrales de Oaxaca ha incorporado cuatro tipos de tarjeta para viajar en el transporte público, diseñadas para atender las necesidades de sectores específicos: estudiantes, personas con discapacidad, usuarios en general y adultos mayores.

Quienes forman parte de estos grupos, tendrán acceso a una tarifa preferente, siempre que validen su tarjeta al abordar.

PUBLICIDAD

Esta variedad de opciones responde a la intención de construir un sistema de movilidad más inclusivo y eficiente para toda la comunidad.

Documentos necesarios para solicitar la tarjeta BinniBus para adultos mayores

El trámite para la tarjeta de adultos mayores requiere menos documentación que en el pasado, gracias a ajustes realizados a partir de observaciones ciudadanas.

PUBLICIDAD

Ya no es obligatorio presentar la CURP ni la credencial de elector para la mayoría de los usuarios, aunque en el caso de adultos mayores, las autoridades podrían solicitar información adicional para verificar la identidad y la edad.

Para iniciar el registro, es indispensable contar con:

PUBLICIDAD

Identificación oficial vigente

Comprobante que acredite la condición de adulto mayor, como la credencial del INAPAM

Ambos documentos deben estar digitalizados en formato PDF si el trámite se realiza en línea.

En caso de preferir la modalidad presencial, se recomienda llevar los documentos impresos y, si es posible, una dirección de correo electrónico.

PUBLICIDAD

El personal de los módulos de atención puede orientar en el proceso y resolver dudas sobre los requisitos específicos.

La tarjeta para adultos mayores incluye un espacio para fotografía en el reverso, lo que facilita la identificación y el acceso inmediato a los descuentos sociales.

PUBLICIDAD

Esta medida garantiza que los beneficios lleguen exclusivamente a quienes cumplen con las condiciones establecidas.

La nueva Tarjeta de Prepago BinnIBus, promovida por la Secretaría de Movilidad de Oaxaca, facilitará el acceso al transporte público en la región. (Gobierno del Estado de Oaxaca)

Pasos a seguir para solicitar la tarjeta BinniBus para adultos mayores

El proceso para solicitar la tarjeta BinniBus 2026 de adultos mayores inicia con un pre-registro digital, habilitado en el sitio oficial desde el 4 hasta el 24 de mayo.

PUBLICIDAD

Para quienes optan por el trámite en línea, se debe llenar el formulario con los datos personales, seleccionar el tipo de tarjeta y adjuntar los archivos requeridos.

Al concluir el registro digital, se remite al correo electrónico del solicitante un número de folio, necesario para recoger la tarjeta física.

PUBLICIDAD

Este sistema permite supervisar el avance del trámite y facilita la recuperación del saldo en caso de extravío, siempre que el registro se haya completado correctamente.

Aquellos adultos mayores que prefieran atención personalizada pueden acudir a los módulos instalados en puntos clave del BinniBus, como la terminal Yuroo-Viguera y el Parque del Amor, en horario de 09:00 a 17:00 horas.

PUBLICIDAD

El personal está capacitado para asistir en la captura de datos y en la digitalización de documentos, garantizando que quienes no están familiarizados con sistemas tecnológicos puedan completar el proceso sin obstáculos.

El periodo de entrega de tarjetas inicia el 25 de mayo. Quienes hayan realizado el trámite en línea deben acudir con su identificación y el número de folio a los módulos de entrega.

En el caso de quienes gestionaron el proceso presencialmente, se les indicará la fecha y el lugar para recoger la tarjeta.

Durante fechas específicas de mayo y junio, se realizarán entregas gratuitas, con el fin de incentivar el registro masivo y promover el uso del sistema digital.

El pre-registro digital para la tarjeta BinniBus 2026 de adultos mayores está disponible del 4 al 24 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tarifas y costo de la tarjeta

El costo de la tarjeta BinniBus es de 50 pesos mexicanos, monto que será reembolsado como saldo inicial para utilizar en viajes.

A partir del 1 de junio de 2026, la tarjeta será obligatoria para acceder a tarifas preferenciales y descuentos.

La tarifa general con tarjeta es de 8 pesos mexicanos por viaje, mientras que quienes opten por el pago en efectivo deberán cubrir 10 pesos mexicanos.

Los estudiantes y adultos mayores acceden a una tarifa social de 4 pesos mexicanos al validar su tarjeta en el sistema.

En el caso de las personas con discapacidad, el acceso es completamente gratuito, sin necesidad de realizar ningún pago al abordar el transporte.

La tarjeta BinniBus puede ser solicitada desde cualquier municipio del estado, ya que no es necesario tener residencia en la capital.

De esta forma, Oaxaca avanza en la modernización de su transporte público, con un sistema que privilegia la inclusión y busca la equidad para toda la población.

Esta iniciativa facilita el acceso a un transporte más eficiente y justo, enfocándose en quienes requieren mayor atención y asegurando una movilidad urbana acorde a las necesidades actuales.