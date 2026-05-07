Édgar Vivar se someterá a delicada cirugía a sus 77 años y pasará seis meses en reposo

Édgar Vivar enfrentará una operación de columna que implica seis meses de reposo total y cuidados especiales por su condición cardíaca

Édgar Vivar enfrentará una delicada operación de columna vertebral que, según explicó, lo obligará a permanecer en reposo durante seis meses y podría verse complicada por su enfermedad cardíaca.

El propio actor mexicano reconocido por sus personajes en El Chavo del 8 y Vecinos detalló a Televisa Espectáculos que la intervención se debe a la desviación de su columna, así como a afecciones previas que incrementan el riesgo quirúrgico y lo mantendrán alejado temporalmente de proyectos profesionales.

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La cirugía implica seis meses de reposo absoluto

Édgar Vivar confirmó la naturaleza de la cirugía: “Tengo desviada la columna, entonces tienen que hacerme rectificación de columna, pero son seis meses de reposo”. El actor de 77 años subrayó que la principal causa de su estado es la edad, aunque reconoce que su condición cardíaca representa un desafío extra para los médicos.

El actor mexicano de 77 años confirma que la principal causa de la cirugía es una desviación en la columna agravada por la edad (Cuartoscuro)

Vivar revela que actualmente tiene cinco stents en las arterias coronarias, lo cual complica la intervención. “Tengo una condición que hace que sea un poco difícil la intervención quirúrgica, tengo cinco stent en las coronarias, con terapia física puedes sobrellevarlo, pero irremediablemente tiene que ser quirúrgico el tratamiento”.

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Pese al diagnóstico y a la inminente operación, Vivar continúa asistiendo a eventos públicos. Hace unos días participó en la alfombra roja de “Un portero muy improbable”, película que se estrenará durante el próximo Mundial de Futbol en México.

Incluso ahí, frente al público, el actor compartió detalles sobre la cirugía, generando preocupación entre seguidores y la prensa.

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Vivar padece enfermedades cardiovasculares y cuenta con cinco stents en las arterias coronarias, aumentando los riesgos quirúrgicos

Enfermedad cardíaca aumenta los riesgos del procedimiento

La condición cardíaca de Édgar Vivar obliga a tomar precauciones extras antes del ingreso al quirófano. El propio actor lo describe directamente: “Con psicoterapia física puedo más o menos sobrellevarlo, irremediablemente tendrá que ser quirúrgico el tratamiento”. Aunque por ahora puede manejar el dolor mediante terapia física, insiste en que la solución definitiva será la intervención quirúrgica.

El inolvidable ‘Ñoño’ y ‘Señor Barriga’ prefirió reservarse detalles: “No vamos a hablar de exhibir aquí el historial médico”. Esta declaración tiene lugar en medio de la expectativa que genera cada noticia relacionada con su salud, dada su trayectoria y arraigo con el público mexicano.

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Vínculos recientes con excompañeros de El Chavo del 8

A la par de su situación, Édgar Vivar relató encuentros y comunicaciones recientes con figuras clave de El Chavo del 8. Destacó su reciente reencuentro con María Antonieta de las Nieves, a quien, asegura, encontró recuperada tras un problema de salud.

El historial médico y la salud de Édgar Vivar generan amplia expectativa, dada la relevancia del actor en la cultura popular mexicana

“Me dio mucho gusto verla, primero que nada, porque hace justo un año coincidimos en Lima y había estado muy malita... La vi muy bien, estamos hablando... ya estamos viejitos, del puro, pues sí, de recuerdos de las cosas que pasamos juntos”, detalla el actor.

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El intérprete señaló que mantiene contacto frecuente con Carlos Villagrán y menos frecuente con Florinda Meza. Sobre la posibilidad de un reencuentro público del elenco original, Vivar dice: “El reloj no se detiene, estoy totalmente consciente de eso... Es una decisión de cada uno, yo no tengo ningún problema, y me encantaría, si no hacerlo público, reunirnos nosotros”.