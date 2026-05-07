Presentan MasterChef 24/7: la casa, los jueces, los maestros, host y todo sobre el nuevo formato del reality show

MasterChef se suma al formato 24/7 por primera vez. (Ignacio Izquierdo)

MasterChef regresa a las televisiones mexicanas, ahora en formato 24/7. Por primera vez, el reality culinario ofrecerá la posibilidad de seguir absolutamente cada minuto de la competencia, una propuesta inédita a escala global.

Claudia Lizaldi regresará como presentadora, acompañada de los chefs y maestros que guiarán las jornadas. El equipo ya se encuentra preparado para iniciar la transmisión continua, aunque la lista de concursantes aún es un misterio.

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MasterChef 24/7 viene con más sorpresas, adelanta la conductora

En conferencia de prensa, Claudia Lizaldi, acompañada de Mauricio Barcelata, contó: “Es la primera vez que vamos a vivir un MasterChef 24/7 en el mundo. Vamos a compartir la emoción de lo que pasa en estas cocinas y en este foro en un formato que no cambia la esencia”.

El Director de contenidos de TV Azteca, Adrián Ortega, definió al nuevo formato como “La transformación de un programa que es muy amado por las familias mexicanas, pero hoy cambia a un formato diferente. Hoy es revolucionario, multiplataforma, 360, experiencia inmersiva. Vamos a experimentar y seguir a todos: a los chefs, maestros, todo planeado con el objetivo de poner a la audiencia en el centro”.

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Así es la casa de MasterChef, explicada por los nuevos host digitales

Así luce el foro para MasterChef 24/7, la nueva apuesta de la televisora

En esta ocasión, MasterChef contará con host digitales: Antonio Betancourt y Lesli Gallardo, quienes, en la conferencia, mostraron en exclusiva cómo será el hogar de los participantes.

La casa donde los participantes vivirán antes de las galas y llevarán a cabo diferentes dinámicas cuenta con todo lo necesario para el crecimiento de su habilidad como cocineros: habitaciones, una sala principal con una pantalla gigante y, por supuesto, una cocina. La cocina, definida por Claudia Lizaldi como “el corazón de la casa”, cuenta con todo para que los aspirantes a MasterChef se preparen para los días de competencia.

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Los maestros que ayudarán a los cocineros en la casa

Ellos serán los maestros que ayudarán a los concursantes en MasterChef 24/7 (Redes de MasterChef)

Todos los cocineros tendrán la oportunidad de ensayar su platillo en cualquier momento del día, además tendrán asesoría de los maestros, quienes también impartirán clases que serán transmitidas.

Isabel Carvajal, Edgar Núñez, Lili Cuéllar y Diego Niño, son los chefs que fungirán como maestros en MasterCHef 24/7.

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Así será MasterChef 24/7, en palabra de los chefs

Los chefs que juzgarán los platillos en MasterChef 24/7 (Ignacio Izquierdo)

La chef Zahie Téllez, quien repite como jueza en esta edición, contó en la conferencia: “Estamos emocionados y nerviosos, pero con la pasión que tenemos los tres, que es comer bien, en esta edición vamos a llevarnos muchas cosas agradables. Estará la parte vulnerable de ellos, pero nosotros estamos emocionados porque hay gente profesional en las cocinas. Va a ser increíble”.

Poncho Cadena, también chef juez, nos contó: “Feliz de participar en este proyecto tan importante. Juzgo platillos, no personas. Vamos a conocer diferentes niveles de cocina y una de las cosas que me entusiasman es que vamos a probar los mejores platillos de todas las temporadas”.

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Y el chef Herrera prometió que el público será clave en el reality y que habrá un nivel mucho más alto en comparación con temporadas pasadas : “Es la primera vez que MasterChef no va a tener al público solo como espectador. El público en casa se va a transformar en parte del programa. Ya no es una telenovela, ya se van a involucrar más. Es una experiencia única. Ya no hay lugar para improvisaciones, para cosas random. Ahora el nivel de cocina sube dos rayitas”.

“Va a pasar de esas críticas de que es un reality ‘chafo’, que es un reality improvisado. No, señor. Este es un reality de cocina muy bien estructurado. Verán el nivel, hay mucho talento”, agregó.

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MasterChef 24/7 se estrena el próximo domingo 17 de mayo. (Infobae México)