Pasajero saca arma y amenaza a chofer en autobús de Oaxaca por presunta mala maniobra

Una discusión por la conducción terminó en amenaza armada.

Momentos de tensión se vivieron a bordo de un autobús del transporte público en Oaxaca, luego de que un pasajero sacara un arma de fuego para amenazar al conductor tras una discusión originada por la forma de manejar la unidad. El incidente, ocurrido en los Valles Centrales, generó alarma entre los usuarios que presenciaron la escena.

Los hechos se registraron la tarde del lunes en un autobús de la línea ATSA que cubría el trayecto entre la ciudad de Oaxaca y Tlacolula de Matamoros. De acuerdo con los primeros reportes, todo comenzó después de un altercado entre una mujer, su acompañante y el operador del vehículo, aparentemente motivado por una maniobra brusca al volante.

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El conflicto escaló rápidamente cuando la pasajera increpó al chofer por lo ocurrido durante el trayecto. En medio del reclamo, otros usuarios también mostraron inquietud por la situación. “Veníamos como víbora. A mi hija le cayó el señor encima y la otra…cállate la trompa”, se escucha decir a la mujer que discute con el chofer.

El incidente ocurrió en la ruta Oaxaca-Tlacolula.

Según versiones de testigos, un hombre que viajaba en la misma unidad intervino para intentar calmar la situación. Actuando como mediador, solicitó al conductor que devolviera el dinero del pasaje a los inconformes, petición que finalmente fue aceptada por el operador con el objetivo de evitar que el problema continuara.

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Sin embargo, el momento más crítico ocurrió instantes después. El hombre que acompañaba a la mujer, descrito como alguien que vestía playera roja, camisa en tono guinda y pantalón café, sacó un arma de fuego de entre sus pertenencias, generando pánico entre los presentes.

“Sacó un arma el señor”, dicen los pasajeros, mientras que su acompañante le pide que se tranquilice.

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📰✅Hombre saca arma para intentar amedrentar a chofer de camión de pasajeros Atsa



Un incidente se registró la tarde de este lunes en un camión de pasajeros Atsa con ruta a Tlacolula.



Una pasajera hacía fuertes reclamos al chofer por conducir, a su consideración, a alta… pic.twitter.com/IBeUU19eH5 — expansionoax (@expansionoax) May 5, 2026

La amenaza provocó una reacción inmediata de temor dentro del autobús, donde varios usuarios intentaron mantener la calma ante la posibilidad de que la situación se saliera de control. Afortunadamente, no se reportaron detonaciones ni personas lesionadas.

De acuerdo con autoridades consultadas, el incidente tuvo lugar a la altura del crucero de San Francisco Lachigoló, en el distrito de Tlacolula de Matamoros. Tras el momento de tensión, el sujeto descendió de la unidad, lo que permitió que el conflicto no escalara a mayores consecuencias.

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El video del suceso comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios expresaron su preocupación por la seguridad en el transporte público de la región. Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención del individuo involucrado.