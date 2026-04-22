CDMX impulsa Ley de Rentas Justas, esto es lo que propone

Ley de Rentas Justas en la CDMX es iniciativa que busca limitar los aumentos de renta al nivel de la inflación y frenar el encarecimiento de la vivienda para proteger a las familias capitalinas. (Foto: X/@ClaraBrugadaM).

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, presentó este miércoles una iniciativa de reforma constitucional que se enviará al Congreso local, con el objetivo de garantizar el derecho al arraigo comunitario, el acceso a vivienda asequible y relaciones inquilinarias más justas.

El principal cambio propuesto es que el incremento en las rentas no podrá superar la inflación, una medida que busca responder al aumento de hasta 30 % en costos de renta registrado en ciertas zonas entre 2019 y 2023.

Brugada señaló que alrededor de 2 millones de personas habitan viviendas rentadas en la capital, un contexto que impulsa la demanda de regulación y soporte institucional.

La jefa de Gobierno subrayó: “Cuando un principio se incorpora a la Constitución, deja de depender de la voluntad en turno y se convierte en una responsabilidad de Estado”.

Gobierno de la CDMX impulsa Ley de Rentas Justas para reformar sobre la Constitución en materia de vivienda

La propuesta establece además la obligación del gobierno capitalino de ampliar la oferta de vivienda social y asequible, dirigida especialmente a jóvenes y sectores de menores ingresos. Se plantea la creación de una institución pública que vigile el cumplimiento de derechos y obligaciones tanto de arrendadores como de arrendatarios, con el objetivo de brindar mayor certeza jurídica.

Otro punto relevante es el reconocimiento del derecho al arraigo vecinal y comunitario, enfocado en evitar el desplazamiento de habitantes por procesos de gentrificación. Brugada detalla que se busca garantizar el derecho de los habitantes a permanecer donde han construido su proyecto de vida.

El primer paso de una ruta legislativa en dos etapas es lo que representa la Ley de Rentas Justas, que contempla posteriormente la presentación de una ley secundaria en materia de rentas.

¿Qué propone la Ley de Rentas Justas propuesta por Clara Brugada?

La iniciativa propuesta por la jefa de gobierno establecería en la Constitución los puntos expuestos:

Establecer a nivel constitucional, que los precios de las rentas no pueden subir por encima de la inflación

Incluir en la Constitución la obligación del gobierno a hacer políticas para acceder a vivienda asequible

Crear una institución pública que promueva y defienda los derechos y obligaciones de arrendadores y arrendatarios

Reconocer el derecho al arraigo vecinal y comunitario, para evitar desalojos

Implementar una política contra la gentrificación

La propuesta está prevista a ser discutida en el mes de septiembre.

Gobierno incrementará oferta de vivienda para jóvenes

Adicional al proyecto de Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, la administración de la CDMX implementará una política integral para equilibrar las relaciones inquilinarias y hacerlas más justas.

Para lograr este compromiso, se necesitan mecanismos de acceso especialmente para la población juvenil y grupos de atención prioritaria.

“El Gobierno de la ciudad ampliará permanentemente su reserva territorial, para garantizar el derecho a la vivienda adecuada y asequible, a través de la adquisición de suelo”, detalla el documento presentado por el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo De Botton Falcón.