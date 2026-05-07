Buscan a Lucía Martínez Cortes de 3 años, desapareció en Polanco, CDMX: autoridades activan alerta Amber

La niña Lucía Martínez Cortes de 3 años, desapareció en Polanco, CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La niña Lucía Martínez Cortes de solo 3 años desapareció en la alcaldía Miguel Hidalgo en Ciudad de México. Las autoridades capitalinas activaron una Alerta Amber este 6 de mayo tras el reporte de desaparición de la menor.

La ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detalla que Lucía Martínez Cortes fue vista por última vez en la colonia Polanco I Sección. La información proporcionada precisa los siguientes datos:

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Edad: 3 años

Género: Femenino

Nacionalidad: Mexicana

Estatura: 95 centímetros

Complexión: Delgada

Tez: Piel clara

Cabello: Castaño, ondulado

Ojos: Café oscuro, grandes

Ropa que vestía: Vestido rosa con mariposas

Fecha y hora de la desaparición: 5 de mayo de 2026 a las 17:45

¿Qué es la Alerta Amber?

La Alerta Amber es un mecanismo nacional de difusión urgente que tiene como objetivo principal la búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes desaparecidos en México.

Este programa permite que, ante la desaparición de un menor, la información relevante sea compartida de inmediato con la población y las autoridades, utilizando una red nacional de contactos y medios de comunicación para incrementar las posibilidades de localizarlo con éxito.

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La niña Lucía Martínez Cortes de solo 3 años desapareció en la alcaldía Miguel Hidalgo en Ciudad de México.

El programa se fundamenta en diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de leyes federales, como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.

La alerta incluye datos esenciales: nombre, edad, sexo, señas particulares, vestimenta, circunstancias de la desaparición y cualquier otro dato relevante que facilite la identificación y el hallazgo del menor.

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Para la activación de una Alerta Amber, deben cumplirse tres condiciones: que la persona desaparecida sea menor de 18 años, que esté en riesgo inminente de sufrir daño grave y que exista información suficiente para su identificación.

La alerta se desactiva cuando el menor es localizado, si la difusión lo pone en riesgo o cuando finaliza el tiempo de vigencia del aviso.

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¿Dónde llamar en caso de tener información de Lucía Martínez Cortes?

La ficha detalla que en caso de tener información que lleve a la localización de Lucía Martínez Cortes, la ciudadanía puede comunicarse a los siguientes números:

55-5345-5067

55-5345-5084

55-5345-5082

Difundir la ficha de búsqueda de Lucia Martínez Cortes en redes sociales y consultar canales oficiales permite ampliar el alcance de la información y contribuir a su localización. La colaboración de la ciudadanía resulta decisiva, por lo que ante cualquier dato relevante se debe contactar a las autoridades de inmediato.

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