Crédito Fonacot para jóvenes 2026: cómo solicitarlo y cuáles son sus beneficios

Los jóvenes que trabajan en una empresa afiliada, pueden solicitar un crédito Fonacot que se descuenta directo de su primera nómina (Fonacot)

Para personas que tienen 18 años, acaban de entrar a su primer trabajo y buscan un apoyo financiero, el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) cuenta con una alternativa, que además de créditos accesibles, también brinda herramientas como asesoría práctica para administrar el dinero.

Los jóvenes que trabajan en una empresa afiliada, pueden solicitar un crédito Fonacot que se descuenta directo de su primera nómina. El dinero llega a la cuenta bancaria del solicitante, quien decide cómo utilizarlo: cubrir necesidades inmediatas, invertir en metas personales o simplemente mejorar su calidad de vida.

La principal ventaja es que el descuento automático evita retrasos involuntarios y ayuda a mantener los pagos al día.

Según Salvador Gazca Herrera, Fonacot ofrece “la tasa más baja del mercado en préstamos con descuento de nómina”, lo que convierte este crédito en una opción ideal para comenzar tu historial crediticio sin preocupaciones.

El Instituto recuerda que este apoyo es un derecho para quienes se integran a la economía formal, ya que el Gobierno de México respalda desde el inicio a los trabajadores jóvenes con alternativas de financiamiento seguras.

Herramientas de educación financiera para aprende a manejar el dinero desde el principio

El portal también invita a reflexionar sobre hábitos (Revista del Dinero-Condusef)

Fonacot va más allá del crédito. Su Portal de Educación Financiera está pensado para quienes quieren aprender a tomar mejores decisiones económicas para sí mismos y sus familias.

En la sección de Planeación y Metas, hay materiales para ayudar a definir y alcanzar los objetivos financieros del interesado.

Hay videos y mini-tutoriales para establecer metas claras, ejercicios para organizar planes y recursos para distinguir entre deseos y necesidades, un aspecto clave para evitar gastos innecesarios.

El portal también invita a reflexionar sobre hábitos: “¿Te ha pasado que tomas decisiones financieras sin tener claridad sobre los objetivos que quieres lograr?”

Si la respuesta es sí, proporciona infografías y videos que muestran cómo crear un plan y mantener el enfoque en lo que realmente importa.

Ahorro e inversión para construir un colchón financiero

El portal muestra videos e infografías que explican las ventajas del ahorro en tiempos de crisis y la importancia de estar preparado para emergencias. (Fonacot)

Ahorrar siempre es posible, incluso con ingresos limitados. Fonacot recomienda moderar los gastos y destinar una parte de los ingresos al ahorro, preferentemente en cuentas que generen ganancias adicionales o rendimientos.

El portal muestra videos e infografías que explican las ventajas del ahorro en tiempos de crisis y la importancia de estar preparado para emergencias.

Además, el portal enseñará sobre instrumentos de inversión, que pueden hacer que el dinerogenere más ganancias que una cuenta de ahorro común.

El portal pone a al alcance información sobre distintas opciones de inversión y consejos para decidir cuál conviene más.

¿Pensando en solicitar un crédito? Fonacot te guía paso a paso

Antes de pedir un crédito, Fonacot recomienda definir las metas y conocer con claridad los recursos disponibles. La institución invita a recordar que un crédito no es dinero extra, es un compromiso que tiene un costo. Por eso, el portal invita a revisar primero las secciones de Planeación y Metas y de Ahorro e Inversión.

En la sección de Crédito, hay videos y materiales para comparar opciones y elegir la que mejor se adapte a las necesidades del trabajador. También se puede descargar el mini libro “El Crédito: un aliado para cumplir tus objetivos”, donde da a conocer la historia de Lety y Manuel para aprender a llevar registros de gastos, hacer presupuestos y organizar finanzas.

Talleres en vivo y cuaderno de trabajo: asesoría personalizada para jóvenes

Fonacot organiza talleres en vivo donde brinda consejos para elegir el crédito adecuado, identificar recursos y tomar decisiones para cumplir metas financieras. Antes de cada taller, se puede descargar un cuaderno de trabajo con formatos en blanco para aplicar lo aprendido a cada situación personal.

Durante las sesiones, se pueden compartir dudas y experiencias. El equipo de Fonacot está disponible para orientar y ayudar a resolver cualquier inquietud a través del correo EducacionFinanciera@fonacot.gob.mx.

Paso a paso para tramitar un crédito Fonacot

Centro de Trabajo afiliado a Fonacot. Ser mayor de 18 años de edad. Antigüedad mínima de 6 meses en tu trabajo actual. Para eventuales: puede ser en dos o más Centros de Trabajo, máximo 5 días hábiles de baja entre cada uno. Número de celular para llamada de validación en el momento. 2 referencias personales con número telefónico. Correo electrónico personal. Recibir ingresos desde un salario mínimo (zona central) en adelante.

Documentación original (impresa y legible)

Identificación oficial vigente con fotografía y firma. Credencial para votar o pasaporte. Tarjeta de Residente Permanente (para personas extranjeras). Estado de cuenta bancario (no mayor a 3 meses) con: Nombre completo y CLABE interbancaria (18 dígitos). Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 3 meses) de cualquiera de estos documentos: Agua, predial, teléfono fijo o móvil, luz, gas entubado, servicios de datos (internet) o TV por cable, estado de cuenta bancario, credencial para votar vigente con domicilio completo, estado de cuenta de AFORE, estado de cuenta de casa comercial, estado de cuenta INFONAVIT o FOVISSSTE. Últimos 4 recibos de nómina consecutivos expedidos por tu Centro de Trabajo. El último recibo debe tener vigencia menor a: 31 días si el pago es mensual. 16 días si el pago es quincenal, catorcenal o semanal. En caso de pago por comisión, asegúrate de que los 4 recibos muestren las comisiones. NIP Fonacot (si ya eres cliente y lo generaste).

Documentos adicionales (sólo si aplican)

Constancia de antigüedad del Centro de Trabajo. Carta u oficio que confirme percepciones fijas permanentes en efectivo. Carta u oficio con claves y conceptos de percepciones y/o deducciones. Constancia de semanas cotizadas en el IMSS.