México

Guadalajara enfrenta crisis de vivienda y desplazamiento por gentrificación, acusa regidor de Morena

El regidor José María Martínez señaló que más de 110 mil personas han sido desplazadas en la última década

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gentrificación rentas caras Guadalajara Jalisco
Gentrificación ocasiona rentas caras en Guadalajara, Jalisco, señaló regidor de Morena, Chema Martínez (especial)

El regidor de Morena en Guadalajara, José María “Chema” Martínez, lanzó fuertes críticas contra la administración municipal encabezada por Verónica Delgadillo, así como contra gobiernos emanados de Movimiento Ciudadano, a quienes responsabilizó del aumento en los precios de renta y el desplazamiento de miles de familias tapatías.

Durante su intervención en sesión del pleno del Ayuntamiento, el edil sostuvo que Guadalajara atraviesa una crisis derivada de un modelo urbano que calificó como “expulsor”, donde —aseguró— más de 110 mil personas han sido desplazadas en la última década hacia zonas periféricas sin servicios básicos.

“Hoy Guadalajara está expulsando a familias tapatías… las mandan a vivir a la indignidad en las periferias donde no hay calles, transporte público ni hospitales”, denunció Martínez ante el cabildo.

El regidor vinculó este fenómeno con el crecimiento inmobiliario desmedido y la llamada gentrificación, concepto que describió como una forma de “limpieza social” impulsada por intereses privados en presunta complicidad con autoridades municipales.

Según explicó, este proceso ha favorecido el desarrollo de vivienda vertical de alto costo en zonas céntricas, lo que ha provocado un incremento sostenido en los precios de arrendamiento.

Critica modelo promovido por MC

gentrificación rentas caras Guadalajara Jalisco
Gentrificación ocasiona rentas caras en Guadalajara, Jalisco (especial)

Martínez arremetió directamente contra el modelo de desarrollo promovido por Movimiento Ciudadano, al considerar que ha priorizado proyectos inmobiliarios orientados a sectores de alto poder adquisitivo, dejando de lado las necesidades de vivienda accesible para la población local.

“Las rentas en Guadalajara ya son completamente inaccesibles para los jóvenes tapatíos… mientras ganan alrededor de 17 mil pesos mensuales, hay viviendas que rebasan precios impagables”, afirmó.

El morenista enfatizó que el derecho a la vivienda no debe considerarse un privilegio, sino una garantía constitucional que el Estado debe proteger. En ese sentido, alertó que las políticas actuales han contribuido al debilitamiento del tejido social, afectando la identidad comunitaria y la vida en los barrios tradicionales.

En ese mismo contexto, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, reconoció el elevado costo de las rentas su municipio —considerado entre los más caros del país en materia inmobiliaria— y lo atribuyó a las dinámicas del mercado y dijo: “Lo bueno cuesta caro ¿qué hago? Es caro. El que quiera venir aquí pues le va a costar, quien pueda pagar, paga".

Busca que comparezca director de PC

Además del tema de vivienda, durante la misma sesión del Ayuntamiento, Martínez presentó una iniciativa para citar a comparecer a la titular de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, tras el presunto despido del comandante Francisco Castellanos Villalobos, quien cuenta con más de 26 años de servicio en la corporación.

El regidor señaló que este caso ha generado inconformidad incluso a nivel nacional, por lo que consideró necesario esclarecer las razones de la salida del mando operativo, así como revisar las condiciones laborales dentro del cuerpo de bomberos.

La propuesta también busca analizar posibles irregularidades en la toma de decisiones dentro de la dependencia, ya que —advirtió— la destitución podría reflejar injerencias políticas en una institución que debería operar con criterios técnicos y profesionales.

Asimismo, Martínez denunció que los elementos de Protección Civil enfrentan carencias importantes, como falta de equipamiento adecuado y rezagos en materia salarial, lo que pone en riesgo tanto a los trabajadores como a la ciudadanía.

Finalmente, el regidor reiteró su llamado a replantear el modelo de desarrollo urbano en Guadalajara, con el objetivo de garantizar el acceso a vivienda digna y frenar el desplazamiento de familias, al tiempo que se fortalecen las instituciones públicas encargadas de la seguridad y atención de emergencias.

El debate sobre la gentrificación y el acceso a la vivienda en Guadalajara continúa creciendo, en medio de posturas encontradas entre autoridades y representantes políticos, mientras miles de ciudadanos enfrentan dificultades para permanecer en la ciudad.

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