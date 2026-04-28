Jalisco refuerza atención en salud mental tras amenazas de tiroteo en escuelas de Guadalajara y Zapopan

Autoridades educativas a nivel nacional analizan mecanismos de coordinación entre estados para responder a amenazas difundidas principalmente en redes sociales y plataformas digitales. (Imagen ilustrativa creada con IA)

La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) anunció un refuerzo a sus estrategias de atención en salud mental y prevención escolar tras la difusión de amenazas de presuntos tiroteos en dos secundarias de Guadalajara y Zapopan, hechos que formaron parte de una tendencia detectada en varios estados del país durante la semana pasada.

El titular de la dependencia estatal, Juan Carlos Flores Miramontes, informó que ambos casos ocurrieron en planteles de la zona metropolitana de Guadalajara, aunque precisó que las amenazas resultaron falsas luego de las revisiones y protocolos de seguridad implementados por las autoridades.

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El funcionario sostuvo que, pese a que los avisos no representaron un riesgo real, la dependencia mantendrá vigilancia reforzada ante cualquier señal de alerta relacionada con violencia escolar.

Explicó que la SEJ ampliará sus acciones de acompañamiento psicológico y seguimiento emocional a estudiantes con el objetivo de detectar factores de riesgo de manera anticipada dentro de los planteles educativos.

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Como parte de esa estrategia, Flores Miramontes indicó que la dependencia apuesta por el uso de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para fortalecer la asesoría en materia de salud mental y mejorar la capacidad de atención hacia alumnos de educación básica.

Imágenes compartidas en redes por el reto viral. Crédito: Redes Sociales

Detalló que estas herramientas buscan facilitar el seguimiento de casos, ampliar la cobertura de orientación psicológica y liberar tiempo para que personal docente y administrativo pueda enfocarse en el contacto directo con estudiantes y padres de familia.

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Personal educativo dentro de las escuelas

El secretario agregó que la presencia del personal educativo dentro de las escuelas seguirá siendo el eje central de la estrategia preventiva, complementada por la participación de madres y padres de familia en el monitoreo del entorno emocional de los alumnos.

Ante el incremento de alertas escolares reportadas en diversas entidades del país, los secretarios de Educación de las 32 entidades federativas sostuvieron una reunión con el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, para revisar medidas de prevención y protocolos de actuación frente a posibles hechos violentos en escuelas.

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Durante ese encuentro, autoridades educativas analizaron mecanismos de coordinación entre estados para responder a amenazas difundidas principalmente en redes sociales y plataformas digitales, así como para reforzar las acciones preventivas dentro de los centros escolares.

La SEJ indicó que continuará con la revisión de sus protocolos internos y mantendrá vigilancia sobre posibles nuevas amenazas que puedan replicarse en planteles de la entidad como parte de tendencias virales o actos de intimidación entre estudiantes.

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