Los secretos de la tristeza prolongada: la UNAM explica qué es la distimia y cómo tratarla

La distimia, también conocida como trastorno depresivo persistente, afecta la calidad de vida de quienes experimentan tristeza crónica durante al menos dos años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distimia, actualmente identificada por especialistas como trastorno depresivo persistente, afecta a personas que experimentan tristeza y desánimo durante dos años o incluso más, lo cual tiene consecuencias directas en la calidad de vida.

Esta condición se caracteriza por síntomas que no desaparecen con el tiempo, requieren de diagnóstico preciso y pueden tratarse mediante una combinación de psicoterapia, medicamentos antidepresivos y cambios en los hábitos cotidianos, según UNAM Global.

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La distimia implica síntomas crónicos y deterioro en la vida cotidiana

Los síntomas de la distimia incluyen desánimo constante, fatiga, baja autoestima y dificultades para dormir, entre otros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas que presentan distimia mantienen un ánimo decaído, presentan fatiga constante, baja autoestima y dificultades para dormir, concentrarse o comer. Estos síntomas llegan a instaurarse por períodos de al menos dos años, lo que representa una diferencia fundamental frente a episodios de tristeza que pueden ser pasajeros.

Dentro de los factores que inciden en este trastorno, la UNAM explica que no hay una causa única para que los síntomas persistan a lo largo del tiempo. La combinación de antecedentes familiares de depresión, el maltrato, la violencia, el haber vivido experiencias traumáticas, rasgos de personalidad como perfeccionismo y autocrítica, además de etapas de vulnerabilidad biológica —por ejemplo, adolescencia o menopausia— pueden contribuir al desarrollo de esta enfermedad.

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El diagnóstico preciso y el tratamiento son claves para la mejoría

Adoptar hábitos saludables como ejercicio físico, alimentación equilibrada y buen descanso potencia la efectividad del abordaje terapéutico de la distimia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abordaje clínico de la distimia comienza con la observación y el diagnóstico de la intensidad de los síntomas. El tratamiento más frecuente, precisa UNAM Global, es la psicoterapia, aunque en muchos casos se recomienda sumar medicamentos antidepresivos para favorecer la recuperación.

La intervención farmacológica puede generar cambios sustanciales entre la tercera y sexta semana de uso de antidepresivos, especialmente cuando se combina con terapia psicológica y una rutina de autocuidado.

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UNAM subraya la importancia de añadir al tratamiento hábitos saludables, como el ejercicio físico, una alimentación adecuada, dormir el tiempo necesario y persistir en otras acciones cotidianas que potencien la recuperación.

Un fenómeno recurrente en personas con trastorno depresivo persistente es la tendencia a autodefinirse mediante etiquetas negativas. Señalan que suelen verse a sí mismas como “flojas”, “negativas” o “distraídas”, aunque sus comportamientos y emociones derivan del propio trastorno y no de un defecto personal.

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UNAM explica los seis tipos de depresión

Investigadores clasifican la depresión en seis biotipos distintos utilizando inteligencia artificial y resonancia magnética cerebral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio internacional coordinado por universidades como Stanford, Columbia y Yale (y citado por UNAM Global) clasificó la depresión en seis “biotipos” al analizar imágenes cerebrales por resonancia magnética y aplicar aprendizaje automático. El trabajo incluyó la evaluación de la actividad cerebral tanto en reposo como en pruebas que requieren desempeño cognitivo o control emocional.

Los resultados detectan seis patrones diferenciados: hiperactividad en regiones cognitivas vinculada a la ansiedad y a la incapacidad de experimentar placer, elevada conectividad en áreas de resolución de problemas, baja actividad en circuitos de atención, alta reactividad emocional, disminución de actividad y conexión en regiones cognitivas y emocionales y, finalmente, ausencia de diferencias significativas respecto al patrón típico.

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Según Leanne M. Williams, profesora de psiquiatría en la Universidad de Stanford, este avance puede transformar el acceso al tratamiento: “Esto puede agilizar la búsqueda de la mejor terapia para cada persona, evitando el método de prueba y error, que puede tardar meses o años”.