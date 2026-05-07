Ariadna Montiel se vuelve a lanzar contra Maru Campos: destaca que el PAN busca “intromisión extranjera” en México

Ariadna Montiel tacha de "traidora a la patria" a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, volvió a lanzarse en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, por la injerencia extranjera por agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) durante un operativo en el estado. Montiel señaló que el Partido Acción Nacional (PAN) busca la intromisión de Estados Unidos en México ante la incapacidad de resolver los problemas de seguridad en la entidad.

En días recientes, el gobierno de Maru Campos ha enfrentado señalamientos tras el accidente automovilístico del 19 de abril, que destapó la presencia de agentes de la CIA en operativos conjuntos con autoridades estatales. La líder morenista comentó que las cifras oficiales han reportado el desmantelamiento de dos mil quinientos laboratorios durante las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y la actual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

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En entrevista con medios de comunicación, Ariadna Montiel acusó a Acción Nacional de traicionar al pueblo y convocar a la intromisión extranjera por no contar con respaldo social. Propuso que la gobernadora de Chihuahua sea separada del cargo para una investigación neutral sobre su actuación en el operativo.

Ariadna Montiel acusa “traición a la patria” y pide investigación a Maru Campos

Ariadna Montiel sostuvo que no se debe permitir ninguna acción que implique intromisión extranjera en asuntos nacionales. Afirmó que Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, debe señalar a Maru Campos como responsable de violar leyes nacionales e internacionales.

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Ariadna Montiel contra Maru Campos.

La dirigente de Morena señaló que el PAN está buscando ayuda extranjera, “porque solos no pueden, porque no están del lado del pueblo, porque la gente no los reconoce cercanos”. Agregó que la administración federal ha desmantelado dos mil quinientos laboratorios sin violar ninguna ley y contrapone esa actuación con la del gobierno estatal.

Montiel calificó de apátridas a quienes, desde su perspectiva, habrían convocado a la intervención de la CIA. Por lo que reiteró la solicitud de separar a la gobernadora de su cargo para que la investigación sea conducida por una instancia neutral.

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Maru Campos arremete contra Rocha Moya

El día de ayer, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, criticó al movimiento de la cuarta transformación, luego de que medios de comunicación la cuestionaran tras el evento por el 164 aniversario de la Batalla de Puebla, realizado este 5 de mayo en la explanada del parque El Palomar.

Campos Galván hizo referencia a la acusación contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La mandataria cuestionó un supuesto trato diferenciado entre su administración y la de Sinaloa.

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“Se habla mal por desmantelar un laboratorio y evitar que la droga llegue a las familias, a niñas y a niños, y al otro se le defiende a capa y espada”, reitero la mandataria estatal. Insistió en la necesidad de identificar “quién es quién” ante la opinión pública.

(Infobae-Itzallana)

Harfuch aseguró que Maru Campos no estaba al tanto de la operación

En la reunión que sostuvo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la gobernadora de Chihuahua no proporcionó información adicional sobre la actuación de la CIA en territorio nacional. Así lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum en la Mañanera del 4 de mayo.

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Sheinbaum señaló: “La reunión que tuvieron hace ya más de una semana, el secretario de Seguridad le informó lo que dice la ley y lo que dice la Constitución, la gobernadora de Chihuahua no le dio información adicional a lo que se conoce públicamente”. Agregó que corresponde a la Fiscalía General de la República investigar si hubo violación de la ley.