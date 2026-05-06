Tres verdades sobre el consumo del plátano que nadie te dice y podrían poner tu salud en riesgo

Qué ocurre si comes todos los días plátano (Pexels)

El consumo de plátano en México se asocia con una fuente de energía rápida y un sabor agradable, pero existen riesgos poco mencionados que pueden afectar la salud.

La revista Healthline advierte sobre condiciones como la hipercalemia, los picos de azúcar y las molestias digestivas derivadas de un consumo inadecuado.

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Exceso de plátano puede causar hipercalemia y daño renal

Comer plátano en exceso eleva los niveles de potasio en la sangre, una condición conocida como hipercalemia. Según Healthline, aunque el potasio es esencial para la función muscular y nerviosa, su acumulación puede tener consecuencias graves en personas con problemas renales.

La hipercalemia afecta principalmente a quienes padecen enfermedad renal crónica, ya que los riñones no logran eliminar el exceso de potasio. El riesgo aumenta cuando se combinan plátanos con otros alimentos ricos en potasio, como espinaca o aguacate. Complicaciones como palpitaciones, dolor en el pecho y paro cardíaco forman parte de los posibles efectos.

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En adultos sanos, consumir hasta un plátano al día no representa peligro, pero el abuso puede sobrecargar el organismo, especialmente si hay antecedentes de insuficiencia renal.

Exceso de plátano puede causar hipercalemia y daño renal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plátanos muy maduros elevan el azúcar en sangre

El nivel de maduración del plátano modifica el tipo y la cantidad de azúcar que aporta. Conforme madura, el almidón se transforma en azúcares simples como glucosa y fructosa. Healthline detalla que un plátano con manchas negras eleva el índice glucémico, provocando que la glucosa llegue rápido a la sangre y se libere insulina en exceso.

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Esta reacción puede causar cansancio, irritabilidad y, si se mantiene en el tiempo, incrementa el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. La revista señala que un plátano verde ofrece energía de manera gradual, mientras que uno muy maduro genera un pico inmediato de energía seguido por una caída rápida.

El consumo frecuente de plátanos muy maduros, sobre todo en personas con predisposición a problemas metabólicos, es una trampa para el control de la glucosa. La recomendación es combinarlos con grasas saludables o proteínas para disminuir los picos de azúcar.

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Plátano puede detonar migrañas y malestares digestivos

El plátano contiene tiramina, una sustancia que aparece durante el proceso de maduración y que puede detonar episodios de migraña en personas sensibles. Healthline advierte que el consumo regular de plátano en quienes padecen migrañas puede aumentar la frecuencia de los ataques.

En el aparato digestivo, la fruta puede causar problemas opuestos según su estado. Comer plátanos muy verdes eleva el riesgo de estreñimiento debido a su alto contenido de almidón resistente, mientras que los muy maduros pueden provocar sensación de hinchazón o gases, por la presencia de azúcares fermentables.

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Estos efectos suelen ser leves en la mayoría de los adultos sanos, pero en personas con problemas gastrointestinales o migraña recurrente, el plátano puede convertirse en un detonante.

Esta receta se prepara a base de un fruto abundante y de bajo costo. Foto: (iStock)

Claves para consumir plátano de forma segura

La moderación es la regla. Un plátano al día es seguro para la mayoría de los adultos, de acuerdo con Healthline. Para evitar los efectos adversos mencionados, se recomienda elegir plátanos menos maduros si hay preocupación por los niveles de azúcar, y acompañarlos con alimentos como yogur o mantequilla de almendra.

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La combinación de plátano con fuentes de proteína o grasa ayuda a reducir la velocidad con la que el azúcar llega a la sangre. Para personas con enfermedad renal, diabetes o migraña, consultar a un especialista antes de modificar el consumo es fundamental.