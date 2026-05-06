México

En territorio del CJNG, la Fiscalía de San Luis Potosí halló a 62 personas reportadas como desaparecidas durante el mes de abril

Entre los casos resueltos destacan el de un menor de 3 años y la desactivación de una Alerta Ámber. Todos fueron reintegrados con sus familias en buen estado de salud física y emocional

Guardar
Google icon
Ataque armado contra Guardia Civil deja un presunto criminal muerto en San Luis Potosí
Agentes de seguridad del estado en un operativo (SSPC SLP)

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí localizó a 62 personas que sus familias habían reportado como desaparecidas durante el mes de abril, en un estado donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene control territorial y disputas armadas activas con otras organizaciones criminales.

Entre los hallazgos sobresale el de un niño de tres años y la desactivación de una Alerta Ámber. Los demás fueron identificados como 35 hombres y 27 mujeres, con un desglose que incluye 25 adultos masculinos, 11 adultas, 20 adolescentes y seis infantes.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los reportes, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos los ubicó en distintos puntos del territorio potosino y les brindó acompañamiento integral a través de su personal especializado.

Con ello, las 62 personas regresaron con sus familias en buen estado de salud físico y emocional. Sin embargo, el comunicado oficial no precisó las circunstancias de cada hallazgo ni el tiempo que los casos llevaban abiertos.

PUBLICIDAD

La dependencia los ubicó en distintos puntos del estado y les brindó acompañamiento especializado. Crédito: Especial
La dependencia los ubicó en distintos puntos del estado y les brindó acompañamiento especializado. Crédito: Especial

El CJNG y el control de San Luis Potosí

San Luis Potosí opera como un corredor estratégico entre los centros de producción de droga en Jalisco y Michoacán y las rutas hacia el norte del país y la frontera con Texas, Estados Unidos. Por esa posición geográfica, el CJNG lo convirtió en uno de sus territorios prioritarios.

Según la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2025 de la DEA, la célula delictiva usa el estado para transportar fentanilo, metanfetamina y cocaína, y recluta redes locales para sostener esa logística. Bajo este esquema, el cártel fue designado ese mismo año como Organización Terrorista Extranjera por el gobierno de Donald Trump.

Violencia, extorsión y lavado de dinero en el estado

La disputa territorial en San Luis Potosí enfrenta al CJNG contra el Cártel de Sinaloa y remanentes del Cártel del Noreste, lo que se traduce en enfrentamientos armados frecuentes por el control de rutas. La DEA documenta que el CJNG recurre a asesinatos, secuestros y amenazas como herramientas sistemáticas para ganar terreno.

Fuera del tráfico de drogas, la organización diversifica ingresos en el estado mediante extorsión a comerciantes y transportistas, robo de hidrocarburos y lavado de dinero a través de negocios inmobiliarios, bares, casinos y empresas de transporte. Además de utilizar transferencias electrónicas y criptomonedas.

Desierto de San Luis Potosí cercano a CMDX
(Foto: Gettyimages)

El compromiso de la Fiscalía ante la crisis de desapariciones

La FGESLP reiteró su disposición para recibir denuncias de familias que buscan a personas no localizadas. La dependencia no precisó cuántos casos permanecen abiertos en el estado ni el total acumulado de fichas de búsqueda activas.

Nos obstante, las 62 localizaciones de abril representan un resultado de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos en un contexto donde la violencia del crimen organizado alimenta directamente el fenómeno de las desapariciones en la entidad.

Google icon

Temas Relacionados

San Luis PotosídesaparecidosCJNGMéxico-narcomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sheinbaum anuncia programa para que productores agrícolas liberen sus deudas en Financiera de Desarrollo

De acuerdo con la mandataria mexicana son cerca de 70 mil personas las afectadas con estas deudas

Sheinbaum anuncia programa para que productores agrícolas liberen sus deudas en Financiera de Desarrollo

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 6 de mayo

La divisa estadounidense experimentó una caída respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 6 de mayo

CFE internet para todos: cómo saber dónde están los puntos para conectarse gratis

La expansión, priorizada en regiones marginadas, permitirá que más instituciones educativas y clínicas cuenten con conectividad sin costo

CFE internet para todos: cómo saber dónde están los puntos para conectarse gratis

Tres verdades sobre el consumo del plátano que nadie te dice y podrían poner tu salud en riesgo

El consumo de plátano en México se asocia con una fuente de energía rápida y un sabor agradable, pero existen riesgos poco mencionados que pueden afectar la salud

Tres verdades sobre el consumo del plátano que nadie te dice y podrían poner tu salud en riesgo

Simulacro Nacional 2026: ¿Se puede desactivar la alerta sísmica del celular?

Miles de mexicanos buscan cómo desactivar la alerta sísmica tras el Simulacro Nacional 2026. Te explicamos si es posible y cómo hacerlo en iPhone y Android

Simulacro Nacional 2026: ¿Se puede desactivar la alerta sísmica del celular?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dron arroja volantes contra chef y empresario en Culiacán que organizó “Carnita asada por la paz”: lo vinculan con la Reina del Pacífico

Dron arroja volantes contra chef y empresario en Culiacán que organizó “Carnita asada por la paz”: lo vinculan con la Reina del Pacífico

Cae “Don Ramón”, líder de Los Linos en Morelos: operativo dejó dos agentes de la SSPC lesionados y un criminal abatido

Hallan siete cuerpos en Tepezalá: Fiscalía de Aguascalientes identifica a seis víctimas

De Alejandro Flores Cacho a “El Tololoche”: 5 narcopilotos del brazo aéreo del Cártel de Sinaloa

De restaurantes a clubes: las empresas que Alejandro Flores Cacho y su esposa usaron para lavar dinero del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Concierto gratuito de Amanda Miguel por el Día de las Madres: fecha, lugar y rutas para llegar

Concierto gratuito de Amanda Miguel por el Día de las Madres: fecha, lugar y rutas para llegar

Christian Nodal reaparece en redes sociales como “El Forajido” y publica misteriosas fotos

Con albures y memes, así celebra ARMY la llegada de BTS a México

Victoria Kühne, pareja de Cristian Castro, fue hospitalizada de emergencia: este es su estado de salud

Alana Flores rompe el silencio y revela que no descarta pelea con Millica

DEPORTES

Federación Mexicana responde a Amaury Vergara: jugadores deben reportarse con la selección, incluidos los de Chivas

Federación Mexicana responde a Amaury Vergara: jugadores deben reportarse con la selección, incluidos los de Chivas

Estos son los futbolistas que dejarían la Selección Mexicana para afrontar la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026

Osmar Olvera apunta a Centroamericanos tras brillar en China: “Me siento muy motivado”

La dura crítica de Javier Alarcón sobre la concentración de jugadores a la Selección Mexicana: “Hay más seriedad en el recreo de un Kinder”

Liga MX en vivo: todos los encuentros, horarios y transmisiones de esta jornada