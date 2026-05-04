Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué beneficiarias cobran su pago hoy lunes 4 de mayo

El periodo de depósitos correspondiente al bimestre mayo-junio de la Pensión Mujeres Bienestar comenzó el día de hoy. Durante la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, la nueva titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, dio a conocer el calendario oficial de pagos.
Cabe indicar que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad y el apoyo a madres trabajadoras forman parte del esquema de pagos.
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¿Qué beneficiarias reciben la Pensión Mujeres Bienestar hoy lunes 4 de mayo?
Según el calendario oficial de depósitos, las beneficiarias que reciben el pago de la Pensión Mujeres Bienestar este lunes 4 de mayo, son aquellas cuyo primer apellido inicia con la letra A.
Calendario completo de pagos
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- Letra A | lunes 4 de mayo de 2026
- Letra B | martes 5 de mayo de 2026
- Letra C | miércoles 6 de mayo de 2026
- Letra C | jueves 7 de mayo de 2026
- Letras D, E, F | viernes 8 de mayo de 2026
- Letra G | lunes 11 de mayo de 2026
- Letra G | martes 12 de mayo de 2026
- Letras H, I, J, K | miércoles 13 de mayo de 2026
- Letra L | jueves 14 de mayo de 2026
- Letra M | viernes 15 de mayo de 2026
- Letra M | lunes 18 de mayo de 2026
- Letra N, Ñ, O | martes 19 de mayo de 2026
- Letra P, Q | miércoles 20 de mayo de 2026
- Letra R | jueves 21 de mayo de 2026
- Letra R | viernes 22 de mayo de 2026
- Letra S | lunes 25 de mayo de 2026
- Letra T, U, V | martes 26 de mayo de 2026
- Letra W, X, Y, Z | miércoles 27 de mayo de 2026
¿Cómo confirmar que ya me llegó el depósito de la pensión?
Las personas que prefieren realizar la consulta de manera presencial pueden acudir a los cajeros automáticos en las sucursales del Banco del Bienestar e ingresar la tarjeta para verificar el saldo conforme a las indicaciones del sistema.
Quienes deseen información sobre sus depósitos cuentan con la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible para dispositivos Android y iOS mediante descarga en Google Play Store o App Store. Esta plataforma ofrece acceso inmediato a saldos y movimientos y garantiza la protección de los datos personales.
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Finalmente, el calendario oficial permite a las beneficiarias conocer con precisión la fecha en que recibirán el monto de la pensión, lo que facilita la organización de sus gastos y resuelve dudas sobre la disponibilidad de los fondos.
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