Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué beneficiarias cobran su pago hoy lunes 4 de mayo

El periodo de depósitos correspondiente al bimestre mayo-junio de la Pensión Mujeres Bienestar comenzó el día de hoy.

El periodo de depósitos correspondiente al bimestre mayo-junio de la Pensión Mujeres Bienestar comenzó el día de hoy. Durante la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, la nueva titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, dio a conocer el calendario oficial de pagos.

Cabe indicar que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad y el apoyo a madres trabajadoras forman parte del esquema de pagos.

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Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, destacó que por primera ocasión mujeres de 60, 61 y 62 años de edad recibirán el pago de este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Qué beneficiarias reciben la Pensión Mujeres Bienestar hoy lunes 4 de mayo?

Según el calendario oficial de depósitos, las beneficiarias que reciben el pago de la Pensión Mujeres Bienestar este lunes 4 de mayo, son aquellas cuyo primer apellido inicia con la letra A.

Calendario completo de pagos

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Letra A | lunes 4 de mayo de 2026

Letra B | martes 5 de mayo de 2026

Letra C | miércoles 6 de mayo de 2026

Letra C | jueves 7 de mayo de 2026

Letras D, E, F | viernes 8 de mayo de 2026

Letra G | lunes 11 de mayo de 2026

Letra G | martes 12 de mayo de 2026

Letras H, I, J, K | miércoles 13 de mayo de 2026

Letra L | jueves 14 de mayo de 2026

Letra M | viernes 15 de mayo de 2026

Letra M | lunes 18 de mayo de 2026

Letra N, Ñ, O | martes 19 de mayo de 2026

Letra P, Q | miércoles 20 de mayo de 2026

Letra R | jueves 21 de mayo de 2026

Letra R | viernes 22 de mayo de 2026

Letra S | lunes 25 de mayo de 2026

Letra T, U, V | martes 26 de mayo de 2026

Letra W, X, Y, Z | miércoles 27 de mayo de 2026

Los pagos de las pensiones se distribuirán de este lunes 4 al miércoles 27 de mayo. Cabe recordar que los depósitos se entregan de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar (gobierno de México)

¿Cómo confirmar que ya me llegó el depósito de la pensión?

Las personas que prefieren realizar la consulta de manera presencial pueden acudir a los cajeros automáticos en las sucursales del Banco del Bienestar e ingresar la tarjeta para verificar el saldo conforme a las indicaciones del sistema.

Quienes deseen información sobre sus depósitos cuentan con la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible para dispositivos Android y iOS mediante descarga en Google Play Store o App Store. Esta plataforma ofrece acceso inmediato a saldos y movimientos y garantiza la protección de los datos personales.

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Finalmente, el calendario oficial permite a las beneficiarias conocer con precisión la fecha en que recibirán el monto de la pensión, lo que facilita la organización de sus gastos y resuelve dudas sobre la disponibilidad de los fondos.