México

CFE: cómo descargar el recibo de luz desde el celular gratis y sin necesidad de registrarse

El proceso es más sencillo de lo que imaginas y solo necesitas información que ya tienes a la mano

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Medidor recibo CFE lectura costo
Medidor recibo CFE lectura costo (Foto: especial/CFE)

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) permite descargar el recibo de luz directamente desde el celular sin necesidad de registro ni creación de cuenta.

El proceso se realiza desde el portal oficial y solo requiere datos básicos que figuran en cualquier recibo anterior. La descarga se efectúa en formato PDF y no implica ningún costo.

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Para obtener el recibo sin registrarse, el usuario debe ingresar al sitio app.cfe.mx desde cualquier navegador.

El formulario solicita

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  • Nombre del titular del contrato (escrito igual que en el recibo de la CFE: con acentos y mayúsculas)
  • Número de servicio (entre 12 y 27 dígitos)
  • Lada y teléfono fijo registrados (si no se tiene, ingresar ceros)
  • Correo electrónico

Al ingresar estos datos en el formulario oficial, el sistema despliega los recibos recientes y permite descargar el archivo PDF seleccionado directamente al celular.

Requisitos y datos necesarios para descargar el recibo sin crear cuenta

Todos estos datos aparecen en cualquier recibo anterior. La opción está diseñada para usuarios que perdieron el recibo físico o necesitan el documento de forma urgente. (CFE/Captura)
Todos estos datos aparecen en cualquier recibo anterior. La opción está diseñada para usuarios que perdieron el recibo físico o necesitan el documento de forma urgente. (CFE/Captura)

El proceso oficial para descargar el recibo de luz sin registro exige los siguientes datos: nombre del titular con acentos y mayúsculas idénticos al contrato, número de servicio, lada y teléfono fijo, y correo electrónico.

Todos estos datos aparecen en cualquier recibo anterior. La opción está diseñada para usuarios que perdieron el recibo físico o necesitan el documento de forma urgente.

Si el usuario no tiene a la mano el número de servicio, puede recuperarlo llamando al 071, proporcionando su nombre y dirección completa. Otra alternativa es acudir a una oficina de la CFE con identificación oficial, o consultar la etiqueta del medidor, que en algunos modelos muestra el número de servicio.

Pasos oficiales para acceder al recibo desde el celular sin registrarse

El usuario debe acceder a app.cfe.mx y seleccionar “Consulta tu recibo de luz”.

Después, introduce los datos solicitados tal como aparecen en el contrato.

El sistema despliega los recibos disponibles de los últimos nueve bimestres. El usuario selecciona el periodo necesario y descarga el archivo PDF al instante en el celular. El trámite es gratuito y no requiere desplazamientos ni filas.

Este método resulta útil para quienes buscan agilidad y solo desean obtener el recibo sin crear cuentas ni contraseñas. Si el usuario requiere recibos de más de nueve bimestres atrás, deberá registrarse en Mi Espacio o acudir a un centro de atención de la CFE.

Diferencias entre métodos sin registro y con cuenta (app y web)

medidor CFE recibo lectura costo
La app CFE Contigo requiere registro de usuario y contraseña. Su ventaja radica en que permite consultar historial, pagar en línea y reportar fallas, pero implica asociar el número de servicio y datos personales. (CFE)

La descarga sin registro se realiza solo desde el portal web oficial, no desde la aplicación móvil.

La app CFE Contigo requiere registro de usuario y contraseña. Su ventaja radica en que permite consultar historial, pagar en línea y reportar fallas, pero implica asociar el número de servicio y datos personales. Ambos métodos son válidos y gratuitos según la necesidad del usuario.

Seguridad y recomendaciones para evitar sitios no oficiales

La CFE advierte que solo los portales oficiales (app.cfe.mx y la app CFE Contigo) garantizan la seguridad de los datos personales.

Recomienda no compartir información en páginas externas ni acudir a enlaces de dudosa procedencia. Toda descarga fuera de los canales oficiales expone al usuario a riesgos de fraude o robo de identidad.

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