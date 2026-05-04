México

Xavier Villaurrutia, poeta mexicano: “Prisionero de ti, vivo buscándote en la sombría caverna de mi agonía”

Las nuevas generaciones redescubren una voz que desafió fronteras literarias y exploró el lado oscuro de la existencia

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Pintura en acuarela de un joven con traje oscuro y corbata rayada, sentado en un sillón de cuero marrón con brazos ornamentados, sobre un fondo claro.
Una mirada íntima revela cómo el autor transforma el misterio en poesía a través de imágenes oníricas y emociones profundas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El poeta Xavier Villaurrutia marcó un giro en la poesía mexicana del siglo XX con su exploración de la muerte, el sueño y lo onírico. Su trabajo, fundamental para el grupo Contemporáneos, desafió el nacionalismo y abrió un diálogo entre México y la tradición literaria internacional.

Villaurrutia nació en Ciudad de México en 1903 y murió en 1950. Abandonó la carrera de Derecho para dedicarse a la literatura, fundó las revistas Ulises y Contemporáneos y se vinculó con figuras como Salvador Novo y Jaime Torres Bodet.

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El poeta realizó estudios de teatro en Yale becado por la Fundación Rockefeller y fundó el Teatro Ulises, referente en la renovación teatral mexicana.

Xavier Villaurrutia
Xavier Villaurrutia transformó la poesía mexicana del siglo XX al explorar temas como la muerte, el sueño y lo onírico. (Archivo General de la Nación)

Villaurrutia escribió la muerte y el sueño

La poesía de Xavier Villaurrutia se caracterizó por una constante presencia de la noche, la desolación, el abandono y la muerte.

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En Nostalgia de la muerte y Nocturnos, predominaron imágenes oscuras y un sentido de soledad que se intensificó por la influencia del surrealismo y la técnica de asociación inconsciente de ideas. Es así que Villaurrutia recurrió a juegos de palabras y repeticiones, generando una atmósfera onírica donde la vida y la muerte se confundían.

Alí Chumacero distinguió tres etapas en la poesía de Villaurrutia: un primer periodo marcado por el juego intelectual, un segundo donde la emoción se sometió a la razón y un tercero donde la emoción predominó.

Algunas de sus obras más relevantes fueron Reflejos (1926), Nocturnos (1931), Nostalgia de la muerte (1938), Décima muerte (1941) y Cantos a la primavera y otros poemas (1948), según Wikipedia y Biografías y Vidas.

Su teatro también abordó la muerte desde lo psicológico y lo mítico, como en Autos profanos o Invitación a la muerte.

Xavier Villaurrutia
La poesía de Villaurrutia destaca por imágenes oscuras y la constante presencia de la noche, la desolación y la muerte. (Archivo General de la Nación)

Un referente para la poesía latinoamericana

La influencia de Xavier Villaurrutia se extendió más allá de México.

Su propuesta de una literatura independiente y abierta al mundo, su rechazo al nacionalismo y su defensa de la autonomía artística marcaron a la generación de Octavio Paz, quien fue su alumno, y a poetas posteriores en Latinoamérica, según Ecured.

Además de poeta, Villaurrutia fue crítico literario y dramaturgo. Sus textos circularon en revistas como México Moderno, Policromías, Letras de México, Examen y El Hijo Pródigo.

La crítica destacó su capacidad para renovar la expresión poética, incorporar el psicoanálisis y el surrealismo y situar la angustia existencial como eje temático. Su legado se mantuvo vigente a través de reediciones y estudios, y su obra dramática es considerada fundadora del teatro moderno mexicano junto con Rodolfo Usigli.

El Fondo de Cultura Económica publica su obra completa y la traducción al inglés de Nostalgia de la muerte por Eliot Weinberger.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el archivo personal de Villaurrutia se resguarda en el Centro Cultural que lleva su nombre.

Xavier Villaurrutia
Villaurrutia revolucionó el teatro mexicano al fundar el Teatro Ulises y abordar la muerte desde perspectivas psicológicas y míticas.

La muerte de Villaurrutia, a los 47 años, dejó una obra breve pero influyente en la lírica y el teatro de México y entre algunas de las frases más citadas del poeta, destacan las siguientes:

“La muerte no es fin de la vida. Para vivir la muerte, ¡he muerto a todas horas!"

“Soñar, soñar la noche, la calle, la escalera y el grito de la estatua desdoblando la esquina.”

“En medio de un silencio desierto como la calle antes del crimen.”

“El sueño y la muerte nada tienen ya que decirse.”

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