Estudio revela por qué levantarse temprano todos los días, incluso en fines de semana, es el secreto para una buena salud

Un horario fijo por la mañana programa el cuerpo y mejora el ánimo y las funciones mentales sin esfuerzo extra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir bien depende no solo de acostarse temprano, sino de mantener un patrón regular al levantarse.

Así lo revelan diversos expertos en salud del sueño quienes aseguran que despertarse cada día a la misma hora —incluso los fines de semana— fortalece los ritmos biológicos y previene alteraciones en el metabolismo, el ánimo y la cognición.

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Dicha información surge de varias investigaciones recientes que destacan que la calidad del sueño mejora cuando el reloj interno recibe señales constantes, principalmente a través de la exposición regular a la luz natural en la mañana.

Un consenso creciente dentro de la comunidad científica apunta a la hora en que las personas se despiertan como un referente fundamental para el sistema circadiano.

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El estudio Sleep regularity and health: A systematic review, publicado en Sleep Medicine Reviews, concluye que la irregularidad en los horarios de sueño y vigilia se asocia con peores resultados en salud mental, metabólica, cardiovascular y cognitiva.

Los autores analizaron decenas de investigaciones internacionales y encontraron, por ejemplo, que quienes tienen rutinas inestables muestran más síntomas depresivos, menor bienestar general y alteraciones como reducción de la sensibilidad a la insulina.

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Expertos recomiendan despertarse todos los días a la misma hora para regular el reloj biológico y mejorar la calidad del sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Despertar a la misma hora fija el ritmo biológico del día

Helen Burgess, codirectora del Sleep and Circadian Research Laboratory de la Universidad de Michigan, subraya que la hora de levantarse sirve como señal central para el reloj biológico, ya que el cerebro interpreta la exposición habitual a la luz del amanecer como un marcador de referencia.

Cuando estos horarios se alteran —por ejemplo, al dormir más tarde los fines de semana—, el sistema circadiano ajusta su ritmo y puede provocar la sensación de “jet lag del lunes”, aunque no haya habido ningún viaje.

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Burgess afirma que “la regularidad es clave para la estabilidad del organismo”.

La National Sleep Foundation recoge, en su publicación ‘Sleep regularity: A neglected component of healthy sleep’ difundida en Sleep Health, que la regularidad del sueño debe considerarse una dimensión básica de la salud junto con la duración y la continuidad del descanso.

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El consenso científico sostiene que, para estabilizar el estado de alerta y las funciones metabólicas, no basta con dormir suficiente tiempo, sino que es necesario mantener horarios consistentes.

Estudios recientes asocian la variabilidad en los horarios de sueño con mayor riesgo de problemas metabólicos, cognitivos y de salud mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuperar el sueño sin alterar el reloj biológico

Especialistas recomiendan que si una persona duerme poco entre semana, es preferible acortar la vigilia del sábado por la noche en vez de dormir hasta tarde el domingo.

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La alternativa ideal para “recuperar sueño” es acostarse más temprano, sin alterar en exceso la hora de levantarse. El objetivo es evitar los grandes cambios entre días laborables y fines de semana, que desajustan la sincronía interna del cuerpo.

Los expertos sugieren que, en caso de ajustar rutinas, se haga de forma gradual y con apoyo de la luz natural al despertar.

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Esta señal es crucial porque sincroniza el reloj biológico, lo que permite a los distintos sistemas del cuerpo distinguir cuándo activarse y cuándo prepararse para dormir. Si esta referencia cambia de un día a otro, la estabilidad fisiológica se debilita.

La higiene del sueño moderna prioriza la consistencia en los horarios como clave para el bienestar psicológico y la prevención de la depresión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las conclusiones del estudio citado en Sleep Medicine Reviews han dado pie a una revisión del concepto de higiene de sueño, hoy enfocado en la regularidad.

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Mantener horarios estables al dormir y despertar se asocia con mejor bienestar psicológico y metabólico, mientras que los patrones irregulares favorecen el desarrollo de problemas como depresión o distintos desajustes hormonales.

La consigna de los especialistas es sencilla: “Despertar cada día a una hora similar ayuda a que el cuerpo se adapte mejor, preserve la salud y disminuya el malestar común tras los cambios bruscos de rutina”.

Tanto los resultados científicos como la recomendación de instituciones como la National Sleep Foundation coinciden: la exposición a la luz de la mañana y la constancia en los horarios fortalecen la salud física y mental, y constituyen una medida simple para mejorar la calidad del sueño en la vida cotidiana.