Con respaldo total, Luisa María Alcalde felicita a Ariadna Montiel por asumir Morena

La transición en la dirigencia nacional de Morena quedó formalizada este domingo con el mensaje de respaldo de Luisa María Alcalde hacia Ariadna Montiel, quien asumió la presidencia del partido.
A través de redes sociales, la ahora exdirigente reconoció el nombramiento de su sucesora y expresó confianza en que la nueva dirigencia dará continuidad al proyecto político de la llamada Cuarta Transformación.
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Reconocimiento público y mensaje de continuidad en Morena
Alcalde celebró la designación de Montiel durante el VIII Congreso Nacional Extraordinario del partido, donde destacó que la nueva presidenta, junto con Óscar del Cueto García como secretario de Finanzas, tendrá la tarea de consolidar la siguiente etapa del movimiento.
En su mensaje, también agradeció a la militancia y al equipo del Comité Ejecutivo Nacional, subrayando que deja el cargo con “la satisfacción del deber cumplido”.
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Alcalde sostiene su unión con la 4T
Tras su mensaje inicial, la exdirigente publicó un video en el que reiteró que su salida no implica un alejamiento del movimiento.
Aseguró que, “sin importar la trinchera”, seguirá defendiendo la Cuarta Transformación iniciada por Andrés Manuel López Obrador y continuada por Claudia Sheinbaum, y subrayó que la unidad, la organización y el vínculo con el pueblo serán clave para mantener el rumbo del proyecto.
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Ariadna Montiel asume la dirigencia en medio de llamados a la unidad
Durante su toma de protesta, Montiel advirtió sobre una “ofensiva permanente” contra el movimiento y llamó a mantener la cohesión interna.
Frente a liderazgos del partido, aseguró que Morena debe permanecer firme en sus principios y reforzar su vínculo con la ciudadanía.
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El acto fue encabezado por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien tomó protesta a la nueva dirigencia.
Ejes que Ariadna Montiel plantea fortalecer:
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- Reforzar la unidad interna del partido frente a la oposición
- Mantener los principios de no mentir, no robar y no traicionar
- Fortalecer la relación con la militancia y el pueblo
- Consolidar la estructura territorial del movimiento
- Defender el proyecto político rumbo a próximos procesos electorales
Cambio en la dirigencia: de la negativa inicial a la salida definitiva
La salida de Alcalde se dio tras aceptar la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum para integrarse a su gabinete como titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo.
Aunque en un inicio había señalado que solo dejaría el cargo si existía una solicitud directa, finalmente accedió tras recibir la propuesta formal.
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En su despedida, resaltó los avances logrados durante su gestión, como el crecimiento del padrón de militantes —que pasó de 2.5 a más de 12 millones— y la consolidación de estructuras territoriales en todo el país.
También enfatizó que su salida representa un cambio de funciones, pero no de convicciones dentro del movimiento.
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Despedida marcada por resultados y reorganización interna
Durante el congreso, Alcalde destacó que Morena se posiciona como uno de los partidos con mayor número de militantes a nivel global, además de subrayar la participación de mujeres dentro de su estructura.
Su mensaje final estuvo dirigido a la militancia, a quienes agradeció por su trabajo y compromiso, asegurando que continuará coincidiendo con ellos desde su nueva responsabilidad.
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Morena mueve sus piezas rumbo a las elecciones de 2027
La renovación en la dirigencia forma parte de una estrategia más amplia de reorganización interna de cara a los comicios intermedios de 2027.
Con la llegada de Montiel, el partido busca fortalecer su estructura, recomponer relaciones con aliados políticos y mejorar su desempeño electoral en distintas entidades.
Los recientes cambios también responden a la necesidad de ajustar la operación política tras resultados dispares en elecciones locales y tensiones internas.
En este contexto, Morena apuesta por una dirigencia que combine experiencia en política social con capacidad de movilización territorial.
Con este relevo, el partido inicia una nueva etapa enfocada en consolidar su base, mantener la unidad interna y preparar el terreno para uno de los procesos electorales más relevantes de los próximos años.
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