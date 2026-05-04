Pensión Bienestar: quiénes recibirían su pago del 4 al 8 de mayo

(Gobierno de México)

El pago de la Pensión Bienestar correspondiente al tercer bimestre de 2026 experimentó un ajuste en sus fechas de inicio.

El depósito suele arrancar los primeros días de cada mes, pero se retrasó hasta el lunes 4 de mayo debido a que el 1 de mayo, Día del Trabajo, es considerado inhábil para operaciones bancarias en México.

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Este ajuste implica que la dispersión de recursos iniciará el lunes 4 de mayo, aunque la Secretaría del Bienestar todavía no ha hecho pública la versión oficial del calendario.

La programación publicada hasta ahora se basa en proyecciones derivadas de operativos anteriores del Banco del Bienestar, por lo que puede estar sujeta a cambios en caso de que la autoridad federal realice alguna modificación de último momento.

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Quiénes reciben pago del 4 al 8 de mayo

Lunes 4: Apellidos con letra A

Martes 5: Apellidos con letra B

Miércoles 6: Apellidos con letra C

Jueves 7: Apellidos con letra C

Viernes 8: Apellidos con letras D, E, F

Pagos escalonados por apellido para evitar saturación

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La entrega de la Pensión Bienestar en mayo se organizará de manera escalonada, siguiendo la inicial del apellido paterno de cada beneficiario.

El método busca evitar aglomeraciones y largas filas tanto en sucursales como en cajeros automáticos del Banco del Bienestar.

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Durante la primera semana hábil de mayo, el calendario tentativo establece la siguiente mecánica: el lunes 4 corresponde a quienes tienen apellidos con la letra A; el martes 5, a la B; miércoles 6 y jueves 7, a la C; y el viernes 8, a las letras D, E y F.

2026

Los montos asignados a cada grupo se mantienen sin variaciones en relación con el ajuste más reciente. De acuerdo con la información disponible, las personas adultas mayores recibirán 6 mil 400 pesos; las beneficiarias del programa Mujeres Bienestar, 3 mil 100 pesos; y quienes forman parte del grupo de personas con discapacidad, 3 mil 300 pesos.

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El cambio de fechas solo afecta al calendario, no al monto ni a la vigencia del beneficio. La modificación responde exclusivamente a la imposibilidad de operar los depósitos en días inhábiles, como lo fue el 1 de mayo.

Calendario tentativo completo de pagos por letra en mayo

A partir del 11 de mayo: Letra G: lunes y martes Letras H, I, J y K: miércoles 13 Letra L: jueves 14 Letra M: viernes 15 y martes 19

Segunda mitad de mayo: Letras N, Ñ y O: miércoles 20 Letras P y Q: jueves 21 Letra R: viernes 22 y lunes 25 Letra S: martes 26 Letras T, U y V: miércoles 27 Letras W, X, Y y Z: jueves 28

