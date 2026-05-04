México

Pensión Bienestar: quiénes recibirían su pago del 4 al 8 de mayo

El depósito no recibe ninguna alteración, pero si tuvo un cambio debido al día feriado

Guardar
Los registros a las Pensiones del Bienestar concluirán el próximo domingo 3 de mayo (Gobierno de México)
(Gobierno de México)

El pago de la Pensión Bienestar correspondiente al tercer bimestre de 2026 experimentó un ajuste en sus fechas de inicio.

El depósito suele arrancar los primeros días de cada mes, pero se retrasó hasta el lunes 4 de mayo debido a que el 1 de mayo, Día del Trabajo, es considerado inhábil para operaciones bancarias en México.

PUBLICIDAD

Este ajuste implica que la dispersión de recursos iniciará el lunes 4 de mayo, aunque la Secretaría del Bienestar todavía no ha hecho pública la versión oficial del calendario.

La programación publicada hasta ahora se basa en proyecciones derivadas de operativos anteriores del Banco del Bienestar, por lo que puede estar sujeta a cambios en caso de que la autoridad federal realice alguna modificación de último momento.

PUBLICIDAD

Quiénes reciben pago del 4 al 8 de mayo

  • Lunes 4: Apellidos con letra A
  • Martes 5: Apellidos con letra B
  • Miércoles 6: Apellidos con letra C
  • Jueves 7: Apellidos con letra C
  • Viernes 8: Apellidos con letras D, E, F

Pagos escalonados por apellido para evitar saturación

Dos funcionarios con chalecos de Bienestar verifican datos con una mujer mayor frente a una casa con un cartel de "Operativo Pago Pensión Bienestar Mayo 2026".
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La entrega de la Pensión Bienestar en mayo se organizará de manera escalonada, siguiendo la inicial del apellido paterno de cada beneficiario.

El método busca evitar aglomeraciones y largas filas tanto en sucursales como en cajeros automáticos del Banco del Bienestar.

Durante la primera semana hábil de mayo, el calendario tentativo establece la siguiente mecánica: el lunes 4 corresponde a quienes tienen apellidos con la letra A; el martes 5, a la B; miércoles 6 y jueves 7, a la C; y el viernes 8, a las letras D, E y F.

2026

Los montos asignados a cada grupo se mantienen sin variaciones en relación con el ajuste más reciente. De acuerdo con la información disponible, las personas adultas mayores recibirán 6 mil 400 pesos; las beneficiarias del programa Mujeres Bienestar, 3 mil 100 pesos; y quienes forman parte del grupo de personas con discapacidad, 3 mil 300 pesos.

El cambio de fechas solo afecta al calendario, no al monto ni a la vigencia del beneficio. La modificación responde exclusivamente a la imposibilidad de operar los depósitos en días inhábiles, como lo fue el 1 de mayo.

Calendario tentativo completo de pagos por letra en mayo

  • A partir del 11 de mayo:
    • Letra G: lunes y martes
    • Letras H, I, J y K: miércoles 13
    • Letra L: jueves 14
    • Letra M: viernes 15 y martes 19
  • Segunda mitad de mayo:
    • Letras N, Ñ y O: miércoles 20
    • Letras P y Q: jueves 21
    • Letra R: viernes 22 y lunes 25
    • Letra S: martes 26
    • Letras T, U y V: miércoles 27
    • Letras W, X, Y y Z: jueves 28

Temas Relacionados

Pensión del Bienestarmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lluvias, calor extremo y fuertes vientos: así será el clima en México este 4 de mayo

El frente frío 48 provocará precipitaciones en el sureste, mientras la onda de calor y rachas intensas de viento impactarán gran parte del país

Lluvias, calor extremo y fuertes vientos: así será el clima en México este 4 de mayo

Esta es la razón por la que se conmemora la Batalla del 5 de mayo

La confrontación entre los ejércitos de México y Francia en Puebla simboliza el rechazo nacional a la imposición extranjera

Esta es la razón por la que se conmemora la Batalla del 5 de mayo

Karime Pindter audicionó para ‘La Oficina’ y no fue elegida por esta razón: “Si me invitan voy a la temporada dos”

La ex ‘Acapulco Shore’ expresó su disposición para integrarse en la segunda temporada de la serie, destacando la química que ya comparte en pantalla con Alexa Zuart y Fernando Bonilla

Karime Pindter audicionó para ‘La Oficina’ y no fue elegida por esta razón: “Si me invitan voy a la temporada dos”

Dictan más de 50 años de prisión en contra de “El Manotas” por secuestro en Irapuato, Guanajuato

Las averiguaciones señalan que el sujeto participó en actividades de logística y negociación

Dictan más de 50 años de prisión en contra de “El Manotas” por secuestro en Irapuato, Guanajuato

Por qué tomar café o caldo puede ayudar en temporada de calor

Incluso hay memes sobre quienes cocinan sopas ante las altas temperaturas, pero podría ser benéfico

Por qué tomar café o caldo puede ayudar en temporada de calor
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a tres hombres que transportaban más de dos toneladas de cocaína en costas de Acapulco

Sentencian a tres hombres que transportaban más de dos toneladas de cocaína en costas de Acapulco

Vinculan a proceso a nueve de Los Petrofactureros, célula ligada al huachicol fiscal

Capturan a hombre por triple homicidio en Azcapotzalco: estaría ligado a otro ataque

Rocha Moya y sus acusaciones por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa: ¿Sería el primer gobernador en ser extraditado?

Rubén Rocha Moya y Pedro Inzunza aparecieron en volantes que los acusaban de nexos con Los Chapitos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Maribel Guardia decora su casa en honor a Julián Figueroa, en el que hubiera sido su cumpleaños 30: “Celebraré tu vida”

Maribel Guardia decora su casa en honor a Julián Figueroa, en el que hubiera sido su cumpleaños 30: “Celebraré tu vida”

BTS en México: así va el montaje del escenario para los tres conciertos

La teoría que conecta a Harry Potter y El Chavo del 8 que se viralizó en redes

Kenia Os recibe atención médica en Mérida por golpe de calor en pleno concierto

Muere Gloria Hernández, Señorita México 1969 y primera reina de belleza reconocida como ‘Miss Photogenic’ en Inglaterra

DEPORTES

Cuál es el estado de salud del Zurdo Ramírez tras ser noqueado por David Benavidez

Cuál es el estado de salud del Zurdo Ramírez tras ser noqueado por David Benavidez

América rescata empate con Pumas: los mejores memes de la liguilla del Clausura 2026

América y Pumas empataron 3 - 3 en la ida de Cuartos de Final: así fueron los goles

David Benavidez vuelve a retar a Canelo Álvarez tras noquear al Zurdo Ramírez

Checo Pérez finaliza en el lugar 16 dentro del Gran Premio de Miami