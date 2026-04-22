México

PT y PVEM exigieron a la 4T elegir a dos mujeres y un hombre para el Consejo General del INE

El proceso puede pasar a insaculación si no hay acuerdo

Guardar
La falta de acuerdos internos y el rechazo de la oposición han impedido alcanzar la mayoría calificada necesaria para avanzar con los nombramientos. (Foto: Cámara de Diputados)
La falta de acuerdos internos y el rechazo de la oposición han impedido alcanzar la mayoría calificada necesaria para avanzar con los nombramientos. (Foto: Cámara de Diputados)

En la Cámara de Diputados, el proceso para elegir a tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) enfrentó una serie de obstáculos por las diferencias entre las bancadas del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con Morena respecto a la paridad de género en los perfiles seleccionados.

La falta de acuerdos internos y el rechazo de la oposición impidió, durante la tarde de este 21 de abril, alcanzar la mayoría calificada necesaria para avanzar con los nombramientos.

El conflicto principal radica en la proporción de género. Mientras existe una propuesta que considera seleccionar a dos hombres y una mujer, el PT y el PVEM insisten en que los cargos sean para dos mujeres y un hombre.

Ante la negativa de sus aliados para respaldar la primera fórmula, Morena no logra reunir los votos suficientes, lo que mantiene el proceso legislativo detenido.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, anticipó que las bancadas del PAN y el PRI tampoco apoyarán las propuestas actuales, lo que agrava el estancamiento.

Conflicto por la paridad de género y posiciones partidistas

Morena planteó otra opción: dos hombres y una mujer, lo que sus aliados rechazan. Ricardo Monreal confirmó la falta de consenso tanto con aliados como con la oposición, lo que ha impedido avanzar en la selección.- crédito Canva
Morena planteó otra opción: dos hombres y una mujer, lo que sus aliados rechazan. Ricardo Monreal confirmó la falta de consenso tanto con aliados como con la oposición, lo que ha impedido avanzar en la selección.- crédito Canva

El desacuerdo sobre la composición de género en los nuevos nombramientos ha sido el principal punto de fricción. El PT y el PVEM exigen que la integración respete la paridad, promoviendo una fórmula de dos mujeres y un hombre.

Morena planteó otra opción: dos hombres y una mujer, lo que sus aliados rechazan. Ricardo Monreal confirmó la falta de consenso tanto con aliados como con la oposición, lo que ha impedido avanzar en la selección.

Durante una conferencia, Monreal explicó que se presentaron tres quintetas: una de hombres, una de mujeres y una mixta.

Entre los hombres, los nombres son Juan Manuel Guerrero Jiménez, Arturo Manuel Chávez López, Armando Hernández Cruz (discapacidad), Armando Javier Maldonado Acosta y Daniel Preciado Temiquel.

Las mujeres propuestas son: Blanca Yazara Cruz García, Laura Daniela Durán Seca, Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck, Marta Alejandra Tello Mendoza (discapacidad) y María Magdalena Vila Domínguez.

La quinteta mixta incluye a Silvia Guadalupe Bustos Vázquez, Claudia Díaz Tablada, Armando Ambriz Hernández, Bernardo Valle Monroy y Frida Denise Gómez Puga.

Monreal detalló: “Por la tarde estaremos ya votando si logramos construir la mayoría calificada con los nombres que esta noche y mañana podamos consensar.

Si no logramos el acuerdo, entonces nos iríamos hasta el 28 a el proceso de insaculación para que uno de estos quince, tres de estos quince sean los consejeros, como es el proceso de insaculación normal”.

La oposición, encabezada por PAN y PRI, no respalda ninguna de las propuestas vigentes.

Esto refuerza la dificultad para alcanzar los votos necesarios, pues la ley exige una mayoría calificada para designar a los nuevos consejeros en el pleno de San Lázaro. El resultado es un bloqueo legislativo que mantiene vacantes las posiciones en el INE.

Proceso legislativo y etapas formales

El proceso inició con la convocatoria emitida por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que estableció los requisitos y el calendario para la selección.

El Comité Técnico de Evaluación revisó los perfiles, evaluó a los aspirantes y entregó a la Jucopo las ternas finales.

El procedimiento incluyó registro de candidatos, revisión documental, exámenes de conocimientos, entrevistas y selección de finalistas, asegurando criterios de paridad en las listas.

La Junta de Coordinación Política debe ahora construir un consenso político para destrabar la elección de los tres consejeros que ocuparán los cargos vacantes tras la salida de Dania Ravel, Jaime Rivera y Beatriz Zavala. Si el pleno de la Cámara no alcanza la mayoría calificada, la legislación prevé que la elección pase a una segunda ronda, e incluso que se emplee el método de insaculación para definir a los nuevos integrantes del Consejo General del INE.

Declaraciones y antecedentes normativos

Los requisitos para los aspirantes incluyen no haber ocupado cargos de elección ni de dirección partidista en los últimos cuatro años y no haber sido condenados por delitos. FOTO: Sesión Ordinaria durante Reforma Electoral GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM
Los requisitos para los aspirantes incluyen no haber ocupado cargos de elección ni de dirección partidista en los últimos cuatro años y no haber sido condenados por delitos. FOTO: Sesión Ordinaria durante Reforma Electoral GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

La legislación vigente y los acuerdos al interior de la Cámara de Diputados obligan a observar el principio de paridad de género en la integración de los organismos autónomos.

Los requisitos para los aspirantes incluyen no haber ocupado cargos de elección ni de dirección partidista en los últimos cuatro años y no haber sido condenados por delitos.

El proceso permanecerá bloqueado hasta que la Junta de Coordinación Política logre un acuerdo entre las diferentes fuerzas parlamentarias. Mientras tanto, el INE funcionará con menos integrantes, a la espera de que se logre un consenso para la designación de los nuevos consejeros.

Temas Relacionados

Instituto Nacional ElectoralCámara de DiputadosineParidad de Generomexico-noticiasmexico-politicaNewsroom MX

Más Noticias

Niños que crecen sin elogios parecen no tener secuelas pero buscan validación constante, señala estudio psicológico

Los adultos que parecen inquebrantables suelen arrastrar una necesidad oculta de ser reconocidos, y la raíz está mucho más cerca de la niñez de lo que imaginamos

Niños que crecen sin elogios parecen no tener secuelas pero buscan validación constante, señala estudio psicológico

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 21 de abril: encharcamiento en Circuito Interior y Avenida Insurgentes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 21 de abril: encharcamiento en Circuito Interior y Avenida Insurgentes

Resultados Lotería Nacional del Sorteo Mayor 4010 del martes 21 de abril: premio mayor y reintegros

Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días naturales para reclamar su premio, a partir del día siguiente de la publicación de los resultados

Resultados Lotería Nacional del Sorteo Mayor 4010 del martes 21 de abril: premio mayor y reintegros

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 21 de abril: se activa alerta amarilla por fuertes lluvias y caída de granizo en la capital

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este martes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 21 de abril: se activa alerta amarilla por fuertes lluvias y caída de granizo en la capital

Martinoli lanza indirecta sobre posible colaboración para narrar la Selección Mexicana en streaming

El “Doctor” García y Christian Martinoli hablaron sobre la posibilidad de narrar en otros espacios pese a su vínculo con Azteca Deportes

Martinoli lanza indirecta sobre posible colaboración para narrar la Selección Mexicana en streaming
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cártel de Sinaloa en África: detienen en Mozambique a mexicanos y aseguran laboratorio clandestino

Cártel de Sinaloa en África: detienen en Mozambique a mexicanos y aseguran laboratorio clandestino

Exagente de la DEA califica de “absurdo” el relato sobre presunto “aventón” a elementos de la CIA previo al accidente en Chihuahua

El accidente en Chihuahua que terminó con la muerte de dos agentes de la CIA y destapó una operación de Estados Unidos en México

Hallan en fosa clandestina a Ruth de 19 años y Oswaldo Antonio de 18, iban a cortar mangos en Guerrero

Ceci Flores envía carta a ‘El Chapo’ para localizar a desaparecidos por el Cártel de Sinaloa: “Compadécete de nuestro dolor”

ENTRETENIMIENTO

Tras cantar en Iztapalapa, Lila Downs anuncia show en Auditorio Nacional: preventa para ‘Cambias Mi Mundo’

Tras cantar en Iztapalapa, Lila Downs anuncia show en Auditorio Nacional: preventa para ‘Cambias Mi Mundo’

Volver al futuro en la CDMX, ‘El Doc’ Christopher Lloyd convivirá con fans: precio por foto junto al DeLorean

Aitana en México: esta es lista completa de precios, ciudades y fechas para el “Cuarto Azul World Tour”

Poncho de Nigris asegura que Karely Ruiz será la rival de Kim Shantal en Supernova Génesis 2026

Cuándo saldrán los precios oficiales para Karol G en el Estadio GNP Seguros y cuántos conciertos podría dar

DEPORTES

Martinoli lanza indirecta sobre posible colaboración para narrar la Selección Mexicana en streaming

Martinoli lanza indirecta sobre posible colaboración para narrar la Selección Mexicana en streaming

Panamá anuncia a su último rival de preparación antes del Mundial 2026

Quién es Vidal Paloma, posible ayudante de Rafael Marquez como entrenador de la Selección Mexicana

Revelan el equipo al que llegaría el capitán de la Selección Checa tras descenso del Wolverhampton en la Premier

Caso Helinho: abren investigación por los insultos racistas y amenazas que recibió el jugador de Toluca