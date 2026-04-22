PT y PVEM exigieron a la 4T elegir a dos mujeres y un hombre para el Consejo General del INE

La falta de acuerdos internos y el rechazo de la oposición han impedido alcanzar la mayoría calificada necesaria para avanzar con los nombramientos. (Foto: Cámara de Diputados)

En la Cámara de Diputados, el proceso para elegir a tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) enfrentó una serie de obstáculos por las diferencias entre las bancadas del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con Morena respecto a la paridad de género en los perfiles seleccionados.

La falta de acuerdos internos y el rechazo de la oposición impidió, durante la tarde de este 21 de abril, alcanzar la mayoría calificada necesaria para avanzar con los nombramientos.

El conflicto principal radica en la proporción de género. Mientras existe una propuesta que considera seleccionar a dos hombres y una mujer, el PT y el PVEM insisten en que los cargos sean para dos mujeres y un hombre.

Ante la negativa de sus aliados para respaldar la primera fórmula, Morena no logra reunir los votos suficientes, lo que mantiene el proceso legislativo detenido.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, anticipó que las bancadas del PAN y el PRI tampoco apoyarán las propuestas actuales, lo que agrava el estancamiento.

Conflicto por la paridad de género y posiciones partidistas

Morena planteó otra opción: dos hombres y una mujer, lo que sus aliados rechazan. Ricardo Monreal confirmó la falta de consenso tanto con aliados como con la oposición, lo que ha impedido avanzar en la selección.- crédito Canva

El desacuerdo sobre la composición de género en los nuevos nombramientos ha sido el principal punto de fricción. El PT y el PVEM exigen que la integración respete la paridad, promoviendo una fórmula de dos mujeres y un hombre.

Morena planteó otra opción: dos hombres y una mujer, lo que sus aliados rechazan. Ricardo Monreal confirmó la falta de consenso tanto con aliados como con la oposición, lo que ha impedido avanzar en la selección.

Durante una conferencia, Monreal explicó que se presentaron tres quintetas: una de hombres, una de mujeres y una mixta.

Entre los hombres, los nombres son Juan Manuel Guerrero Jiménez, Arturo Manuel Chávez López, Armando Hernández Cruz (discapacidad), Armando Javier Maldonado Acosta y Daniel Preciado Temiquel.

Las mujeres propuestas son: Blanca Yazara Cruz García, Laura Daniela Durán Seca, Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck, Marta Alejandra Tello Mendoza (discapacidad) y María Magdalena Vila Domínguez.

La quinteta mixta incluye a Silvia Guadalupe Bustos Vázquez, Claudia Díaz Tablada, Armando Ambriz Hernández, Bernardo Valle Monroy y Frida Denise Gómez Puga.

Monreal detalló: “Por la tarde estaremos ya votando si logramos construir la mayoría calificada con los nombres que esta noche y mañana podamos consensar.

Si no logramos el acuerdo, entonces nos iríamos hasta el 28 a el proceso de insaculación para que uno de estos quince, tres de estos quince sean los consejeros, como es el proceso de insaculación normal”.

La oposición, encabezada por PAN y PRI, no respalda ninguna de las propuestas vigentes.

Esto refuerza la dificultad para alcanzar los votos necesarios, pues la ley exige una mayoría calificada para designar a los nuevos consejeros en el pleno de San Lázaro. El resultado es un bloqueo legislativo que mantiene vacantes las posiciones en el INE.

Proceso legislativo y etapas formales

El proceso inició con la convocatoria emitida por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que estableció los requisitos y el calendario para la selección.

El Comité Técnico de Evaluación revisó los perfiles, evaluó a los aspirantes y entregó a la Jucopo las ternas finales.

El procedimiento incluyó registro de candidatos, revisión documental, exámenes de conocimientos, entrevistas y selección de finalistas, asegurando criterios de paridad en las listas.

La Junta de Coordinación Política debe ahora construir un consenso político para destrabar la elección de los tres consejeros que ocuparán los cargos vacantes tras la salida de Dania Ravel, Jaime Rivera y Beatriz Zavala. Si el pleno de la Cámara no alcanza la mayoría calificada, la legislación prevé que la elección pase a una segunda ronda, e incluso que se emplee el método de insaculación para definir a los nuevos integrantes del Consejo General del INE.

Declaraciones y antecedentes normativos

Los requisitos para los aspirantes incluyen no haber ocupado cargos de elección ni de dirección partidista en los últimos cuatro años y no haber sido condenados por delitos. FOTO: Sesión Ordinaria durante Reforma Electoral GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

La legislación vigente y los acuerdos al interior de la Cámara de Diputados obligan a observar el principio de paridad de género en la integración de los organismos autónomos.

Los requisitos para los aspirantes incluyen no haber ocupado cargos de elección ni de dirección partidista en los últimos cuatro años y no haber sido condenados por delitos.

El proceso permanecerá bloqueado hasta que la Junta de Coordinación Política logre un acuerdo entre las diferentes fuerzas parlamentarias. Mientras tanto, el INE funcionará con menos integrantes, a la espera de que se logre un consenso para la designación de los nuevos consejeros.