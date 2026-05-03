México

Diputados de Morena en la CDMX se oponen a la visita de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid

El grupo parlamentario señala inquietudes sobre encuentros de la mandataria española con sectores mexicanos

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Isabel Díaz Ayuso viaja a México para rendir homenaje a figuras históricas señaladas por Morena como destructoras de civilizaciones. EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS
Isabel Díaz Ayuso viaja a México para rendir homenaje a figuras históricas señaladas por Morena como destructoras de civilizaciones. EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, realiza una visita a México este 3 de mayo, donde planea rendir homenaje a figuras que, según el Grupo Parlamentario de Morena en Ciudad de México, destruyeron civilizaciones enteras”.

La bancada de Morena advirtió en redes sociales este 3 de mayo sobre la visita y cuestiona los posibles encuentros de la dirigente española, a quien identificaron como representante de la ultraderecha.

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El grupo legislativo llamó a la ciudadanía a mantenerse atenta para conocer quiénes son sus aliados en México” y con qué sectores políticos se reunirá durante su estancia. En palabras de uno de sus miembros, el diputado Paulo Emilio García, “que la gente se entere quién es la ultraderecha mexicana, aludiendo a la posible cercanía de actores locales con la agenda de Díaz Ayuso.

El mensaje en las redes sociales recordó que para Díaz Ayuso “el indigenismo es comunismo.

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Morena reiteró que su posicionamiento es en defensa de “los pueblos, de nuestra historia y de nuestra dignidad, estableciendo un contraste con la visión señalada de la visitante y su orientación política.

Díaz Ayuso visitará México del 3 al 12 de mayo, se reunirá con gobernadores del PAN

Durante su gira, Díaz Ayuso se reunirá con los gobernadores de Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua y Guanajuato, además de la alcaldesa de Cuauhtémoc. Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
Durante su gira, Díaz Ayuso se reunirá con los gobernadores de Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua y Guanajuato, además de la alcaldesa de Cuauhtémoc. Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Isabel Díaz Ayuso, inició este domingo 3 de mayo un viaje institucional de diez días a México. El propósito es fortalecer los lazos económicos y culturales entre Madrid y México, según información oficial.

De acuerdo con información de la Comunidad de Madrid, México concentra el 98% de la inversión americana en la región, con más de 1 mil millones de euros registrados en 2025, solo por debajo de Estados Unidos.

La agenda incluye la asistencia de Díaz Ayuso a reuniones con empresarios, encuentros con compañías CEMEX y Alsea, así como una serie de actos institucionales programados en Ciudad de México, Monterrey, Aguascalientes y Xcaret Riviera Maya.

Durante el viaje, la presidenta recibirá la Medalla de la Libertad del Congreso de Aguascalientes y las Llaves de la ciudad por parte del Cabildo, además de un reconocimiento por su postura en defensa de la Hispanidad.

En Aguascalientes está programado su encuentro con los gobernadores del estado homónimo, Querétaro, Chihuahua y Guanajuato, y con la alcaldesa de Cuauhtémoc de la CDMX.

Entre otras actividades, la mandataria participará en eventos académicos en la Universidad de la Libertad y el Instituto Tecnológico de Monterrey. También asistirá al Día de Madrid en la Feria Nacional de San Marcos, donde la Comunidad de Madrid actúa como invitada de honor.

Díaz Ayuso participará en un homenaje realizado a Hernán Cortés, conquistador español

Pintura al óleo de un hombre con barba, Hernán Cortés, vistiendo una armadura oscura y ornamentada, sujetando un bastón. Un escudo de armas se observa en la parte superior izquierda
Ayuso asistirá al homenaje a Hernán Cortés en la Catedral Metropolitana de México y la Feria Nacional de San Marcos, donde Madrid es invitada de honor. (Cortesía: INAH)

La visita de Isabel Díaz Ayuso prevé su asistencia a un homenaje a Hernán Cortés en la Catedral Metropolitana de México, la participación en la Gala de los Premios Platino de Cine en Riviera Maya y una visita a la Basílica de Santa María de Guadalupe. Además, tiene planeado entrevistarse con representantes de las 14 casas regionales de España en México.

Este es el segundo viaje institucional de Díaz Ayuso a México, tras el realizado en abril de 2024. En 2026, suma ya tres desplazamientos internacionales, luego de visitar Nueva York y Bruselas.

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