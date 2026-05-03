¿Hay clases mañana 4 de mayo? SEP aclara si se extiende el puente

Cuartoscuro.

El calendario escolar de México para mayo de 2026 ha generado confusión entre algunas familias, debido a la proximidad de varios días de descanso oficiales y ajustes locales en ciertos estados.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha confirmado las fechas clave, pero persisten dudas sobre la asistencia el lunes 4 de mayo.

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Días de descanso en mayo según la SEP

El calendario oficial de la SEP establece claramente que los estudiantes de nivel básico tendrán suspensión de clases el viernes 1 de mayo por el Día del Trabajo y el martes 5 de mayo por la conmemoración de la Batalla de Puebla. Estos días se consideran descansos obligatorios a nivel nacional.

Durante el fin de semana del 2 y 3 de mayo, las escuelas permanecerán cerradas de manera habitual.

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Por lo tanto, el lunes 4 de mayo aparece como día regular de clases en la mayoría del país, con excepción de estados que han realizado ajustes particulares.

Para las familias que se preguntan qué ocurre el lunes 4 de mayo, la respuesta oficial es que sí hay clases.

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La SEP subraya que dicho día no está marcado como feriado ni suspensión oficial, por lo que la asistencia es obligatoria y las ausencias serán registradas de acuerdo con la normativa escolar.

Por qué hay familias que creen que no hay clases el 4 de mayo

La confusión surge porque el lunes 4 de mayo queda entre el fin de semana y el martes 5 de mayo, que sí es día de suspensión.

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Esta cercanía lleva a muchas familias a considerar la posibilidad de un puente extendido, aunque no esté contemplado oficialmente.

Además, la coincidencia de varios festejos y puentes en el mes, como el Día del Trabajo y la Batalla de Puebla, fomenta la idea de que la suspensión se prolonga.

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Algunas escuelas o entidades pueden realizar ajustes locales por festividades, como la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes, donde sí se suspenden clases también el lunes 4 de mayo.

Fechas clave de descanso escolar en México

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo (descanso nacional)

Lunes 4 de mayo: clases normales, salvo excepciones locales (ejemplo: Aguascalientes)

Martes 5 de mayo: Batalla de Puebla (suspensión oficial de clases)

Viernes 15 de mayo: Día del Maestro (descanso escolar)

Viernes 29 de mayo: Consejo Técnico Escolar (sin clases para alumnos)

Viernes 26 de junio: Consejo Técnico Escolar

Viernes 3 de julio: registro de calificaciones escolares

En conclusión, la SEP mantiene la obligatoriedad de asistir el lunes 4 de mayo para la mayoría de los estudiantes, pero recomienda consultar los comunicados oficiales de cada entidad para evitar confusiones por ajustes locales.

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