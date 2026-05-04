Alito Moreno afirma que el cambio en la presidencia de Morena es “más de lo mismo”

El PRI denuncia públicamente vínculos de Morena con el narcotráfico y acusa a la cúpula morenista de no modificar sus prácticas. Crédito: X(@alitomorenoc)

La designación de Ariadna Montiel como presidenta de Morena este 3 de mayo provocó una reacción inmediata de Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI, quien acusa a la cúpula morenista de simular una transformación interna sin modificar prácticas que, según él, los vinculan con el narcotráfico.

Para Moreno, el relevo en la dirigencia es solo una estrategia para distraer a la opinión pública y perpetuar un esquema de poder que, afirma, se sostiene por la supuesta relación de Morena con cárteles criminales.

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Moreno acusa a Morena de simular cambio y encubrir relación con cárteles

El líder del PRI califica de narcopolítica la supuesta relación entre la nueva dirigencia de Morena y cárteles del crimen organizado. (Archivo Infobae)

Desde su cuenta de X, Alito Moreno, presidente nacional del PRI, lanzó una advertencia en tono directo: acusa a los liderazgos de Morena de encabezar una “renovación” que, según sus palabras, “es un simple movimiento interno para simular que algo cambia, cuando en el fondo todo sigue igual”. Moreno sostuvo que el objetivo de la nueva dirigencia responde a la urgencia de Morena por “distraer, ganar tiempo y engañar a quienes todavía quieren creerles”. Además, declaró que la transición “es más de lo mismo”.

Al referirse directamente a la figura de Ariadna Montiel y a la dirigencia renovada, Moreno precisó que “el problema no son los nombres en una oficina, es lo que representan y lo que han hecho”. Para el líder priista, ni un cambio de nomenclatura podría limpiar el historial de quienes “han hecho la narcoalianza con el crimen organizado para llevar a narcopolíticos al poder”.

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Denuncias de narcopolítica y criminalidad de Alito Moreno a Morena

Acusaciones de corrupción, mentira e hipocresía sobresalen en el mensaje de Alejandro Moreno contra la dirección de Morena. | X- Alejandro Moreno

Moreno incrementó el tono de su señalamiento y acusó a Morena de corrupción, mentira e hipocresía, además de calificarlos como “ruines, mezquinos y criminales”. Según su versión, la dirigencia de Morena inventa supuestas “ofensivas permanentes” en su contra con el fin de distraer sobre “sus conexiones inconfesables” con el crimen organizado.

Afirmó que “son tan cínicos que salen a defender a los mismos narcopolíticos que impulsaron, encubrieron, protegieron y que ahora defienden con todo el aparato del Estado”.

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El dirigente del PRI recurrió a una comparación internacional al señalar que “ya están como los comunistas de Maduro diciendo que Estados Unidos los quiere derrumbar”, y acusó a la cúpula morenista de utilizar “mentiras y alucinaciones con las que pretenden tapar sus crímenes”. Aseguró que, contrario a la narrativa oficialista, “quienes realmente los apoyan son los cárteles del crimen organizado”.

PRI exige cancelar registro de Morena por presunta relación con crimen organizado

Alejandro Moreno exige la cancelación del registro de Morena por considerar al partido brazo político de los cárteles. (Facebook Alejandro Moreno Cárdenas)

El dirigente priista sostuco que “Morena es el brazo político de los cárteles del crimen organizado” y remató: “Solo saben ganar las elecciones con el apoyo de las balas y el dinero ensangrentado”. Moreno afirmó que, bajo este argumento, “tienen que perder el registro porque no son una organización política, son una organización criminal”.

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Moreno sostuvo que “han convertido a México en un cementerio, en un verdadero baño de sangre”. Concluyó su acusación asegurando: “Son asesinos. Son criminales. ¡Tienen las manos llenas de sangre! ¡Morena es el Movimiento de las Redes del Narco!”.

Como cierre de su mensaje en redes sociales, Moreno lanzó la sentencia: “Como siempre les digo: Tiempo al tiempo. ¡Los MORENARCOS van a caer!”.

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