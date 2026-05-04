Clara Brugada alista Simulacro Nacional 2026 en CDMX: fecha y horario de cuándo sonará la alerta sísmica

Personal de emergencia, incluyendo paramédicos, participa en una sesión de preparación para el simulacro nacional en la Ciudad de México, mostrando compromiso con la seguridad ciudadana. (Jefatura Gobierno CDMX)

El gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, alista el Simulacro Nacional 2026 para el miércoles 6 de mayo, una jornada enfocada en fortalecer la prevención y la activación inmediata de la alerta en toda la capital. El objetivo principal es afianzar la cultura de autoprotección y probar la capacidad de respuesta ante emergencias en una de las zonas sísmicas más activas del país.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, subraya que este simulacro pretende fortalecer la capacidad de reacción tanto de los cuerpos de emergencia como de las y los ciudadanos. Remarca que el ejercicio se integra a una estrategia de protección civil que contempla tres simulacros al año y enfatiza que “la ciudadanía se familiarice con esta alerta por celular, lo reconozca y lo incorpore como parte del sistema de protección de nuestra ciudad”, como elemento clave de prevención.

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Durante el Simulacro Nacional 2026 en la Ciudad de México, la alerta sísmica se activará el 6 de mayo a las 11:00 horas en todos los puntos equipados con altavoces, a través de los 13 mil 998 dispositivos distribuidos en la urbe, medios de comunicación y teléfonos celulares, lo que permitirá a la ciudadanía reconocer el sonido y entrenar los protocolos de emergencia en tiempo real, sin distinción de zona o alcaldía.

El Gobierno de la CDMX se alista para primer Simulacro Nacional de este 2026, de acuerdo con Clara Brugada, la alerta sísmica sonará en punto de las 11:00 horas, a través de los 13 mil 998 altavoces del C5, así como a través de los medios de comunicación y dispositivos celulares (X/ @C5_CDMX)

Fecha y lugares del Simulacro Nacional 2026

El simulacro se llevará a cabo el miércoles 6 de mayo de 2026, a las 11:00 horas en punto. La dinámica abarcará las 16 alcaldías de la capital, con especial atención en la zona del Monumento a la Revolución, ubicada sobre Avenida de la República en la colonia Tabacalera, donde se desplegará un operativo interinstitucional con la participación de cuerpos de emergencia y autoridades de todos los niveles.

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Cerca de 5 mil servidores públicos serán desplegados para supervisar los mecanismos de reacción en las 72 coordinaciones territoriales y mil 017 cuadrantes de la ciudad. La protección civil invita a registrar los inmuebles en la plataforma oficial hasta la noche anterior al ejercicio; hasta ahora, más de 24 mil 500 inmuebles han sido inscritos y se espera superar los 25 mil registros para esa fecha.

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Úrzua Venegas, precisa que el simulacro parte de la hipótesis de un sismo de 8.2 grados de magnitud, con epicentro a 55 kilómetros al noroeste de Acapulco, Guerrero, entre Petatlán y Coyuca de Benítez, a una profundidad de 18 kilómetros. El escenario prevé una percepción intensa en la capital, permitiendo observar y evaluar la capacidad de respuesta de la infraestructura pública y privada.

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Sistemas de alerta temprana y vigilancia, incluyendo altavoces y cámaras, se encuentran listos en la Ciudad de México para el próximo simulacro nacional. (Jefatura Gobierno CDMX)

Así sonará la alerta sísmica en la CDMX

La alerta sísmica se activará simultáneamente en todos los dispositivos integrados al sistema del C5, que abarca los 13 mil 998 altavoces de la Ciudad de México. También se emitirá por medios de comunicación y celulares, consolidándose como herramienta esencial para la protección de millones de habitantes.

La mandataria capitalina destaca la importancia de que la ciudadanía reconozca la alerta por diferentes vías y la integre a sus medidas cotidianas de prevención. Insiste en que familiarizarse con la alerta en el celular es fundamental para reforzar el sistema de protección.

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El proceso de activación sigue los protocolos vigentes: se emite por sismos de más de 5 grados de magnitud a menos de 200 kilómetros; de 5.5 grados a menos de 350 kilómetros; o de 6 grados o más, sin importar la distancia. El simulacro permitirá que población, trabajadores y alumnado experimenten la reacción ante un escenario potencialmente real.

Clara Brugada ofrece una conferencia de prensa sobre los preparativos para el simulacro nacional. (Jefatura Gobierno CDMX)

Qué hacer durante el simulacro y recomendaciones oficiales

La protección civil de la capital exhorta a la ciudadanía a participar activamente en el Simulacro Nacional 2026. Las principales recomendaciones para habitantes, instituciones y comercios son:

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Identificar rutas de evacuación y puntos de menor riesgo en viviendas, oficinas y escuelas.

Organizar brigadas de seguridad familiares, escolares y laborales.

Elaborar un plan de comunicación para emergencias reales posteriores al simulacro.

Registrar los inmuebles en la plataforma oficial antes del ejercicio para su monitoreo.