México

Muere hermano de Felipe Calderón tras larga enfermedad: así lo despidió el exmandatario

Luis Gabriel Calderón fue médico y mantuvo un perfil discreto, lejos de la política nacional

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Muere hermano de Felipe Calderón.
Muere hermano de Felipe Calderón.

El expresidente de México, Felipe Calderón, informó este lunes el fallecimiento de su hermano, el médico Luis Gabriel Calderón Hinojosa, tras una enfermedad que enfrentó durante un periodo prolongado.

La noticia fue dada a conocer a través de redes sociales, donde el exmandatario expresó un mensaje de despedida destacando su trayectoria personal y profesional.

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Fallecimiento de Luis Gabriel Calderón: el anuncio oficial

Felipe Calderón confirmó la muerte de su hermano mediante una publicación en la que resaltó su carácter y legado.

En el mensaje, lo describió como un hombre cercano a su familia, comprometido con su profesión y reconocido por su vocación médica.

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Comunicado de Felipe Claderón.
Comunicado de Felipe Claderón.

De acuerdo con lo informado, Luis Gabriel Calderón falleció tras una “larga lucha valiente contra su enfermedad”, aunque hasta ahora no se han detallado públicamente las causas específicas ni información sobre los servicios funerarios.

¿Quién era Luis Gabriel Calderón Hinojosa? Perfil y trayectoria

Luis Gabriel Calderón Hinojosa fue médico de profesión, especializado en el ámbito privado, donde se ganó el reconocimiento de pacientes y colegas.

A diferencia de otros integrantes de su familia, no desarrolló una carrera política ni ocupó cargos públicos.

Quién era el hermano de Felipe Calderón. Crédito: Felipe Calderón
Quién era el hermano de Felipe Calderón. Crédito: Felipe Calderón

Perteneciente a una familia con fuerte presencia en la vida política mexicana, era hijo de Luis Calderón Vega, uno de los fundadores del Partido Acción Nacional, y hermano de figuras como Felipe Calderón y Luisa María Calderón.

Sin embargo, mantuvo un perfil discreto, enfocado principalmente en su labor médica.

Reacciones y condolencias tras la muerte del médico

Tras darse a conocer la noticia, diversas figuras públicas, autoridades locales y usuarios en redes sociales comenzaron a expresar condolencias a la familia Calderón Hinojosa.

Entre los mensajes destaca el emitido por autoridades de Morelia, Michoacán, así como por organizaciones civiles y sociales que reconocieron su calidad humana y profesional.

Mensajes de pésame. Crédito: CAMAC
Mensajes de pésame. Crédito: CAMAC

Asimismo, un club automovilístico del que formaba parte difundió una esquela en la que lo describió como un entusiasta del automovilismo y un amigo cercano dentro de esa comunidad.

Una figura alejada de la política en una familia influyente

La familia Calderón Hinojosa ha tenido un papel relevante en la política nacional, especialmente durante el periodo 2006-2012, cuando Felipe Calderón ocupó la Presidencia de la República.

No obstante, Luis Gabriel Calderón se mantuvo al margen de la vida pública.

Su trayectoria se desarrolló fuera del ámbito político, lo que marcó un contraste con otros miembros de su familia que sí participaron activamente en cargos públicos o en la vida partidista.

Felipe Calderón y Luis Gabriel Calderón Hinojosa.
Felipe Calderón y Luis Gabriel Calderón Hinojosa.

Contexto familiar y legado personal

Dentro de la familia, Luis Gabriel fue uno de cinco hermanos. Mientras algunos destacaron en la política, él optó por una vida profesional centrada en la medicina y en actividades personales, como su afición al automovilismo.

Hermanos de Felipe Calderón Hinojosa:

  • Luisa María Calderón Hinojosa (“Cocoa”): política mexicana, exsenadora y exdiputada federal vinculada al PAN.
  • Juan Luis Calderón Hinojosa: con participación política, fue diputado federal.
  • Luis Gabriel Calderón Hinojosa: médico, mantuvo un perfil bajo y alejado de la política.
  • María del Carmen Calderón Hinojosa: hermana mayor, fuera del ámbito público.

La muerte de Luis Gabriel Calderón Hinojosa ha generado diversas muestras de solidaridad hacia su familia, en medio del reconocimiento a una vida que transcurrió fuera del foco político, pero con impacto en el ámbito profesional y personal.

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