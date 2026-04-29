FGR incinera más de 400 kilos de narcóticos en Edomex

La incineración de más de 400 kilos de narcóticos se realizó en el Campo Militar 37, Estado de México, bajo estricta supervisión de la Secretaría de la Defensa Nacional

La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con el personal de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), llevó a cabo la incineración de más de 400 kilos de narcóticos, los cuales fueron asegurados en diversas acciones coordinadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

La incineración tuvo lugar en las inmediaciones del Campo Militar 37, en el Estado de México, bajo estrictas medidas supervisadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como de la FECOR en la Ciudad de México.

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Durante la jornada, las autoridades eliminaron alrededor 441 kilos 393.5 gramos de sustancias ilícitas. Entre los narcóticos destruidos se encuentran marihuana, clorhidrato de cocaína, clorhidrato de metanfetamina, delta 9 THC, entre otros.

Hasta el momento, la FGR mantiene la vigilancia sobre las rutas utilizadas por el crimen organizado para el transporte de estupefacientes, a fin de debilitar sus estructuras.

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La incineración de más de 400 kilos de narcóticos se realizó en el Campo Militar 37, Estado de México, bajo estricta supervisión de la Secretaría de la Defensa Nacional

Detención en Naucalpan por transporte de metanfetamina

En marzo, elementos de seguridad detuvieron a un hombre en Naucalpan, Estado de México, mientras transportaba 15 kilos de metanfetamina. El aseguramiento ocurrió tras labores de inteligencia y vigilancia en la zona metropolitana.

El presunto sujeto fue interceptado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes junto con la droga incautada. Este hecho se incorporó a las investigaciones que alimentan la labor de la FGR contra el narcotráfico dentro de la entidad.

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Según reportes oficiales, la intervención se efectuó como parte de los despliegues estratégicos instruidos en las Mesas de Paz, mecanismo de coordinación interinstitucional en la entidad.

La presencia de patrullas sobre el Circuito Exterior Mexiquense (CEM) resultó determinante para que los agentes detectaran un automóvil sin placas ni permiso provisional visible, cuyo conductor adoptó una actitud evasiva al notar la cercanía de los oficiales.

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Detención en Naucalpan por transporte de metanfetamina. (Foto: FGR)

Esta reacción motivó a los uniformados a realizar una inspección a la persona y a la unidad motriz, encontrando en el interior del vehículo un costal con una sustancia blanca que presentaba características similares a la metanfetamina.

Con estas acciones, la FGR busca fortalecer la seguridad pública y enviar un mensaje claro sobre el destino de los narcóticos asegurados. Cada incineración valida la cadena de custodia y el destino legal de las evidencias.

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Las autoridades reiteraron su compromiso de combatir el tráfico de drogas y proteger a la sociedad mexicana de los efectos nocivos del narcotráfico. La vigilancia y la transparencia continúan siendo ejes fundamentales en cada etapa del proceso.