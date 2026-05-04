Clima extremo en México: tornados en el norte y calor de 45 grados en el sur este martes 4 de abril; se activa alerta por los drásticos cambios de temperatura 

Conagua y SMN actualizan pronóstico: qué entidades registran temperaturas mayores a 45 °C este 30 de abril

Persisten temperaturas extremas y lluvias contrastantes en México. La ola de calor mantiene máximas de 40 a 45 °C en al menos 12 entidades este martes 30 de abril. El Frente Frío 48 permanece estacionario sobre la Península de Yucatán y genera lluvias, rachas de viento de hasta 80 km/h y oleaje elevado en el sureste, de acuerdo con la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional.

El SMN registra que 25 estados presentan temperaturas máximas de 35 a más de 45 °C. El noroeste de Guerrero concentra las lecturas más altas, por encima de los 45 °C. Ciudades como Rioverde, San Luis Potosí, alcanzan 42 °C, y Choix, Sinaloa, reporta 41.5 °C. Las temperaturas mínimas descienden hasta -2.5 °C en las zonas serranas de Baja California y Durango durante la madrugada.

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Un mapa de México muestra una ola de calor con zonas en rojo y amarillo, acompañado de un reloj de pared y un calendario de mes que sugieren la duración y el momento del fenómeno climático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Onda de calor activa en 25 estados con máximas superiores a 45 °C en Guerrero

En el centro, occidente y sur predomina el ambiente caluroso a extremadamente caluroso. Por encima de 40 °C se mantienen Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La Ciudad de México y el Estado de México presentan máximas de entre 30 y 35 °C. En el norte y sureste de la capital, la temperatura varía de 31 a 33 °C y el viento alcanza rachas de hasta 50 km/h. El SMN puntualiza que la onda de calor finaliza para la Ciudad de México al término de la jornada y persiste solo en la zona oeste del Estado de México.

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En Toluca se prevé ambiente caluroso con máximas de 26 a 28 °C y posibles descargas eléctricas por chubascos aislados.

Frente Frío 48 genera vientos de 80 km/h y riesgo de tornados en el noreste

El Frente Frío 48 estacionario sobre la Península de Yucatán origina un evento de “Norte” con rachas de viento de 60 a 80 km/h y oleaje elevado en el golfo de Tehuantepec. El sur de Chiapas registra lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros. Intervalos de chubascos de cinco a 25 mm cubrirán el Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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En Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Hidalgo y la Ciudad de México se prevén lluvias aisladas de hasta cinco mm.

La interacción del frente frío con una línea seca y una vaguada en niveles medios y altos eleva la probabilidad de lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y granizadas sobre Coahuila y Nuevo León. El pronóstico oficial advierte la posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila, centro y norte de Nuevo León, y noroeste de Tamaulipas.

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Un hombre con remera gris se limpia el sudor de la frente en una vereda urbana, visiblemente afectado por el intenso calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vientos de hasta 80 km/h y tolvaneras afectan la Mesa del Norte y Baja California

El SMN advierte rachas de 50 a 70 km/h en los estados de la Mesa del Norte, con tolvaneras principalmente en Sonora, Chihuahua y Durango. En el Golfo de California los vientos alcanzan rachas de 70 a 80 km/h. La Península de Baja California enfrenta oleaje de dos a tres metros en la costa occidental y bancos de niebla matutinos que reducen la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

El viento de componente sur en Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz alcanza rachas de 70 km/h. En la región centro y sur se mantienen rachas de 30 a 50 km/h.

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Granizo, encharcamientos y crecida de ríos en el norte de Sonora y Coahuila

El SMN señala que las lluvias fuertes pueden ir acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, con riesgo de encharcamientos y crecida de ríos y arroyos, sobre todo en el norte de Sonora y Coahuila. El ingreso de humedad del Océano Pacífico eleva la inestabilidad atmosférica en el centro. Existe posibilidad de tolvaneras y lluvias dispersas en Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Una mujer distribuye botellas de agua y folletos informativos a un hombre en un esfuerzo por mitigar los efectos de la severa ola de calor que azota a México, visible junto a un cartel de advertencia en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Heladas previstas en sierras de Chihuahua y Durango para el jueves

En la Mesa Central se mantiene ambiente caluroso con temperaturas de 35 a 40 °C en Morelos, Guanajuato, sur y suroeste de Puebla, y calor en Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Las mínimas pronosticadas para el jueves descienden a -5 a 0 °C con heladas en las sierras de Baja California, Chihuahua y Durango, y de cero a 5 °C en sierras del Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

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Durante la tarde, la Ciudad de México registra cielo parcialmente nublado, sin lluvia y rachas de viento de hasta 50 km/h.

Conagua y SMN monitorean la evolución del sistema en coordinación con Protección Civil

La Conagua advierte que las rachas de viento pueden derribar árboles y anuncios, y que los bancos de niebla matutinos reducen la visibilidad. El riesgo de encharcamientos y granizadas persiste en gran parte del país. El SMN actualiza el pronóstico extendido y monitorea la evolución de la ola de calor y el Frente Frío 48 en coordinación con autoridades de Protección Civil. La Conagua publica el pronóstico a 96 horas en su portal digital.

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