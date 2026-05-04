Descartan fracturas de Gilberto Zurdo Ramírez tras perder por nocaut técnico ante David Benavidez: “Está tranquilo”

El estado de salud de Gilberto “Zurdo” Ramírez se mantuvo en incertidumbre luego de perder por nocaut técnico ante David Benavidez el pasado sábado 2 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. (IG/ @benavidez300)

El estado de salud de Gilberto “Zurdo” Ramírez se mantuvo en incertidumbre luego de perder por nocaut técnico ante David Benavidez el pasado sábado 2 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

El “Monstruo Mexicano” se impuso en el sexto asalto a base de una serie de golpes que dejaron sin respuesta al pugilista de Mazatlán, Sinaloa, arrebatándole así los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en la categoría de peso crucero.

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Descartan fracturas de Gilberto Zurdo Ramírez tras perder ante Benavidez

De acuerdo con Salvador Rodríguez de ESPN, el Zurdo Ramírez no sufrió ninguna fractura como se había rumorado. El periodista indicó que habló con el propio peleador y aseguró que se encuentra bien, tranquilo y de buen humor.

“Hablé con él esta mañana, me dice que toda está bien, que va mejorando, que solamente fue el tema de la hinchazón, producto de esa batalla contra David Benavidez. Está de buen humor, está tranquilo”, comentó el periodista.

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A sus 34 años de edad, Gilberto se ha consolidado como uno de los campeones mexicanos más destacados del momento. El sinaloense presume una marca de 48 victorias (30 por nocaut), ningún empate y dos derrotas, una sufrida ante Dmitry Bivol y otra más ante Benavidez.

David Benavidez se prepara pelear contra Gilberto "Zurdo" Ramírez (REUTERS)

¿Qué sigue para Zurdo y Benavidez?

El desenlace de la carrera de Gilberto Ramírez ha quedado en suspenso tras perder sus cinturones mundiales en la división de 90,7 kilogramos. El boxeador originario de Mazatlán había manifestado antes de esa derrota que contemplaba disputar solo dos combates más antes de poner fin a su trayectoria profesional.

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La incertidumbre gira ahora en torno a su futuro inmediato. El púgil se encuentra en un periodo de descanso, mientras el entorno del boxeo mexicano y sus seguidores esperan que defina cuál será el rumbo de su carrera. La posibilidad de retiro está sobre la mesa, pero no se descarta que sorprenda con nuevos retos deportivos.

David Benavidez y Zurdo Ramírez serán los encargados de protagonizar las peleas en mayo de 2026 (REUTERS)

En paralelo, David Benavidez ha sido tajante respecto a sus intenciones en el boxeo profesional. El actual campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la categoría de 79,4 kilogramos aseguró que no piensa renunciar a ninguno de sus campeonatos. Su objetivo es mantenerse activo en las grandes peleas, mencionando posibles enfrentamientos con figuras como Dmitry Bivol, Artur Beterbiev o Canelo Álvarez.

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Benavidez, también conocido como “Bandera Roja”, ha sumado a su palmarés los dos títulos de peso crucero, consolidando su posición en el boxeo internacional. Con estos logros, el boxeador estadounidense de ascendencia mexicana busca seguir ampliando su legado enfrentando a los mejores exponentes de las divisiones superiores.