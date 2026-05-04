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Hugo Sánchez manda misterioso mensaje en redes y se abre la posibilidad de que vuelva a dirigir

El pentapichichi cuenta con bastante experiencia dirigiendo en los banquillos

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Hugo Sánchez aseguró que pidió a Nico Ibáñez cuando estaba cerca de llegar a Cruz Azul (X@hugosanchez_9)
Hugo Sánchez encendió las especulaciones entre aficionados y analistas del fútbol mexicano tras publicar un mensaje en sus redes sociales que apunta a un posible regreso como director técnico (X@hugosanchez_9)

El exfutbolista Hugo Sánchez encendió las especulaciones entre aficionados y analistas del fútbol mexicano tras publicar un mensaje en sus redes sociales que apunta a un posible regreso como director técnico. La publicación apareció en su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter), donde el máximo goleador histórico del fútbol mexicano dejó entrever que tiene nuevos planes profesionales.

En su mensaje, Hugo Sánchez anunció: “Hoy comienza para mí el reto de acompañar y liderar a un nuevo equipo. Muy pronto lo entenderán todo. Listo para coronarnos”. La declaración generó numerosos comentarios y reacciones, ya que no ofreció detalles concretos sobre el club o selección que podría dirigir, ni sobre la liga o país en el que iniciaría este nuevo reto.

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La trayectoria de Hugo Sánchez como técnico ha estado marcada por etapas en equipos y selecciones tanto en México como en el extranjero.

La trayectoria de Hugo Sánchez como técnico ha estado marcada por etapas en equipos y selecciones tanto en México como en el extranjero (captura de pantalla)
La trayectoria de Hugo Sánchez como técnico ha estado marcada por etapas en equipos y selecciones tanto en México como en el extranjero (captura de pantalla)

Experiencia de Hugo Sánchez como entrenador

Hugo Sánchez inició su carrera como entrenador en el 2000 con los Pumas de la UNAM. Bajo su dirección, el equipo auriazul consiguió el bicampeonato del futbol mexicano en 2004, tras ganar los torneos Clausura y Apertura. Este logro posicionó al Pentapichichi como uno de los técnicos más sobresalientes en la historia reciente del club universitario.

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El Pentapichichi enarboló la importancia de haber llamado la atención del cuadro merengue. (Captura de pantalla, X/Futbol Picante)
El Pentapichichi enarboló la importancia de haber llamado la atención del cuadro merengue. (Captura de pantalla, X/Futbol Picante)

Después de su etapa en Pumas, Hugo asumió la dirección técnica de la Selección Mexicana en 2006. Sin embargo, su ciclo terminó en 2008 tras no lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos de Pekín. Más adelante, dirigió equipos como el Almería en España y Pachuca en la Liga MX, donde sus resultados fueron limitados y no consiguió cosas relevantes.

¿Qué hace actualmente Hugo Sánchez?

Luego de varios años sin dirigir equipos profesionales, Hugo Sánchez se ha consolidado como una de las voces más reconocibles del análisis futbolístico en México. Su presencia frecuente en ESPN lo ha convertido en un referente mediático, especialmente en debates sobre la Liga MX y la Selección Mexicana.

El exdelantero del Real Madrid mantiene vigente su aspiración de regresar a la dirección técnica. Sin embargo, hasta el momento, su actividad principal se concentra en su trabajo como comentarista y panelista. Participa habitualmente en programas de la cadena de ESPN, como Futbol Picante, donde comparte opiniones sobre el desempeño de clubes y futbolistas.

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