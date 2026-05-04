Mercado de centenarios de oro y onzas de plata del 4 de mayo: lo que necesita saber

El costo del Centenario de oro y la Onza de plata depende de una serie de factores (Infobae)

Cuando se trata de invertir, una de las opciones más utilizadas es la compra de monedas de oro y plata, dos metales preciosos cuyo valor regularmente incrementa con el tiempo.

El valor de estas piezas cambia cotidianamente, principalmente por la cotización internacional del oro y la plata, así como por el tipo de cambio del dólar; incluso en cada vendedor autorizado de las monedas le pone su valor.

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Es por eso que si se tiene en mente comprar, o incluso vender, una de estas piezas es importante mantenerse actualizado en cuanto a su costo. Estos son los de este lunes 4 de mayo.

El precio de las monedas de oro y plata

El Banco de México (Banxico) publica una lista de vendedores autorizados de oro y plata a nivel nacional, conformada principalmente por bancos, aunque también cuenta con otras opciones.

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Varias de estas Instituciones cuentan con un apartado en sus páginas oficiales con el valor en venta y compra de sus metales preciosos.

El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Ilya Naymushin)

Centenario de oro

Compra

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85.400 pesos en Citibanamex

86.115 pesos en Banorte

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Venta

98.400 pesos en Citibanamex

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108.210 pesos en Banorte

103.794 pesos en Banregio

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Onza de plata

Compra

1.270 pesos en Banco Azteca

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1130.2 pesos en Banorte

Venta

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1.450 pesos en Banco Azteca

1639 pesos en Banorte

1560 pesos en Banregio

Otras monedas de oro

Hidalgo de oro: 17.220 pesos en compra y 21.640 pesos en venta en Banorte

Azteca de oro: 34.440 pesos la compra y 43.280 pesos la venta en Banorte

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

Cuáles son los requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata

Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Henry Romero)

Si quieres comprar o vender plata u oro, tienes que saber que existen una serie de requisitos para lograrlo, mismos que cambian dependiendo el banco.

Sin embargo, hay algunas condiciones generales que no varían o lo hacen muy poco sin importar el distribuidor como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del banco, sobre todo cuando se quiere vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender deben que estar en buen estado, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se busca vender tienen que estar autorizadas por el distribuidor.

Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender piezas de oro y plata ponen límites en la compra o venta a quienes no son clientes.

Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cliente.

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