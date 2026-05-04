México

Sheinbaum atribuye a campaña mediática las acusaciones de corrupción en Morena tras caso Rocha Moya y recuerda el operativo en Chihuahua

La mandataria subrayó la importancia de la soberanía nacional frente a episodios de injerencia extranjera

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Crédito: Jesús Avilés/ Infobae México
Crédito: Jesús Avilés/ Infobae México

La presidenta Claudia Sheinbaum desestimó las acusaciones de corrupción contra integrantes de Morena luego de la solicitud de detención provisional con fines de extradición del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y calificó las críticas como parte de una campaña mediática impulsada por sectores opositores.

Durante la conferencia matutina de este lunes 4 de mayo, la mandataria señaló que las recientes denuncias, difundidas tras la petición de una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se han amplificado en medios y redes sociales, especialmente por actores políticos contrarios a su administración.

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Sheinbaum sostuvo que el Gobierno de México ha actuado conforme a la ley, tanto en el caso de la solicitud de extradición como en el operativo realizado en Chihuahua, donde dos ciudadanos estadounidenses participaron en acciones de la fiscalía estatal y se investigan posibles violaciones constitucionales. La presidenta afirmó:

“Nosotros no protegemos a nadie. Nuestro movimiento llegó con una consigna clara: acabar con el régimen de corrupción y privilegios”, declaró.

La mandataria añadió que la honestidad gubernamental permitió destinar un billón de pesos a programas sociales y registrar una recaudación histórica de 5.3 billones de pesos en 2025, sin aumentar impuestos.

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Defiende filtros internos y rechaza señalamientos generalizados

Frente a la pregunta sobre la existencia de corrupción en Morena, Sheinbaum defendió los mecanismos internos para filtrar candidaturas y aseguró que, en caso de comprobarse delitos, se procederá conforme a la ley.

Insistió en que las campañas mediáticas buscan desacreditar a los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación y reiteró que cualquier funcionario vinculado a delitos será investigado por la fiscalía.

La mandataria recordó que, desde 2019, el Consejo Nacional de Seguridad ha extraditado a 94 jefes criminales a Estados Unidos y reportó una reducción de 44 por ciento en los homicidios a nivel nacional.

Durante la conferencia, Sheinbaum también subrayó la importancia de la soberanía nacional frente a episodios de injerencia extranjera, citando casos históricos y recientes como el operativo “Rápido y Furioso” y la participación de agentes estadounidenses en investigaciones locales.

Respecto al proceso de extradición solicitado por Estados Unidos, la presidenta precisó que la Fiscalía General de la República no ha prejuzgado sobre la responsabilidad de los implicados y que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó pruebas adicionales para acreditar la urgencia de la detención provisional, requisito indispensable según el tratado bilateral.

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