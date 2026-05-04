México

¿Habrá castigo? Exárbitros opinan sobre posible alineación indebida del América

ESPN y Azteca Deportes reportaron que la directiva del equipo universitario ingresará una queja ante la Comisión Disciplinaria de la Liga MX

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América vs Pumas: el polémico cambio que desató la posible alineación indebida. (Captura de pantalla)
América vs Pumas: el polémico cambio que desató la posible alineación indebida. (Captura de pantalla)

El empate 3-3 entre Club América y Club Universidad Nacional en la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 quedó bajo revisión. La jugada al minuto 62 abrió un debate reglamentario que podría cambiar el rumbo de la Liguilla.

La controversia surgió tras el golpe en la cabeza de Sebastián Cáceres. El cuarto árbitro indicó la salida de Miguel Vázquez para el ingreso de Thiago Espinosa.

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Sin embargo, el cuerpo técnico intervino y Vázquez volvió al campo, mientras la sustitución quedó registrada en la cédula arbitral como un cambio por Cáceres. El documento fue firmado por el árbitro Luis Enrique Santander.

Captura de pantalla de un tuit de Fernando Santander ("El Cantante Guerrero") sobre el Club América, mostrando su perfil, texto y una miniatura de video de un partido de fútbol
Fernando Santander, conocido como "El Cantante Guerrero", analiza la polémica sobre la supuesta alineación indebida del Club América en una publicación en redes sociales. (Captura de pantalla: X)

¿Qué dice el reglamento?

El punto clave radica en si la sustitución se consumó o no antes de la corrección. El reglamento establece: “En caso de que un Club incurra en una Alineación Indebida durante la Fase Final, este perderá el derecho a seguir compitiendo en dicha fase”.

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De confirmarse la falta, América quedaría eliminado y recibiría una multa económica.

Desde el entorno universitario, la directiva sostiene que existió alineación indebida y prepara un recurso ante la Comisión Disciplinaria. En Coapa, la postura es distinta. El club argumenta que la cédula oficial valida el cambio conforme al protocolo de conmoción.

El debate creció con la intervención de exárbitros, quienes ofrecieron lecturas opuestas. Fernando Guerrero descartó cualquier infracción: “Esto jamás es Alineación indebida. El Shoker de @ClubAmerica NUNCA abandona COMPLETAMENTE EL TERRENO DE JUEGO. Así que NUNCA por regla de juego eso se considera Sustitución consumada. No hay nada antireglamentario en esta acción… Regla 5 PODER DISCRECIONAL Si no ha reanudado puede enmendar un ‘ERROR’”.

Vista aérea de jugadores de fútbol en uniformes amarillos y un árbitro con camiseta rosa en un campo verde, con un círculo azul marcando un grupo
El analista Marco Chacón comparte su perspectiva sobre la controversia en torno a la supuesta alineación indebida del América en un partido de fútbol. (Captura de pantalla: X)

En la misma línea, Francisco Chacón defendió el peso del documento arbitral: “¿Alineación Indebida? La cédula tiene presunción de veracidad y en ella no existe ninguna anomalía… en verdad alguien cree que la Comisión disciplinaria se atrevería a sancionar al América perdiendo el juego 3-0, eso es imposible”.

La postura contraria la expuso Eduardo Brizio, quien consideró que el cambio sí se concretó desde el momento en que el jugador dejó el campo: “El cambio original se concreta cuando Thiago ingresa... Cuando Vázquez abandona el terreno de juego, en ese momento dejó de ser jugador activo y Thiago ya lo es… pero Vázquez ya no era jugador activo”.

Dos hombres, Álvaro Morales con barba y José Ramón Fernández con gafas, sentados en un estudio de televisión frente a un gran monitor
Álvaro Morales cuestionó a José Ramón Fernández por insinuar que el arbitraje favoreció al América. (ESPN: YouTube)

José Ramón Fernández aviva la polémica

El caso también alcanzó el terreno mediático. José Ramón Fernández cuestionó el arbitraje en redes sociales y sugirió irregularidades, lo que elevó la presión sobre las autoridades.

La resolución ahora queda en manos de la Comisión Disciplinaria de la FMF. El fallo podría definir no solo el resultado de la serie, también sentar un precedente sobre la aplicación del reglamento en jugadas de alto impacto.

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