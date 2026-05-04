México

La gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde se reúne con Harfuch en Sinaloa: así habló la política a la que Rocha Moya llamó “meserita”

La mandataria interina reiteró que mantendrá la coordinación con el Gobierno de México y dará seguimiento a las estrategias de seguridad

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La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, durante su reunión con el Gabinete de Seguridad, esta mañana. (Crédito: captura de pantalla | Gobierno de México)
La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, durante su reunión con el Gabinete de Seguridad, esta mañana. (Crédito: captura de pantalla | Gobierno de México)

Esta mañana, la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, sostuvo una reunión con el Gabinete de Seguridad federal, en el marco de la coordinación entre autoridades estatales y federales para el seguimiento de la estrategia de seguridad en la entidad.

Durante su intervención, Bonilla Valverde señaló que su presencia en el encuentro forma parte de las acciones de trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno, y afirmó que dará continuidad a la coordinación con el Gobierno de México en materia de seguridad pública.

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La mandataria indicó que, tras su reciente designación por el Congreso estatal —luego de la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya—, mantiene el compromiso de dar seguimiento a las políticas y programas federales en la entidad, incluidos aquellos vinculados con la estrategia de seguridad.

Bonilla Valverde añadió que las acciones de su administración estarán orientadas a sostener la coordinación institucional con el Gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como con las dependencias federales encargadas de las tareas de seguridad.

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Conoce los retos de Sinaloa

La gobernadora señaló que conoce los retos que enfrenta el estado en materia de seguridad y sostuvo que su gobierno trabajará en el seguimiento de las estrategias implementadas de manera conjunta con la Federación.

Asimismo, reiteró que el objetivo de la reunión con el Gabinete de Seguridad es fortalecer la colaboración entre autoridades para atender las condiciones de seguridad en Sinaloa y dar continuidad a las acciones ya establecidas.

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