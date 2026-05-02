Estas son las nuevas rutas aéreas que México abrirá por el Mundial 2026

México prepara nuevas rutas para los visitantes de otros países que van al Mundial 2026. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

El anuncio de veinte nuevas rutas aéreas en México marca una etapa clave en la preparación del país para el Mundial 2026.

Estas conexiones forman parte de un plan nacional que no solo busca captar a los aficionados internacionales, sino también fortalecer la conectividad interna de cara al evento deportivo.

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La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, detalló que esta expansión responde a la meta de convertir a México en el quinto país más visitado del mundo.

El impulso a las rutas coincide con inversiones estratégicas y mecanismos de financiamiento que ya han respaldado más de 2 mil créditos para fortalecer la infraestructura turística.

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Volaris y Aeroméxico estrenarán rutas

En el marco del Tianguis Turístico celebrado en Acapulco, Rodríguez Zamora confirmó que Volaris inaugurará doce rutas desde Puebla a partir de junio, mientras que Aeroméxico operará veintinueve vuelos chárter específicos para la cita mundialista.

Además, la aerolínea tiene previsto fortalecer conexiones internacionales, con énfasis en los enlaces con Europa.

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Viva Aerobus, por su parte, ampliará sus operaciones desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, sumando rutas directas hacia Medellín y Bogotá en Colombia.

Esta estrategia se presenta en un contexto de aumento en los precios del combustible, aunque las aerolíneas mantienen su apuesta por el mercado mexicano, según la secretaria de Turismo.

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La puesta en marcha de estas rutas responde directamente a la necesidad de mejorar la movilidad de visitantes y locales durante el Mundial 2026.

El gobierno mexicano coordina acciones con el sector privado, bancos internacionales y organismos como ONU Turismo, para asegurar que el país esté preparado ante el incremento de viajeros que se espera en los próximos meses.

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Se prevé una alta demanda de pasajeros que visiten México con motivo de la Copa Mundial 2026, simbolizado por el trofeo. (Reuters)

Inversión, turismo comunitario y nuevas experiencias

A la par de la expansión aérea, el Plan México contempla inversiones superiores a 40 millones de dólares en 773 proyectos turísticos distribuidos en las 32 entidades del país. El apoyo se extiende a pequeñas y medianas empresas, facilitando su acceso a recursos a través de instituciones financieras nacionales e internacionales.

Un aspecto novedoso es la inclusión del turismo comunitario como protagonista dentro de la oferta nacional, presentado por primera vez en el Tianguis Turístico.

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Más de 500 proyectos de este tipo reciben equipamiento, capacitación y acompañamiento de organismos como la Unesco y los gobiernos estatales y federal.

Nueve estados concentran actualmente las principales experiencias, aunque se prevé que ocho entidades más sumen cerca de 400 nuevas propuestas en los próximos meses.

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El gobierno mexicano ha lanzado una guía digital que facilita a los turistas información sobre cómo acceder a estos proyectos, qué actividades realizar y cómo integrarse a las rutas.

El reconocimiento internacional para quienes lideran estos proyectos, desde guías hasta cocineras y artesanas, busca fortalecer el atractivo de las experiencias complementarias a los destinos tradicionales.

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El despliegue de veinte nuevas rutas aéreas constituye una pieza central en la estrategia de México para posicionarse en la escena turística mundial durante el Mundial 2026.

Este esfuerzo, respaldado por inversiones, alianzas y una apuesta por el turismo comunitario, pretende no solo mejorar la conectividad, sino también diversificar la oferta y el acceso a experiencias auténticas en todo el país.