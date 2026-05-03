Sheinbaum restituye tierras en Atenco a 20 años de la represión del Mayo Rojo

En el Estado de México, el evento marcó la entrega de 81 parcelas a la comunidad ejidal y coincidió con el vigésimo aniversario del operativo policial que dejó múltiples víctimas y demandó justicia pendiente. (Captura de Video)

Dos décadas después de una de las represiones más violentas en la historia reciente de México, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este domingo en San Salvador Atenco, Estado de México, la segunda fase del Plan de Justicia para Atenco y la Montaña, con la restitución de 81 parcelas equivalentes a 54.5 hectáreas al ejido de la comunidad.

El acto tuvo lugar el mismo día en que se cumplen veinte años del llamado Mayo Rojo de 2006, cuando elementos policiales reprimieron violentamente a integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra que se oponían a la construcción de un aeropuerto en la zona del lago de Texcoco.

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People from Atenco hold machetes as they protest to demand justice in the 2014 disappearance of 43 student teachers from the Ayotzinapa Rural Teachers' College, in Mexico City, Mexico September 26, 2024. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Qué es el Plan de Justicia para Atenco

El plan forma parte de una estrategia federal de reparación territorial que arrancó durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que la administración de Sheinbaum ha continuado y profundizado. Sus acciones incluyen:

Primera restitución de 430 parcelas equivalentes a 186.5 hectáreas en 2023

Segunda restitución de 81 parcelas y 54.5 hectáreas este domingo

Instalación de siete mesas de trabajo temáticas en agricultura, agua, medio ambiente, educación, salud, tenencia de la tierra y derechos humanos

Perforación de 14 pozos de agua potable de los 22 solicitados

Atención médica a sobrevivientes de la tortura de Atenco a través del IMSS Bienestar

Declaratoria del lago de Texcoco como área natural protegida en 2022

Mayo Rojo: la herida que no cierra

El 3 y 4 de mayo de 2006, bajo el gobierno del entonces gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto y el presidente Vicente Fox, elementos policiales tomaron la comunidad de Atenco en un operativo que dejó un saldo de detenciones arbitrarias, torturas, violaciones sexuales y la muerte de dos personas: Javier Cortés y Alexis Benhumea.

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Durante el acto de este domingo, la representante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Hortensia Ramos, leyó un manifiesto en el que exigió justicia para los responsables de la represión, señalando que ninguno de los autores materiales ni intelectuales ha sido llevado ante la justicia.

“En Atenco, la justicia es una cuenta pendiente. A veinte años del Mayo Rojo es inaceptable que la política del Estado continúe siendo garantizar la impunidad para todos ellos”, declaró Ramos ante la presidenta.

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El municipio registra un nivel de pobreza muy bajo Crédito: cuartoscuro

Sheinbaum: “Nunca más una policía reprimirá al pueblo”

En su discurso, la presidenta reconoció la deuda histórica del Estado mexicano con Atenco y fue contundente al marcar la diferencia con los gobiernos anteriores:

“Donde hubo despojo, hoy hay restitución de tierras. Donde hubo represión, hoy hay diálogo y reconocimiento. Nunca más una policía, un guardia nacional, reprimirá al pueblo de México. Nunca, nunca más.”

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Sheinbaum también narró que al llegar al evento encontró a pobladores bloqueando la carretera para exigir la perforación de pozos de agua. En lugar de ordenar el desalojo, llamó por teléfono a los manifestantes para acordar una mesa de trabajo.

“Imagínense si hubiera sido un gobierno de antes. Pues ya viene la presidenta, tráiganse a la policía, desalójenlos. Lo que hice fue llamar por teléfono y decirles: ¿por qué no nos ponemos de acuerdo?”, relató.

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La demanda que sigue pendiente

Pese al carácter festivo del acto, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra dejó claro que la restitución de tierras es solo una parte de la justicia que exigen. La comunidad demanda el castigo a los responsables del Mayo Rojo, incluyendo a Peña Nieto, Fox y Calderón, quienes según el manifiesto leído este domingo “gozan de vacaciones en España” mientras los crímenes permanecen impunes.