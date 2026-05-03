Sangrado nasal en niños por el calor: causas principales, cómo prevenirlo y cuándo puede ser grave

La epistaxis, o sangrado nasal en los niños, es una de las emergencias más frecuentes en otorrinolaringología. (Imagen ilustrativa IA Infobae )

El sangrado nasal en niños, conocido como epistaxis, aumenta durante los días de calor y suele generar preocupación en padres y cuidadores.

Aunque en la mayoría de los casos no representa gravedad, existen factores que explican su aparición y señales que requieren atención médica.

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De acuerdo con la especialista Stella Maris Cuevas, este cuadro es una de las emergencias más frecuentes en otorrinolaringología pediátrica. Se presenta con mayor frecuencia entre los 2 y 15 años y afecta aproximadamente al 6% de la población infantil en algún momento.

¿Por qué aumenta en verano?

Las altas temperaturas influyen directamente en los vasos sanguíneos de la nariz. El calor provoca su dilatación, lo que facilita rupturas y sangrados. La zona más vulnerable se ubica en la parte anterior del tabique nasal, conocida como Plexo de Kiesselbach.

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En los niños, este fenómeno se intensifica debido a la inmadurez de las pequeñas arterias nasales, que no logran contraerse de forma eficiente. A esto se suman factores como:

Hurgarse la nariz o fricción constante

Congestión por alergias o infecciones respiratorias

Uso incorrecto de aerosoles nasales

Exposición prolongada al sol

La especialista advierte que en personas con alergias, la irritación y el rascado frecuente incrementan el riesgo de sangrado.

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Las altas temperaturas influyen directamente en los vasos sanguíneos de la nariz.

Causas menos comunes

En la mayoría de los casos, el origen es benigno. Sin embargo, también puede relacionarse con trastornos de coagulación como la Enfermedad de Von Willebrand.

En adolescentes, se debe descartar la presencia de tumores benignos como el fibroangioma, que puede manifestarse con episodios recurrentes de epistaxis.

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¿Cómo prevenir el sangrado nasal?

Durante temporadas de calor, los especialistas recomiendan medidas simples para reducir el riesgo:

Evitar la exposición solar entre las 10:00 y 16:00 horas

Usar gorra o sombrero

Mantener hidratación adecuada

Evitar introducir objetos o dedos en la nariz

Utilizar correctamente medicamentos nasales

Estas acciones ayudan a proteger la mucosa nasal y a disminuir la irritación.

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Durante temporadas de calor, los especialistas recomiendan medidas simples para reducir el riesgo. (Gettyimages)

Qué hacer ante un episodio

Un sangrado nasal puede parecer alarmante, pero suele controlarse en casa. La recomendación es mantener la calma y seguir estos pasos:

Sentar al niño con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante

Presionar la parte blanda de la nariz durante al menos 10 minutos sin soltar

Aplicar frío en el puente nasal

No se debe inclinar la cabeza hacia atrás, ya que esto puede provocar que la sangre se ingiera.

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¿Cuándo acudir al médico?

Aunque muchos episodios se resuelven solos, existen señales de alerta que requieren atención médica:

Sangrado que dura más de 20 a 30 minutos

Episodios frecuentes (varias veces al mes)

Sangrado abundante o en ambas fosas nasales

Mareo, palidez o dificultad para respirar

Presencia de moretones o sangrado en otras partes del cuerpo

También se recomienda evaluación médica tras golpes fuertes en la cabeza o rostro.

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El sangrado nasal en niños suele ser benigno, pero el contexto importa. La combinación de calor, irritación y hábitos cotidianos explica su aumento en verano. Identificar las causas y actuar a tiempo permite evitar complicaciones y brindar tranquilidad a las familias.