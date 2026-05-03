México

Sangrado nasal en niños por el calor: causas principales, cómo prevenirlo y cuándo puede ser grave

Unos sencillos hábitos diarios pueden marcar la diferencia y prevenir molestias frecuentes en épocas de altas temperaturas

Guardar
Un niño con camiseta amarilla sucia de sangre se sienta en un banco de madera, sujetando un pañuelo ensangrentado en su nariz. Gotas de sangre en su mano
La epistaxis, o sangrado nasal en los niños, es una de las emergencias más frecuentes en otorrinolaringología. (Imagen ilustrativa IA Infobae )

El sangrado nasal en niños, conocido como epistaxis, aumenta durante los días de calor y suele generar preocupación en padres y cuidadores.

Aunque en la mayoría de los casos no representa gravedad, existen factores que explican su aparición y señales que requieren atención médica.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la especialista Stella Maris Cuevas, este cuadro es una de las emergencias más frecuentes en otorrinolaringología pediátrica. Se presenta con mayor frecuencia entre los 2 y 15 años y afecta aproximadamente al 6% de la población infantil en algún momento.

¿Por qué aumenta en verano?

Las altas temperaturas influyen directamente en los vasos sanguíneos de la nariz. El calor provoca su dilatación, lo que facilita rupturas y sangrados. La zona más vulnerable se ubica en la parte anterior del tabique nasal, conocida como Plexo de Kiesselbach.

PUBLICIDAD

En los niños, este fenómeno se intensifica debido a la inmadurez de las pequeñas arterias nasales, que no logran contraerse de forma eficiente. A esto se suman factores como:

  • Hurgarse la nariz o fricción constante
  • Congestión por alergias o infecciones respiratorias
  • Uso incorrecto de aerosoles nasales
  • Exposición prolongada al sol

La especialista advierte que en personas con alergias, la irritación y el rascado frecuente incrementan el riesgo de sangrado.

sangrado nasal en los niños
Las altas temperaturas influyen directamente en los vasos sanguíneos de la nariz.

Causas menos comunes

En la mayoría de los casos, el origen es benigno. Sin embargo, también puede relacionarse con trastornos de coagulación como la Enfermedad de Von Willebrand.

En adolescentes, se debe descartar la presencia de tumores benignos como el fibroangioma, que puede manifestarse con episodios recurrentes de epistaxis.

¿Cómo prevenir el sangrado nasal?

Durante temporadas de calor, los especialistas recomiendan medidas simples para reducir el riesgo:

  • Evitar la exposición solar entre las 10:00 y 16:00 horas
  • Usar gorra o sombrero
  • Mantener hidratación adecuada
  • Evitar introducir objetos o dedos en la nariz
  • Utilizar correctamente medicamentos nasales

Estas acciones ayudan a proteger la mucosa nasal y a disminuir la irritación.

SANGRADO NASAL - EPISTAXIS
Durante temporadas de calor, los especialistas recomiendan medidas simples para reducir el riesgo. (Gettyimages)

Qué hacer ante un episodio

Un sangrado nasal puede parecer alarmante, pero suele controlarse en casa. La recomendación es mantener la calma y seguir estos pasos:

  • Sentar al niño con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante
  • Presionar la parte blanda de la nariz durante al menos 10 minutos sin soltar
  • Aplicar frío en el puente nasal

No se debe inclinar la cabeza hacia atrás, ya que esto puede provocar que la sangre se ingiera.

¿Cuándo acudir al médico?

Aunque muchos episodios se resuelven solos, existen señales de alerta que requieren atención médica:

  • Sangrado que dura más de 20 a 30 minutos
  • Episodios frecuentes (varias veces al mes)
  • Sangrado abundante o en ambas fosas nasales
  • Mareo, palidez o dificultad para respirar
  • Presencia de moretones o sangrado en otras partes del cuerpo

También se recomienda evaluación médica tras golpes fuertes en la cabeza o rostro.

El sangrado nasal en niños suele ser benigno, pero el contexto importa. La combinación de calor, irritación y hábitos cotidianos explica su aumento en verano. Identificar las causas y actuar a tiempo permite evitar complicaciones y brindar tranquilidad a las familias.

Temas Relacionados

CalorCDMXSangrado nasalPediatríaNiñosEnfermedadesSaludPrevenciónmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Este alimento barato está ayudando a desinflamar y casi nadie lo aprovecha

Esta hortaliza aporta hidratación, nutrientes esenciales y apoyo al organismo en funciones clave

Este alimento barato está ayudando a desinflamar y casi nadie lo aprovecha

Sheinbaum restituye tierras en Atenco a 20 años de la represión del Mayo Rojo

La presidenta encabezó la segunda restitución de tierras en Atenco, devolviendo 54.5 hectáreas al ejido a dos décadas de la violenta represión de 2006

Sheinbaum restituye tierras en Atenco a 20 años de la represión del Mayo Rojo

Rocha Moya y sus acusaciones por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa: ¿Sería el primer gobernador en ser extraditado?

Los señalamientos en contra del gobernador con licencia de Sinaloa comenzaron a intensificarse tras las cartas realizadas por “El Mayo” Zambada

Rocha Moya y sus acusaciones por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa: ¿Sería el primer gobernador en ser extraditado?

Sheinbaum en Atenco lanza advertencia sobre EEUU: “La última vez que estuvieron aquí se llevaron 55% del territorio”

Durante la segunda restitución de tierras en Atenco, la presidente lanzó una indirecta sobre la intervención de Estados Unidos en México

Sheinbaum en Atenco lanza advertencia sobre EEUU: “La última vez que estuvieron aquí se llevaron 55% del territorio”

Leticia Calderón desata polémica por quejarse de burocracia en programas sociales y rechazar apoyo económico para su hijo

La actriz describió el procedimiento como un recorrido desgastante por distintas oficinas en la Ciudad de México

Leticia Calderón desata polémica por quejarse de burocracia en programas sociales y rechazar apoyo económico para su hijo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rocha Moya y sus acusaciones por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa: ¿Sería el primer gobernador en ser extraditado?

Rocha Moya y sus acusaciones por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa: ¿Sería el primer gobernador en ser extraditado?

Rubén Rocha Moya y Pedro Inzunza aparecieron en volantes que los acusaban de nexos con Los Chapitos en Sinaloa

Identifican a 6 de los 7 cuerpos hallados en Aguascalientes: grupos criminales difundieron fichas de búsqueda apócrifas

Marina intercepta más de 2 toneladas de cocaína frente a la costas de Oaxaca

El ocaso de la cúpula: Las capturas y muertes que sacuden al Cártel Jalisco Nueva Generación

ENTRETENIMIENTO

Leticia Calderón desata polémica por quejarse de burocracia en programas sociales y rechazar apoyo económico para su hijo

Leticia Calderón desata polémica por quejarse de burocracia en programas sociales y rechazar apoyo económico para su hijo

“En el éxito hay espacio para todos”: Aarón Mercury estalla tras críticas por su próxima telenovela

¿Propiedades de Maxine Woodside podrían ser embargadas? Ana María Alvarado confirma proceso “para ver de qué manera pagan”

Christian Chávez comparte su experiencia tras dejar las drogas: “Probé el cristal”

Casa de Cantinflas en Cuernavaca: cuánto cuesta entrar y ver el mural acuático de Diego Rivera

DEPORTES

Checo Pérez finaliza en el lugar 16 dentro del Gran Premio de Miami

Checo Pérez finaliza en el lugar 16 dentro del Gran Premio de Miami

Janelly Farías denuncia acoso: “Un Dt llevaba a las jugadoras al Table Dance y se bajaba los pantalones

Tigres vs Toluca: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de vuelta de la Liga Mx Femenil

Randal Willars sube al podio en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados

Pachuca vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de vuelta de la Liga Mx Femenil