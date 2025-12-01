México

Sacado por una ventana y con abrazaderas: así fue el secuestro del Mayo Zambada orquestado por Joaquín Guzmán López

“El Güero” aceptó su participación en el secuestro de una persona en Sinaloa

Guardar
Joaquín Guzmán engañó al capo
Joaquín Guzmán engañó al capo para llevarlo a EEUU (Infobae México | Jovani Pérez)

Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo Guzmán, actualmente mantiene un acuerdo de cooperación con las autoridades estadounidenses. El Güero, como es conocido el hijo del Chapo fue asegurado por autoridades estadounidenses en julio de 2024.

El 1 de diciembre el hijo del Chapo aceptó su culpabilidad en los cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Se trata de uno de los líderes de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

El secuestro del Mayo Zambada

Cabe recordar que la primera vez que surgió la versión de que la detención de Ismael El Mayo Zambada fue detenido en EEUU como resultado de un secuestro fue por una carta tribuida al propio Mayo Zambada.

“Fui secuestrado y traído a Estados Unidos por la fuerza y ​​contra mi voluntad“, se puede leer en la misiva dada a conocer por el abogado del Mayo.

El Mayo Zambada también se
El Mayo Zambada también se declaró culpable en EEUU (REUTERS/Jane Rosenberg)

De manera reciente, el periodista Ariel Moutsatsos destacó la narración de Joaquín Guzmán López ante la jueza Sharon J. Coleman. Ismael Zambada fue llevado con engaños a un lugar en Sinaloa pues había surgido un conflicto que requería su presencia.

En su momento, la carta del Mayo Zambada aseguraba que fue solicitado para resolver diferencias entre políticos de Sinaloa, lo que cpincide con los informes recientes. “Joaquín Guzmán López me invitó a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado“.

Moutsatsos compartió, para el portal Nmás, las declaraciones de Joaquín Guzmán, este último indica que personas a su cargo fueron las encargadas de sacar a Ismael Zambada por una ventana, lo anterior tras meter al Mayo a un cuarto que ya estaba preparado por El Güero.

“Guzmán López le pidió que hablara con él en una sala privada del edificio, donde, sin que el Individuo A lo supiera, había quitado el cristal de una ventana que iba del piso al techo. Una vez que ambos hombres estuvieron solos en la sala, Guzmán López cerró la puerta con llave”

Los registros oficiales indican que tras estos hechos los hombres del Güero accedieron al lugar para sacar al Mayo del sitio.

Imagen de archivo. Un avión
Imagen de archivo. Un avión que se cree transportaba al narcotraficante mexicano Ismael "El Mayo" Zambada y a Joaquín Guzmán López (REUTERS/Jose Luis Gonzalez/Archivo)

Ismael Zambada fue esposado y colocado en una camioneta pick up para que lo trasladaran hasta donde estaba una avioneta, se trató de un trayecto de aproximadamente 15 minutos. Fue en el vehículo aéreo que El Mayo fue asegurado con unas abrazaderas.

Una bebida con sedantes para los líderes del Cártel de Sinaloa

De igual manera, el documento indica que Joaquín Guzmán preparó una bebida con sedantes, de los cuales tanto El Mayo como El Güero ingirieron algunos y fueron llevados de México a EEUU

“El Individuo A fue atado con bridas a uno de los asientos. Tras el despegue del avión, Guzmán López preparó una bebida con sedantes”, se pude leer en el archivo.

Una sustracción ilegal

Ismael El Mayo Zambada asegura
Ismael El Mayo Zambada asegura que fue secuestrado. (Anayeli Tapia/Infobae)

Joaquín Guzmán dijo que EEUU nunca le solicitó realizar el secuestro del Mayo Zambada, las acciones fueron calificadas por las autoridades mexicanas como desaparición forzada.

“La FGR ha logrado establecer, con toda precisión, la pista de donde salió el avión que fue utilizado para el presunto secuestro de Ismael “N”. Asimismo, la propia Fiscalía localizó el inmueble donde se llevaron a cabo los probables delitos de privación ilegal de la libertad, homicidios, lesiones y actos vinculados con desaparición forzada“.

La narración del Güero destaca que él deseaba entregarse y que llevar al Mayo Zambada podría reducirle la sentencia en su contra, aunque no contaba con certeza al respecto.

Temas Relacionados

Joaquín Guzmán LópezMayo ZambadaCártel de SinaloaLos ChapitosSecuestroNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Miss Universo Fátima Bosch regresa a Tabasco para saludar a sus paisanos: “La reina del Edén”

El gobierno estatal prepara una gran celebración para recibir a la modelo, quien se ha convertido en motivo de orgullo y conversación en todo México tras su triunfo en el certamen mundial

Miss Universo Fátima Bosch regresa

Metro CDMX y Metrobús hoy 1 de diciembre: reabren la estación Zócalo de la Línea 2

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Muere Margarita Molina Ríos, madre de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Las autoridades capitalinas expresaron solidaridad con la servidora ante su pérdida

Muere Margarita Molina Ríos, madre

¿Cuáles son los libros que AMLO ha escrito?

El expresidente mexicano ha publicado varios títulos que abordan desde historia hasta propuestas de transformación nacional

¿Cuáles son los libros que

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 1 de diciembre

Este reality deportivo ofrece un refugio que ayuda a los concursantes a reponerse

Exatlón México: quién gana la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuántos años podría permanecer en

Cuántos años podría permanecer en la cárcel “El Hijo del Chapo” y por qué su condena sería menor

Este fue el papel clave que jugó “El Güero”, Joaquín Guzmán López, dentro de la estructura de “Los Chapitos”

Tras un mes del asesinato de Carlos Manzo, Fiscalía estatal revela avances de las investigaciones y arrestos en Michoacán

Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, se declara culpable en tribunal de EEUU

Revelan identidad de empresario ligado al desfalco en Segalmex y red de huachicol vinculado al dueño de Miss Universo

ENTRETENIMIENTO

Miss Universo Fátima Bosch regresa

Miss Universo Fátima Bosch regresa a Tabasco para saludar a sus paisanos: “La reina del Edén”

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 1 de diciembre

La canción más sonada en Apple México hoy

Qué serie ver esta noche en Netflix México

Los Ángeles Azules por primera vez en la Plaza de Toros México: fecha y preventa para “Sigamos Bailando Juntos”

DEPORTES

Rommel Pacheco responde a Paola

Rommel Pacheco responde a Paola Espinosa tras acusarlo de un supuesto despojo de una casa en Mérida

Miguel Mejía Barón y Eduardo Saracho dejan Pumas; así lo confirmó la directiva

José Ramón Fernández arremete contra Chicharito Hernández tras partido vs Cruz Azul: “Era su momento de redención y falló”

Toluca buscará igualar a Chivas en títulos de Liga MX si conquista el Apertura 2025

Estos son los horarios oficiales para las Semifinales de la Liga MX