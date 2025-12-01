Sacado por una ventana y con abrazaderas: así fue el secuestro del Mayo Zambada orquestado por Joaquín Guzmán López

Joaquín Guzmán engañó al capo para llevarlo a EEUU (Infobae México | Jovani Pérez)

Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo Guzmán, actualmente mantiene un acuerdo de cooperación con las autoridades estadounidenses. El Güero, como es conocido el hijo del Chapo fue asegurado por autoridades estadounidenses en julio de 2024.

El 1 de diciembre el hijo del Chapo aceptó su culpabilidad en los cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Se trata de uno de los líderes de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

El secuestro del Mayo Zambada

Cabe recordar que la primera vez que surgió la versión de que la detención de Ismael El Mayo Zambada fue detenido en EEUU como resultado de un secuestro fue por una carta tribuida al propio Mayo Zambada.

“Fui secuestrado y traído a Estados Unidos por la fuerza y ​​contra mi voluntad“, se puede leer en la misiva dada a conocer por el abogado del Mayo.

El Mayo Zambada también se declaró culpable en EEUU (REUTERS/Jane Rosenberg)

De manera reciente, el periodista Ariel Moutsatsos destacó la narración de Joaquín Guzmán López ante la jueza Sharon J. Coleman. Ismael Zambada fue llevado con engaños a un lugar en Sinaloa pues había surgido un conflicto que requería su presencia.

En su momento, la carta del Mayo Zambada aseguraba que fue solicitado para resolver diferencias entre políticos de Sinaloa, lo que cpincide con los informes recientes. “Joaquín Guzmán López me invitó a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado“.

Moutsatsos compartió, para el portal Nmás, las declaraciones de Joaquín Guzmán, este último indica que personas a su cargo fueron las encargadas de sacar a Ismael Zambada por una ventana, lo anterior tras meter al Mayo a un cuarto que ya estaba preparado por El Güero.

“Guzmán López le pidió que hablara con él en una sala privada del edificio, donde, sin que el Individuo A lo supiera, había quitado el cristal de una ventana que iba del piso al techo. Una vez que ambos hombres estuvieron solos en la sala, Guzmán López cerró la puerta con llave”

Los registros oficiales indican que tras estos hechos los hombres del Güero accedieron al lugar para sacar al Mayo del sitio.

Imagen de archivo. Un avión que se cree transportaba al narcotraficante mexicano Ismael "El Mayo" Zambada y a Joaquín Guzmán López (REUTERS/Jose Luis Gonzalez/Archivo)

Ismael Zambada fue esposado y colocado en una camioneta pick up para que lo trasladaran hasta donde estaba una avioneta, se trató de un trayecto de aproximadamente 15 minutos. Fue en el vehículo aéreo que El Mayo fue asegurado con unas abrazaderas.

Una bebida con sedantes para los líderes del Cártel de Sinaloa

De igual manera, el documento indica que Joaquín Guzmán preparó una bebida con sedantes, de los cuales tanto El Mayo como El Güero ingirieron algunos y fueron llevados de México a EEUU

“El Individuo A fue atado con bridas a uno de los asientos. Tras el despegue del avión, Guzmán López preparó una bebida con sedantes”, se pude leer en el archivo.

Una sustracción ilegal

Ismael El Mayo Zambada asegura que fue secuestrado. (Anayeli Tapia/Infobae)

Joaquín Guzmán dijo que EEUU nunca le solicitó realizar el secuestro del Mayo Zambada, las acciones fueron calificadas por las autoridades mexicanas como desaparición forzada.

“La FGR ha logrado establecer, con toda precisión, la pista de donde salió el avión que fue utilizado para el presunto secuestro de Ismael “N”. Asimismo, la propia Fiscalía localizó el inmueble donde se llevaron a cabo los probables delitos de privación ilegal de la libertad, homicidios, lesiones y actos vinculados con desaparición forzada“.

La narración del Güero destaca que él deseaba entregarse y que llevar al Mayo Zambada podría reducirle la sentencia en su contra, aunque no contaba con certeza al respecto.