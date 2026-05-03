Pensión Bienestar 2026: este es el dinero CONFIRMADO que recibirán los adultos mayores en mayo

Los adultos mayores y beneficiarios de la Pensión del Bienestar recibirán su siguiente depósito durante este mes de mayo. (Gobierno de México)

Los adultos mayores y beneficiarios de la Pensión del Bienestar recibirán su siguiente depósito durante este mes de mayo. Cabe señalar que el depósito será el tercero en lo que va del año y corresponderá al bimestre mayo-junio.

La iniciativa impulsada desde el 2019 bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en una de las más importantes, está disponible en todos los estados de la República Mexicana y entrega un recurso económico de 6 mil 400 pesos a cada beneficiarios.

PUBLICIDAD

Los registros a las Pensiones del Bienestar comenzaron el pasado lunes 27 de abril (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dinero confirmado para los beneficiarios de la Pensión del Bienestar durante mayo

Las autoridades no han informado modificaciones para el siguiente depósito por lo que los adultos mayores de la Pensión del Bienestar recibirán la misma cantidad, es decir, 6 mil 400 pesos.

El dinero se entregará como de costumbre de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta de Bienestar.

PUBLICIDAD

Pensión del Bienestar | 6 mil 400 pesos

Pensión Mujeres Bienestar | 3 mil 100 pesos

Un adulto mayor sonríe mientras muestra un calendario con el título "Pensión Adultos Mayores" frente a la sede de la Secretaría de Bienestar, destacando el apoyo a la comunidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calendario tentativo de pagos de mayo

Aunque las autoridades del programa no han anunciado la fecha exacta del siguiente depósito, tomando en cuenta depósitos anteriores, este podría ser un calendario tentativo de pagos.

Letra A: lunes 4 de mayo

Letra B: martes 5 de mayo

Letras C: miércoles 6 y jueves 7 de mayo

Letras D, E, F: viernes 8 de mayo

Letra G: lunes 11 y martes 12 de mayo

Letras H, I, J, K: miércoles 13 de mayo

Letra L: jueves 14 de mayo

Letra M: viernes 15 y martes 19 de mayo

Letras N, Ñ, O: miércoles 20 de mayo

Letras P, Q: jueves 21 de mayo

Letra R: viernes 22 y lunes 25 de mayo

Letra S: martes 26 de mayo

Letras T, U, V: miércoles 27 de mayo

Letras W, X, Y, Z: jueves 28 de mayo

El calendario oficial de pagos del bimestre mayo-junio de la Pensión del Bienestar se podrá consultar a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar.

PUBLICIDAD

Para consultar el calendario, se recomienda a todos los beneficiarios y personas interesadas que verifiquen únicamente los comunicados y plataformas oficiales. Esto garantiza el acceso a datos actualizados y evita confusión ante información no autorizada o rumores.

Hombres de 60 a 64 años pueden recibir este programa social exclusivo del Gobierno de la Ciudad de México. Video: X/@ClaraBrugadaM.

Formas de saber si ya llegó la pensión

El calendario oficial permite a los beneficiarios identificar el día exacto en que recibirán el monto de las pensiones, lo que facilita la planificación de sus gastos y aclara inquietudes sobre la disponibilidad de fondos.

PUBLICIDAD

Para quienes buscan información sobre sus depósitos, la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar ofrece acceso inmediato a saldos y movimientos desde dispositivos Android o iOS, tras descargarla en Google Play Store o App Store. La plataforma digital asegura la protección de los datos y agiliza la consulta.

Además, los usuarios que prefieren una alternativa presencial pueden acudir a los cajeros automáticos de las sucursales del Banco del Bienestar y, tras insertar la tarjeta, consultar su saldo siguiendo las instrucciones del sistema.

PUBLICIDAD