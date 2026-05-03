Enrique Inzunza regresará al Senado tras acusaciones de EEUU: no pedirá licencia como Rocha Moya

El senador de Morena, Enrique Inzunza, anunció su regreso al Senado de la República en medio de la polémica por las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos. (Crédito: X/@InzunzaCazarez)

A través de un video en sus redes sociales, el senador Enrique Inzunza aseguró que regresará a sus labores legislativas en el Senado de la República. Cabe destacar que el sinaloense se encuentra bajo el escrutinio público debido a las recientes acusaciones de Estados Unidos, las cuales lo vinculan con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

A través de un breve video en su cuenta de X, el senador de Morena aseguró encontrarse en Badiraguato, desde donde aseguró que volverá a la Cámara Alta el próximo 6 de Mayo:

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“Las y los saludo desde mi terruño, Badiraguato, Sinaloa, a donde recalo cada fin de semana a caminar sus veredas y a escuchar el canto de sus pájaros.

Nos estamos preparando para iniciar los trabajos de la Comisión Permanente, este próximo miércoles 6 de mayo.

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Y de qué mejor manera para esta coyuntura: repasando la vida de Juárez, nuestro más alto prócer nacional”.

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