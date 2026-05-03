México

Enrique Inzunza regresará al Senado tras acusaciones de EEUU: no pedirá licencia como Rocha Moya

Autoridades de Estados Unidos han acusado vínculos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa

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El senador de Morena, Enrique Inzunza, anunció su regreso al Senado de la República en medio de la polémica por las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos. (Crédito: X/@InzunzaCazarez)

A través de un video en sus redes sociales, el senador Enrique Inzunza aseguró que regresará a sus labores legislativas en el Senado de la República. Cabe destacar que el sinaloense se encuentra bajo el escrutinio público debido a las recientes acusaciones de Estados Unidos, las cuales lo vinculan con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

A través de un breve video en su cuenta de X, el senador de Morena aseguró encontrarse en Badiraguato, desde donde aseguró que volverá a la Cámara Alta el próximo 6 de Mayo:

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“Las y los saludo desde mi terruño, Badiraguato, Sinaloa, a donde recalo cada fin de semana a caminar sus veredas y a escuchar el canto de sus pájaros.

Nos estamos preparando para iniciar los trabajos de la Comisión Permanente, este próximo miércoles 6 de mayo.

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Y de qué mejor manera para esta coyuntura: repasando la vida de Juárez, nuestro más alto prócer nacional”.

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