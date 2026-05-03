México

El elote y las tres formas de comerlo para aprovechar todas su bondades

Conoce los puntos positivos de este alimento

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Costillitas de elote, esquites en vaso, elote desgranado, mayonesa, queso, chile en polvo, limón. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El elote es un alimento básico en la dieta mexicana, apreciado por su sabor y versatilidad en la cocina. Consumir elote aporta energía, fibra y micronutrientes que benefician la digestión, la salud cardiovascular y el sistema inmunológico. Ya sea como antojo callejero o como parte de platillos caseros, el elote se adapta a diferentes formas de preparación y horarios de comida.

Aprovechar todas las bondades del elote implica variar su consumo y combinarlo con ingredientes frescos y naturales. Su bajo contenido en grasa, junto con su aporte de vitaminas del complejo B y minerales como magnesio y fósforo, lo convierten en una opción equilibrada para niños, jóvenes y adultos. Existen formas sencillas y deliciosas de integrar el elote a la alimentación diaria.

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Elote asado: sabor tradicional y aporte de fibra

Costillitas de elote, esquites en vaso, elote desgranado, mayonesa, queso, chile en polvo, limón. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
- (Imagen Ilustrativa Infobae)

El elote asado es una de las formas más populares de consumir este alimento en México. Beneficios y recomendaciones:

  • El asado potencia el sabor natural del grano sin necesidad de añadir grasa.
  • Al consumirlo con todo y grano, se aprovecha la fibra que contribuye a una mejor digestión.
  • El asado conserva la mayor parte de las vitaminas y minerales presentes en el elote.
  • Puede acompañarse con limón, chile en polvo o un poco de queso fresco para variedad de sabores.
  • Es ideal como snack, cena ligera o acompañamiento en comidas principales.

Elote en esquites: preparación práctica y llena de nutrientes

Imagen de esquites con chile, epazote, mayonesa y queso rallado. Otras opciones: antojito mexicano, comida callejera, maíz preparado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los esquites son granos de elote cocidos con hierbas y condimentos. Ventajas de consumir esquites:

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  • Cocer el elote en agua con epazote y chile permite conservar sus nutrientes esenciales.
  • Al servirse en vaso, es fácil de transportar y consumir como colación saludable.
  • Se puede añadir limón, chile, un poco de mayonesa o queso para adaptar el sabor.
  • El uso de granos frescos aporta energía de absorción lenta, lo que ayuda a mantener la saciedad.
  • Los esquites son bajos en grasa si se moderan los ingredientes adicionales.

Elote en crema o ensalada: opciones para variar el menú

El elote en crema o en ensalada es una alternativa para quienes buscan platillos completos y fáciles de preparar. Formas de prepararlo y beneficios:

  • Mezclar elote con crema baja en grasa, queso y un toque de chile ofrece un platillo cremoso, rico en calcio y proteínas.
  • Ensalada de elote con jitomate, cilantro, cebolla y limón, ideal como entrada o acompañamiento.
  • Estas opciones pueden servirse frías o calientes, según la preferencia.
  • La combinación con verduras frescas incrementa el aporte de fibra y micronutrientes.
  • Preparar elote en ensalada es práctico para llevar al trabajo o la escuela.

Variar la forma de comer elote permite aprovechar al máximo sus bondades, mejorar la digestión y mantener una dieta balanceada. Elegir ingredientes frescos y moderar los añadidos grasos ayuda a potenciar sus beneficios en cualquier momento del día.

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