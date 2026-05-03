Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años: cómo registrarse este domingo 3 de mayo, último día de inscripciones

Beneficiarios de programas sociales como la Pensión para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar hacen fila para recoger sus tarjetas, vitales para acceder a sus apoyos económicos, en un módulo del Banco del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde comienzos de 2025, el gobierno de México puso en marcha la Pensión Mujeres Bienestar, una política social enfocada en respaldar a la población femenina adulta del país.

Esta iniciativa opera en las 32 entidades federativas de la República Mexicana y está dirigida a mujeres de entre 60 y 65 años. Cada beneficiaria recibe un apoyo económico cada dos meses, depositado de forma directa a través de la tarjeta del Bienestar.

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El propósito de este programa es reconocer la contribución de las mujeres a lo largo de su vida, dado que han soportado históricamente una carga desigual en las tareas del hogar y el cuidado familiar, labores que suelen permanecer invisibles y carecen de valoración social.

¿Cómo registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar?

Quienes deseen realizar el trámite deben acudir personalmente a cualquiera de los módulos del Bienestar instalados en diversas regiones de la República Mexicana, portando la documentación requerida: identificación oficial vigente (que puede ser credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad), CURP con impresión reciente, acta de nacimiento legible, comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de seis meses (aceptándose recibos de teléfono, luz, gas, agua o predial), así como proporcionar números telefónicos de contacto, tanto celular como fijo.

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Identificación oficial vigente: credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad

CURP de impresión reciente

Acta de nacimiento legible

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: teléfono, luz, gas, agua o predial

Teléfono de contacto celular y de casa

Se puede registrar una persona auxiliar; debe presentar los mismos documentos

Para localizar el módulo de Bienestar más cercano, accede al sitio oficial ubicatumodulo.bienestar.gob.mx, elige tu entidad federativa y municipio o alcaldía, y el sistema te mostrará la dirección. También puedes comunicarte al 800-639-4264, la Línea de Bienestar, para solicitar información.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, destacó que por primera ocasión mujeres de 60, 61 y 62 años de edad recibirán el pago de este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Qué sigue después de realizar el registro?

Después de haber realizado el registro, las adultas mayores tendrán esperar un mensaje de texto para recibir la fecha exacta para recoger la tarjeta del Bienestar, donde recibirán el apoyo que entrega el programa.

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Mientras tanto, para cualquier duda o aclaración se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes, titular de la misma.

Impacto social y crecimiento del programa

La ampliación de la cobertura de la Pensión Mujeres Bienestar constituye un avance sin precedentes en materia de protección social. Al finalizar 2025, datos oficiales reportan que 3 millones de mujeres reciben este apoyo, cifra que representa la mayor expansión registrada en las políticas de inclusión de México en tiempos recientes.

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Además, cabe señalar que todas las mujeres que cumplen 65 años acceden directamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.