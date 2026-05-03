México

Becas del Bienestar beneficiarán a 23 millones de estudiantes, la cantidad más grande en toda la historia del país

El apoyo se brinda a estudiantes desde primaria a bachillerato

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Estudiantes de la UPIIP podrán solicitar apoyo para transporte entre el 25 y 31 de mayo que inicia el registro de la beca.
Estudiantes de la UPIIP podrán solicitar apoyo para transporte entre el 25 y 31 de mayo que inicia el registro de la beca.

La Secretaría de Educación Pública asegura que el Gobierno de México consolida este año el mayor programa de becas en la historia nacional, al proyectar que más de 23 millones de estudiantes accederán a apoyos durante 2026.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, sostiene que este esquema integral se extiende desde la primaria hasta la universidad y responde a la política de soberanía educativa promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien encabeza la estrategia, según el comunicado oficial difundido este 2 de mayo.

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Estos programas de becas, asegura el Gobierno federal, refuerzan el acompañamiento educativo y la permanencia escolar en todos los niveles.

La apuesta por la educación superior en Chiapas

El director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, señala que la expansión de la Beca Gertrudis Bocanegra permite que “el esfuerzo de las y los jóvenes no se detenga por falta de recursos”.

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Reyes Sandoval agrega que este apoyo facilita que la capacidad y talento académico de los estudiantes se traduzcan en bienestar para la región y el país.

Estudiantes de la UPIIP Palenque, beneficiarios del programa
Estudiantes de la UPIIP Palenque, beneficiarios del programa

La UPIIP de Palenque, donde se realizó el evento, oferta carreras como Ingeniería Ferroviaria, Ingeniería Civil, Biotecnología y Turismo Sustentable. Reyes Sandoval destaca que este campus demuestra que “en Chiapas el conocimiento, la ciencia y la tecnología de vanguardia no son ajenos: florecen con talento propio”.

Durante la Asamblea Informativa de la Beca Gertrudis Bocanegra, realizada en las instalaciones de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería de Palenque (UPIIP) del IPN, el titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, informa que 56 mil 911 alumnas y alumnos de 82 instituciones de educación superior públicas en Chiapas recibirán mil 900 pesos bimestrales como apoyo para transporte.

León Trujillo detalla que el registro para este beneficio estará abierto del 25 al 31 de mayo, mientras que la próxima semana inician asambleas informativas en cada escuela universitaria del estado para difundir los detalles del programa.

Soberanía y educación como política de Estado

Mario Delgado sostiene que garantizar el derecho a la educación representa una estrategia central para construir soberanía y combatir la desigualdad.

En línea con las últimas declaraciones de Sheinbaum, Delgado expresó su apoyo durante una asamblea informativa de la Beca Gertrudis Bocanegra.

“La postura firme de nuestra Presidenta de México: la soberanía no se negocia, se defiende desde donde nace, desde el pueblo, desde su dignidad, desde la educación que forma a quienes habrán de levantar la República”.

Desde la perspectiva de la SEP, el alcance y acompañamiento a millones de estudiantes se enmarca en la Nueva Escuela Mexicana.

Delgado afirma que esta política coloca “en el centro a la comunidad y a la dignidad humana”, con el objetivo de asegurar una educación “asequible, accesible, aceptable y adaptable”.

Frente a lo que describe como el legado de “una minoría entreguista” que habría buscado mantener al país en la ignorancia, Delgado asegura que la expansión de estos programas es una respuesta nacional a cualquier intento de tutelaje desde el exterior.

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