México

Insomnio: cinco alimentos que te ayudan a dormir mejor de forma natural

Una dieta rica en triptófano, melatonina y magnesio puede ser clave para lograr un sueño reparador

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Ilustración de una persona con cabello oscuro durmiendo tranquilamente en una cama en una habitación oscura. Un reloj digital en la mesita de noche marca 3:17 AM.
Alimentos para dormir mejor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir bien no es un lujo, es una necesidad biológica. Sin embargo, millones de personas padecen insomnio o dificultades para conciliar el sueño, un problema que impacta la salud física, mental y el rendimiento diario.

Aunque existen múltiples tratamientos, especialistas coinciden en que la alimentación puede jugar un papel clave para mejorar la calidad del descanso. Aquí te presentamos una lista de alimentos respaldados por la ciencia que pueden ayudarte a dormir mejor.

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El insomnio suele estar relacionado con el estrés, los malos hábitos nocturnos y desequilibrios en neurotransmisores como la melatonina y la serotonina, hormonas fundamentales en la regulación del sueño.

En este contexto, ciertos alimentos ricos en triptófano, magnesio y melatonina pueden favorecer un descanso más profundo y reparador.

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Alimentos para sueño reparador

Primer plano de varias canastitas doradas rellenas de ensalada de atún con trozos de cebolla morada, apio y hojas de perejil fresco, sobre un plato blanco.
Una selección de canastitas de atún recién preparadas, adornadas con cebolla morada, apio y perejil fresco, listas para servir como un elegante aperitivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los aliados más destacados es el Atún. Este pescado es rico en vitamina B6, esencial para la producción de melatonina. Consumirlo durante la cena puede ayudar a regular el ciclo del sueño, siempre y cuando se prepare de forma ligera, evitando frituras o salsas pesadas.

Otro alimento clave es el huevo. Su alto contenido en proteínas y triptófano contribuye a la producción de serotonina, lo que favorece la relajación del cuerpo. Además, es versátil y fácil de incorporar en la dieta nocturna.

La avena es considerada un “carbohidrato inteligente”. No solo aporta energía sostenida, sino que también contiene melatonina de forma natural. Consumir un pequeño tazón por la noche puede ayudar a inducir el sueño, especialmente si se combina con leche tibia.

Las almendras también destacan por su contenido en magnesio, un mineral que ayuda a relajar los músculos y reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Un puñado antes de dormir puede ser suficiente para notar sus beneficios.

Finalmente, las cerezas —en especial las variedades ácidas— son una de las pocas fuentes naturales de melatonina. Diversos estudios han demostrado que su consumo regular puede mejorar la duración y calidad del sueño.

Dieta balanceada

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Tres platos balanceados. A la izquierda, un tazón de avena con crema de cacahuate, frutos rojos, almendras y fresas ideal para el desayuno. Al centro, un plato con quinua, pechuga de pollo asada, batatas al horno y hojas verdes frescas, perfecto como almuerzo energizante. A la derecha, salmón al horno acompañado de arroz integral y vegetales como brócoli, espárragos y pimientos de colores, una opción de cena rica en nutrientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero más allá de lo que comemos, también importa cómo y cuándo lo hacemos. Los expertos recomiendan cenar al menos dos horas antes de dormir, evitar el consumo de cafeína por la tarde y reducir el uso de dispositivos electrónicos antes de acostarse.

Además, mantener horarios regulares, crear un ambiente adecuado en la habitación (oscuro, silencioso y fresco) y practicar técnicas de relajación como la meditación o la respiración profunda pueden potenciar los efectos positivos de estos alimentos.

Si bien estos productos pueden ayudar, es importante señalar que el insomnio crónico debe ser evaluado por un especialista. En algunos casos, puede estar relacionado con trastornos de ansiedad, depresión o problemas médicos que requieren tratamiento específico.

En conclusión, mejorar la calidad del sueño es posible con pequeños cambios en el estilo de vida. Incorporar alimentos como el atún, huevo, avena, almendras y cerezas puede ser un paso sencillo pero efectivo para combatir el insomnio de forma natural.

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