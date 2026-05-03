Captan a Sam Darnold, quarterback de Seahwaks, en Monterrey"

(AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

El reciente partido entre Osos de Monterrey y Mexicas de la Liga de Futbol Americano Profesional de México (LFA) ofreció un momento inesperado para los aficionados: Sam Darnold, mariscal de campo de los Seattle Seahawks y campeón del Super Bowl de la NFL, fue quien realizó el volado inicial del encuentro.

La presencia de Darnold no fue una simple cortesía. Reportes señalarían que el quarterback es accionista de los Osos de Monterrey, lo que explica su participación activa en el evento y su vinculación con el equipo mexicano.

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Este rol empresarial lo compartiría con figuras como Ryan Kalil, exjugador de los Carolina Panthers, el exbasquetbolista Blake Griffin, Christian McCaffrey y George Kittle.

Su posible inversión en los Osos ha generado expectativas sobre el potencial crecimiento del futbol americano profesional en México y ha acercado aún más a la LFA con la comunidad de la NFL.

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El camino de Darnold en la NFL

El mariscal de campo vivió una carrera llena de retos. Su llegada a los New York Jets estuvo marcada por altas expectativas, pero la realidad fue compleja y no logró consolidarse en la franquicia. Posteriormente, su paso por los Carolina Panthers tampoco ofreció los resultados esperados.

Un nuevo giro se produjo cuando se unió a los San Francisco 49ers como suplente de Brock Purdy. Sin embargo, fue en los Minnesota Vikings donde encontró la oportunidad de liderar un equipo.

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La lesión del novato J.J. McCarthy permitió que Darnold tomara las riendas y condujera a la franquicia a una marca de 14 victorias y tres derrotas.

Este desempeño lo catapultó posteriormente a los Seattle Seahawks, donde su carrera vivió un resurgimiento y se coronó en el Super Bowl LX.

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Desde entonces, el mariscal ha mantenido una presencia mediática relevante tanto en Estados Unidos como fuera de sus fronteras.

Feb 11, 2026; Seattle, WA, USA; Seattle Seahawks quarterback Sam Darnold (14) reacts during the Super Bowl LX parade. Mandatory Credit: Kevin Ng-Imagn Images

Impacto de su presencia en la LFA y expectativas para el futuro

La aparición de Sam Darnold en la Semana 4 de la temporada 2026 de la LFA generó entusiasmo entre los seguidores locales y reforzó la imagen de la liga mexicana como un espacio capaz de atraer a figuras internacionales.

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Este tipo de eventos fortalecen los lazos entre la NFL y el futbol americano en México, dotando de visibilidad a los proyectos de expansión y profesionalización del deporte.

Darnold es uno de los ejemplos más recientes de jugadores que, además de destacar en el terreno de juego, deciden invertir en proyectos deportivos fuera de Estados Unidos, aprovechando su experiencia y capital para impulsar nuevas oportunidades en mercados emergentes.

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La participación de estrellas de la NFL en actividades de la LFA contribuye a elevar el perfil de la liga y a inspirar a jóvenes talentos mexicanos.

Al mismo tiempo, muestra que el futbol americano profesional en México cuenta con el respaldo y la atención de referentes internacionales, lo que podría traducirse en nuevas inversiones y colaboraciones en el futuro.

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