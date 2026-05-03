México Deportes

Captan a Sam Darnold, quarterback de Seahwaks, en Monterrey"

El campeón del Super Bowl fue visto recientemente en tierras regiomontanas

Guardar
(AP Foto/Matt Slocum, Archivo)
(AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

El reciente partido entre Osos de Monterrey y Mexicas de la Liga de Futbol Americano Profesional de México (LFA) ofreció un momento inesperado para los aficionados: Sam Darnold, mariscal de campo de los Seattle Seahawks y campeón del Super Bowl de la NFL, fue quien realizó el volado inicial del encuentro.

La presencia de Darnold no fue una simple cortesía. Reportes señalarían que el quarterback es accionista de los Osos de Monterrey, lo que explica su participación activa en el evento y su vinculación con el equipo mexicano.

PUBLICIDAD

Este rol empresarial lo compartiría con figuras como Ryan Kalil, exjugador de los Carolina Panthers, el exbasquetbolista Blake Griffin, Christian McCaffrey y George Kittle.

Su posible inversión en los Osos ha generado expectativas sobre el potencial crecimiento del futbol americano profesional en México y ha acercado aún más a la LFA con la comunidad de la NFL.

PUBLICIDAD

El camino de Darnold en la NFL

El mariscal de campo vivió una carrera llena de retos. Su llegada a los New York Jets estuvo marcada por altas expectativas, pero la realidad fue compleja y no logró consolidarse en la franquicia. Posteriormente, su paso por los Carolina Panthers tampoco ofreció los resultados esperados.

Un nuevo giro se produjo cuando se unió a los San Francisco 49ers como suplente de Brock Purdy. Sin embargo, fue en los Minnesota Vikings donde encontró la oportunidad de liderar un equipo.

La lesión del novato J.J. McCarthy permitió que Darnold tomara las riendas y condujera a la franquicia a una marca de 14 victorias y tres derrotas.

Este desempeño lo catapultó posteriormente a los Seattle Seahawks, donde su carrera vivió un resurgimiento y se coronó en el Super Bowl LX.

Desde entonces, el mariscal ha mantenido una presencia mediática relevante tanto en Estados Unidos como fuera de sus fronteras.

Feb 11, 2026; Seattle, WA, USA; Seattle Seahawks quarterback Sam Darnold (14) reacts during the Super Bowl LX parade. Mandatory Credit: Kevin Ng-Imagn Images
Feb 11, 2026; Seattle, WA, USA; Seattle Seahawks quarterback Sam Darnold (14) reacts during the Super Bowl LX parade. Mandatory Credit: Kevin Ng-Imagn Images

Impacto de su presencia en la LFA y expectativas para el futuro

La aparición de Sam Darnold en la Semana 4 de la temporada 2026 de la LFA generó entusiasmo entre los seguidores locales y reforzó la imagen de la liga mexicana como un espacio capaz de atraer a figuras internacionales.

Este tipo de eventos fortalecen los lazos entre la NFL y el futbol americano en México, dotando de visibilidad a los proyectos de expansión y profesionalización del deporte.

Darnold es uno de los ejemplos más recientes de jugadores que, además de destacar en el terreno de juego, deciden invertir en proyectos deportivos fuera de Estados Unidos, aprovechando su experiencia y capital para impulsar nuevas oportunidades en mercados emergentes.

La participación de estrellas de la NFL en actividades de la LFA contribuye a elevar el perfil de la liga y a inspirar a jóvenes talentos mexicanos.

Al mismo tiempo, muestra que el futbol americano profesional en México cuenta con el respaldo y la atención de referentes internacionales, lo que podría traducirse en nuevas inversiones y colaboraciones en el futuro.

Temas Relacionados

NFLNFL MéxicoFutbol Americanomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tigres le remonta a Chivas y ya tiene un pie en la semifinal de la Liga MX

El conjunto regiomontano recibe de local al sublíder de la Liga MX en lo que será un duelo que promete goles

Tigres le remonta a Chivas y ya tiene un pie en la semifinal de la Liga MX

Canelo Álvarez revela a su top 5 de mejores peleadores mexicanos de todos los tiempos ¿En qué lugar se pone?

El tapatío volverá a pelear por un título mundial el próximo 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita

Canelo Álvarez revela a su top 5 de mejores peleadores mexicanos de todos los tiempos ¿En qué lugar se pone?

Atlas vs Cruz Azul: así fue la última vez que Huiqui y Cocca se vieron las caras en una cancha de futbol

Ambos exjugadores volverán a coincidir, pero ahora en una etapa como técnicos

Atlas vs Cruz Azul: así fue la última vez que Huiqui y Cocca se vieron las caras en una cancha de futbol

David Benavidez vs Zurdo Ramírez EN VIVO: Munguía vence a Toro Reséndiz y se convierte en nuevo campeón mundial de la AMB

El Zurdo defenderá sus dos campeonatos mundiales ante un Benavidez que subió una división de peso

David Benavidez vs Zurdo Ramírez EN VIVO: Munguía vence a Toro Reséndiz y se convierte en nuevo campeón mundial de la AMB

Estrella japonesa de 39 años supera lesión y apunta al Mundial 2026

Pese a su edad y una reciente lesión, el defensor histórico de Japón buscará meterse en la lista definitiva para el Mundial 2026

Estrella japonesa de 39 años supera lesión y apunta al Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a Helmer “N”, alias “El Splinter”, colombiano dedicado al robo de casas lujosas en León, Guanajuato

Procesan a Helmer “N”, alias “El Splinter”, colombiano dedicado al robo de casas lujosas en León, Guanajuato

Grecia Quiroz aclara pago de la defensa de escoltas por caso Carlos Manzo tras acusaciones de su cuñado

Este fue el polémico comentario de Rocha Moya hacia Yeraldine Bonilla, el cual le valió una disculpa pública

“Comunícate o vamos a quemar tus negocios, a matarte a ti y a tu hijo”: comerciante de Mexicali expone amenazas del CJNG

Caso Carlos Emilio: madre del joven desaparecido en Mazatlán exige justicia a la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla

ENTRETENIMIENTO

La Arrolladora Banda El Limón sorprende con su versión de Tu falta de querer de Mon Laferte

La Arrolladora Banda El Limón sorprende con su versión de Tu falta de querer de Mon Laferte

En qué libro se basa La casa de los espíritus, la nueva serie protagonizada por Poncho Herrera

Desde una galaxia muy lejana llega la Star Wars convention a la CDMX con mega marcha imperial: fechas horarios y actividades

Advierten sobre boletos en reventa de BTS: detectan entradas especulativas

Lorde se molesta con los mexicanos en su concierto del Palacio de los Deportes

DEPORTES

Tigres le remonta a Chivas y ya tiene un pie en la semifinal de la Liga MX

Tigres le remonta a Chivas y ya tiene un pie en la semifinal de la Liga MX

Canelo Álvarez revela a su top 5 de mejores peleadores mexicanos de todos los tiempos ¿En qué lugar se pone?

Atlas vs Cruz Azul: así fue la última vez que Huiqui y Cocca se vieron las caras en una cancha de futbol

David Benavidez vs Zurdo Ramírez EN VIVO: comienza la pelea entre Jaime Munguía y Toro Reséndiz por el campeonato mundial de la AMB

Estrella japonesa de 39 años supera lesión y apunta al Mundial 2026