Este fue el polémico comentario de Rocha Moya hacia Yeraldine Bonilla, el cual le valió una disculpa pública

Rubén Rocha Moya dirigió comentario misógino a Yeraldine Bonilla

Yeraldine Bonilla Valverde, quien actualmente funge como gobernadora interina de Sinaloa, enfrenta nuevamente la atención pública debido al caso de Rubén Rocha Moya, pues en medio de la controversia, resurge un comentario misógino pronunciado por el ex funcionario durante un acto oficial realizado el 5 de abril de 2025.

En dicho evento, el entonces gobernador Rocha Moya se refirió a la ex-presidenta del Congreso local con las palabras: “Yeraldine era una meserita de una lonchería de Dimas”, declaración que provocó incomodidad entre los asistentes y la misma Yeraldine.

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“A ver Yeraldine, espero que no te enojes pero pa’ que sepan aquí. ¿Quién era Yeraldine antes de…? Ya es la segunda vez que es diputada. Yeraldine, ella era una meserita de una lonchería de Dimas, ¿eras o no? Sí trabajaba, namás que le tocó una de las tómbolas de Morena y se vino de diputada. Ya la nombré una vez subsecretaria de seguridad”, enunció Rocha Moya con tono condescendiente y sarcástico durante el nombramiento de Bonilla en 2025.

Rocha Moya aclara que Sheinbaum defendió la soberanía, no a individuos. (Redes sociales)

El mandatario atribuyó la llegada de Bonilla al Congreso a una tómbola de Morena y cuestionó quién habría sido su “padrino” político, señalando:

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“¿Quién fue el padrino de ella?, su papá, no sé a quién agarró de padrino para que la bautizara, ese ya es problema de él, no para la cosa política alguien la hizo”, expresó Rocha Moya en aquel evento público.

Mujeres en la política, un reto en México

El incidente, ampliamente difundido en Sinaloa, generó críticas sobre la falta de respeto a las mujeres en la política local. Cuando Rocha Moya pasó a ocupar la Secretaría de Gobierno en octubre de 2025, ofreció una disculpa pública por sus declaraciones hacia Bonilla.

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Morena mantiene la costumbre de asignar candidaturas mediante sorteo o “tómbola”, como destacó el comentario de Rocha Moya. Las manifestaciones en torno al caso subrayan las dificultades que enfrentan las mujeres jóvenes que ocupan posiciones relevantes en gobiernos estatales.

Geraldine Bonilla asumiendo su nuevo cargo. (IG: yeraldinebonillamx)

Desde su paso por la presidencia del Congreso de Sinaloa, Bonilla ha sido objeto de cuestionamientos respecto a su carrera política y las condiciones de acceso a cargos públicos en la entidad.

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Caso Rubén Rocha Moya

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia temporal a su cargo la noche del pasado viernes 1 de mayo, luego de que la Fiscalía General de la República y autoridades de Estados Unidos lo vinculasen presuntamente con el crimen organizado.

Su decisión se da para, según él, facilitar las indagatorias y asegurar “transparencia”, además de enfrentar el proceso legal conforme a derecho mientras se resuelve su situación.

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La solicitud, presentada ante el Congreso del Estado, ocurre en medio de una presión política y mediática inusual tras la publicación de una acusación formal en Nueva York, donde Rocha Moya figura junto con otros nueve funcionarios y ex servidores públicos señalados por supuestos vínculos con el narcotráfico. En Sinaloa, la noticia reaviva el debate sobre la gobernabilidad en una entidad marcada históricamente por el crimen organizado.