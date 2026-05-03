México

Vinculan a proceso a Pedro Jared “N” por tentativa de feminicidio en Ecatepec

El presunto agresor fue localizado en un anexo en Atlacomulco para intentar permanecer oculto

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Aviso oficial con texto sobre vinculación a proceso judicial de Pedro N por feminicidio en Ecatepec. Incluye foto de un hombre con ojos cubiertos por una franja negra.
La Fiscalía del Estado de México vinculó a proceso judicial a Pedro N por el delito de feminicidio ocurrido en el municipio de Ecatepec, Estado de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo la vinculación a proceso de Pedro Jared “N”, investigado por el delito de tentativa de feminicidio en agravio de su pareja sentimental, una enfermera identificada con las iniciales W.G.H.T., por hechos ocurridos en el municipio de Ecatepec.

De acuerdo con la autoridad ministerial, la agresión se registró el pasado 10 de marzo de 2026 al interior de un domicilio ubicado en la colonia La Guadalupana, donde el imputado se encontraba en compañía de la víctima. En un momento determinado, cuando la mujer intentaba salir del inmueble, el sujeto presuntamente la atacó con un objeto punzocortante, provocándole diversas heridas.

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La FGJEM detalló que, durante la agresión, el ahora detenido también profirió amenazas verbales en contra de la víctima y de otras personas que arribaron al lugar, lo que incrementó la gravedad de los hechos. Tras cometer el ataque, el individuo huyó.

Víctima teme por su vida

Wendy Gabriela, enfermera, realiza una declaración pública ante medios de comunicación. Sentada y sosteniendo un micrófono, presenta un relato sobre el intento de feminicidio que experimentó en Ecatepec, Estado de México. Lágrimas son visibles en sus ojos. Un hombre le ofrece apoyo físico colocando una mano sobre su hombro.

Debido a la severidad de las lesiones, la víctima fue trasladada de urgencia a un hospital de la zona, donde recibió atención médica especializada; incluso, perdió el conocimiento a consecuencia de las heridas, lo que encendió las alertas de las autoridades sobre la posible comisión de un delito de alto impacto.

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Una vez que la Fiscalía tomó conocimiento del caso, inició una serie de actos de investigación que permitieron identificar a Pedro Jared “N” como probable responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa. Con estos elementos, el Ministerio Público solicitó a un juez la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue concedida.

Las indagatorias también revelaron que, tras la agresión, el sospechoso habría sido ingresado a un centro de atención psiquiátrica en la Ciudad de México, donde permaneció aproximadamente siete días. Posteriormente, se trasladó al municipio de Atlacomulco, donde se internó en un centro de rehabilitación conocido como “anexo”, ubicado en la colonia San José el Tunal, presuntamente con la intención de evadir la acción de la justicia.

Elementos de la Fiscalía mexiquense se movilizaron hasta dicho sitio y, con apoyo de efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), lograron ubicar y detener al individuo. Tras su captura, fue trasladado al municipio de Ecatepec.

Luego de ser certificado médicamente en instalaciones ministeriales, Pedro Jared “N” fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chiconautla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

En audiencia, el juez determinó vincularlo a proceso por el delito de tentativa de feminicidio, al considerar que existen datos de prueba suficientes para continuar con el proceso penal. Asimismo, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá recluido mientras se desarrollan las investigaciones complementarias.

La autoridad judicial también estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación, periodo en el que se recabarán más pruebas que permitan fortalecer el caso.

Cabe destacar que, conforme al principio de presunción de inocencia, el detenido debe ser considerado inocente hasta que se dicte una sentencia condenatoria en su contra.

Este caso se suma a los casos de violencia de género que ocurren en el Edomex, sobre todo en municipios como Ecatepec, donde se han implementado diversas estrategias de seguridad ante la incidencia de delitos de alto impacto.

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