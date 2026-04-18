México

El secretario de Agricultura anuncia convenio con The Nature Conservancy para hacer del campo mexicano sustentable

El acuerdo busca impulsar prácticas agropecuarias responsables

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El acuerdo busca impulsar prácticas agropecuarias responsables
Julio Berdegué anuncia el convenio entre la Secretaría de Agricultura de México y The Nature Conservancy para fortalecer la producción agropecuaria sustentable. Crédito: X/@JulioBerdegue

Julio Berdegué, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, anunció este 17 de abril la firma de un convenio de colaboración entre la institución y The Nature Conservancy, dirigido a fortalecer la producción agropecuaria sustentable en el país.

El funcionario destacó que el acuerdo prioriza la ganadería sin deforestación, así como la adaptación del maíz y el frijol al cambio climático. Según el tuit de Berdegué, las instituciones mantienen también su cooperación previa en acuacultura sustentable en el golfo de California.

Berdegué subrayó la importancia de la cooperación binacional para apuntalar la producción y promover el crecimiento vinculado al bienestar y a la sostenibilidad del campo.

Agricultura descara reanudar exportaciones de ganado de México a Estados Unidos

La exportación de ganado mexicano a Estados Unidos sigue suspendida desde el 9 de julio de 2025 por presencia de gusano barrenador. (AP Foto/Isabel Mateos)
La exportación de ganado mexicano a Estados Unidos sigue suspendida desde el 9 de julio de 2025 por presencia de gusano barrenador. (AP Foto/Isabel Mateos)

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural aclaró el pasado 15 de abril que es falsa la información divulgada sobre la reanudación de la exportación de ganado mexicano a Estados Unidos. La dependencia subraya que cualquier anuncio oficial sobre el tema se difundirá exclusivamente a través de los canales institucionales.

Actualmente, la exportación de ganado permanece suspendida desde el 9 de julio de 2025 debido a la presencia del gusano barrenador en territorio mexicano. Las autoridades precisan que se mantienen mesas de diálogo técnico con representantes del gobierno estadounidense para abordar la suspensión.

Agricultura exhorta a los integrantes del sector ganadero a actuar con responsabilidad y evitar replicar información carente de sustento.

Agricultura impulsa modelo para fortalecer la productividad del sector agroalimentario

El gremio agricultor junto con el transportista harán un paro de labores el lunes 24 de noviembre.
El primer curso del programa, enfocado en microeconomía de la competitividad, inicia el 18 de abril y busca capacitar a empresarias y empresarios del sector agroalimentario. Crédito: JOAQUÍN SANLUIS /CUARTOSCURO

La Secretaría de Agricultura lanzó el modelo Asociaciones para la Prosperidad Agroalimentaria, una estrategia que busca transformar la productividad y competitividad en el campo mexicano mediante la capacitación y proyectos conjuntos.

Esta iniciativa comienza este 18 de abril con un curso especializado en microeconomía de la competitividad, parte de un programa que aspira a fortalecer las cadenas productivas, reducir costos y generar mayor valor agregado para los productores, de acuerdo con el portal oficial del Gobierno federal.

La convocatoria oficial de la Secretaría de Agricultura detalla que el curso inicial se dirige a empresarias y empresarios del sector agroalimentario, proveedores, transformadores y representantes de instituciones de educación superior. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 17 de abril.

El plan incluye 16 sesiones que combinan fundamentos teóricos y herramientas prácticas para que las y los participantes desarrollen, identifiquen o fortalezcan proyectos productivos en sus propias regiones.

Las Asociaciones para la Prosperidad Agroalimentaria parten de la premisa de que el trabajo conjunto es clave para superar las limitaciones del esfuerzo individual y alcanzar metas comunes. El modelo promueve la coordinación de todos los eslabones de la cadena: productores, empresas, investigadores, técnicos y autoridades. Cada participante asume una función específica para mejorar la logística, aprovechar ventajas y abrir nuevos mercados.

El curso es organizado y cuenta con la colaboración del Instituto Michael Porter en México y de UPAEP. Ambas instituciones participan en el diseño del programa académico, que contempla conocimientos en microeconomía con el objetivo de potenciar el análisis y la planeación competitiva en empresas agroalimentarias mexicanas.

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