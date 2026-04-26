México

Grecia Quiroz lanza aplicación oficial del Movimiento Independiente del Sombrero

La edil Grecia Quiroz evalúa la posibilidad de competir por la gubernatura de Michoacán en las elecciones 2027

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Una nueva plataforma acerca a los ciudadanos a la organización liderada por la alcaldesa Grecia Quiroz, facilitando interacción y participación desde cualquier lugar. | (Crédito: Imagen creada con Gemini AI, con fines ilustrativos)
Una nueva plataforma acerca a los ciudadanos a la organización liderada por la alcaldesa Grecia Quiroz, facilitando interacción y participación desde cualquier lugar. | (Crédito: Imagen creada con Gemini AI, con fines ilustrativos)

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, anunció la apertura de la plataforma del Movimiento Independiente del Sombrero, que servirá como un medio oficial de la organización que representa la funcionaria.

A través de su cuenta oficial, Quiroz explicó que la aplicación permitirá a las personas “informarse, participar y mantener comunicación directa con nosotros de manera segura y ordenada”.

De acuerdo con la edil, esta plataforma busca estar más cerca de la ciudadanía y de los simpatizantes del movimiento que inició Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

Esto es lo que se encuentra en la aplicación del Movimiento del Sombrero

Dentro de la interfaz se encuentra información sobre la historia del Movimiento Independiente del Sombrero, los valores, noticias, contacto para mayor información.

Además, desde la aplicación, las personas que así lo deseen podrán registrarse como simpatizantes de la organización, lo cual puede ser a través de voluntariado, asistencia a eventos y a la difusión de participantes.

El video presenta la interfaz de la aplicación móvil oficial del Movimiento Independiente del Sombrero. La plataforma digital detalla la organización ciudadana, su misión, visión y principios operativos. Identifica al fundador, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, y a la actual líder, Grecia Quiroz.

Dentro de la plataforma también se puede acceder a noticias, comunicados, así como a la agenda de actividades que realizará el Movimiento Independiente del Sombrero.

Grecia Quiroz, ¿competirá por la gubernatura de Michoacán en las elecciones 2027?

Quiroz reveló en días recientes que evalúa competir en las elecciones 2027 para ser la gobernadora del estado de Michoacán. En entrevista con medios locales, señaló que solo aceptaría ser candidata si identifica una verdadera posibilidad de cambio: “Si acepto, es porque las cosas realmente tienen que cambiar para Michoacán”.

Durante su mensaje, Quiroz detalló que empresarios y ciudadanos han solicitado que el Movimiento del Sombrero participe en el proceso electoral, y afirma percibir respaldo social: “Me dicen ‘échele ganas, estamos contigo’“.

Grecia Quiroz afirma que la difusión del material audiovisual no afecta su integridad personal ni su bienestar emocional. | Crédito: Jesus Aviles/ Infobae México
Grecia Quiroz afirma que la difusión del material audiovisual no afecta su integridad personal ni su bienestar emocional. | Crédito: Jesus Aviles/ Infobae México

La edil sostuvo que su análisis es serio y que no participará en las elecciones intermedias si considera que no existen condiciones reales para modificar el contexto estatal.

Al referirse a los desafíos de su posible postulación, advirtió que de llegar, “sabe que va a enfrentar un sistema muy corrupto... que vamos a tocar intereses muy profundos”, expresó la alcaldesa.

De acuerdo con la funcionaria michoacana, su prioridad es clara: el pueblo de Michoacán, y aclaró que de contender, sólo lo hará si puede mantenerse “del lado de la gente”. De no reunir las condiciones, asegura que “preferiría no participar” en la contienda.

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