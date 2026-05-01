México

Roberto Velasco y Albert Ramdin hablaron de los retos del multilateralismo y estrechar la cooperación

La sede de la SRE recibió al secretario general adjunto de la OEA para analizar perspectivas sobre cooperación

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El diálogo busca fortalecer mecanismos multilaterales y explorar caminos para una mayor integración hemisférica
La reunión en la Secretaría de Relaciones Exteriores subraya la apuesta de México y la OEA por la integración hemisférica. Crédito: X/@SRE_mx

Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), sostuvo una reunión el pasado 29 de abril en la sede de la institución con Albert Ramdin, secretario general adjunto de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

De acuerdo con la información de la SRE en sus redes sociales este 30 de abril, el encuentro abordó los problemas actuales del multilateralismo en la región y exploró nuevas formas para impulsar la integración y la cooperación en el continente americano.

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Durante el diálogo, Velasco y Ramdin intercambiaron posturas sobre la participación de ambas partes y organismos en la construcción de la paz y el fortalecimiento de la integración hemisférica. La conversación se desarrolló en el contexto de una visita oficial de Ramdin a territorio mexicano.

Secretario de la OEA visita al Senado de México

La senadora Laura Itzel Castillo Juárez destacó el compromiso del Senado de México con el fortalecimiento del diálogo multilateral en América junto a la OEA. (Archivo Infobae)
La senadora Laura Itzel Castillo Juárez destacó el compromiso del Senado de México con el fortalecimiento del diálogo multilateral en América junto a la OEA. (Archivo Infobae)

La senadora Laura Itzel Castillo Juárez informó el pasado 29 de abril que el Senado de la República recibió a Albert Ramdin en un encuentro que refuerza la agenda internacional de México y consolida el compromiso del país con el diálogo multilateral y la cooperación regional.

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Durante el encuentro, Castillo Juárez destacó la necesidad de una agenda más incluyente dentro de la OEA, y señaló que el liderazgo de Albert Ramdin contribuyó a consolidar una organización “más atenta a la diversidad y alineada con los desafíos actuales que enfrenta el continente. En palabras de la legisladora, fortalecer la integración entre los países miembros pasa por políticas orientadas al respeto, la paz y la cooperación.

La OEA, organismo fundado en 1948 y con sede en Washington D.C., integra a 35 países independientes de América, y tiene como misión central impulsar la democracia, la defensa de los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo sostenible.

La Secretaría de Relaciones Exteriores rechaza solicitudes de extradición por falta de pruebas

SRE
El gobierno mexicano mantiene que la persecución de delitos es asunto exclusivo de instituciones nacionales y exige evidencia comprobable para proceder con extradiciones. (captura de pantalla)

SRE acusó el pasado 29 de abril ausencia de elementos probatorios en los documentos enviados por Estados Unidos para solicitar la extradición de funcionarios de Sinaloa. La Fiscalía General de la República (FGR) analizará los expedientes en cumplimiento de la legislación mexicana, y la autoridad federal podría descartar los procedimientos si las acusaciones no cumplen los requisitos legales.

La embajada estadounidense remitió a la cancillería mexicana, el 28 de abril a las 18 horas, solicitudes formales de detención provisional con fines de extradición. Los expedientes fueron turnados de inmediato a la FGR para su revisión, de acuerdo con el marco normativo nacional.

En el comunicado, la SRE advirtió que los documentos carecen de pruebas suficientes para determinar la responsabilidad de las personas señaladas.

Las solicitudes aparecieron minutos después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos formales contra el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, en especial con la célula identificada como Los Chapitos.

Entre los señalados figuran el senador Enrique Inzunza Cazárez y el exsecretario de Finanzas Enrique Díaz Vega, acusados de conspiración para importar narcóticos y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, informó el embajador Ronald Johnson durante la presentación del caso en la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York.

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