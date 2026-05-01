UNAM podría cerrar carreras que tienen menos de 25 aspirantes

(CUARTOSCURO)

En medio de una revisión institucional, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha puesto bajo análisis la continuidad de más de 15 carreras universitarias con baja demanda.

Dichas licenciaturas se imparten en sus campus foráneos de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) en Morelia, León y Mérida.

PUBLICIDAD

La secretaria general, Patricia Dávila Aranda, señaló que este proceso no implica una eliminación inminente, pero sí una evaluación profunda de la pertinencia y actualización de estos programas académicos.

La posibilidad de cerrar carreras con escasa demanda surge tras constatarse que, en al menos 17 disciplinas, la oferta de lugares disponibles en el examen de admisión es superior al número de aspirantes.

PUBLICIDAD

Este fenómeno se acentúa en áreas como Letras Modernas Alemanas y Letras Francesas, donde la cantidad de interesados está muy por debajo de los cupos ofertados:

Letras Modernas Alemanas dispuso de 27 plazas y solo 15 personas se presentaron

PUBLICIDAD

Letras Francesas ofreció 37 lugares, pero solo 21 aspirantes se inscribieron

El proceso de revisión y posible cierre de carreras en la UNAM responde tanto a la baja demanda estudiantil como a la necesidad de mantener una oferta académica relevante y actualizada.

PUBLICIDAD

Las autoridades universitarias han enfatizado que, antes de tomar decisiones definitivas, se analizan diversas etapas que incluyen la opinión de académicos, funcionarios, exalumnos y consejos técnicos.

Este análisis puede extenderse durante meses o incluso un año, dada la complejidad que implica modificar o dar fin a un plan de estudios en la institución.

PUBLICIDAD

Qué implica la revisión de carreras con baja demanda en la UNAM

La secretaria general explicó que cada facultad tiene la obligación de revisar y actualizar de manera constante sus planes y programas de estudio.

“Todo el tiempo se están modificando. Todas las facultades tienen la obligación de estar revisando y evaluando sus planes y programas de estudio y después modificándolos. Siempre lo hacemos”, subrayó Dávila Aranda.

PUBLICIDAD

La funcionaria recalcó que no consideran que existan carreras sin valor para el país, pero sí consideran imprescindible su modernización para responder a la realidad social y académica actual.

El Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras advirtió sobre el impacto que tendría la desaparición de algunas licenciaturas, especialmente aquellas que solo se ofrecen en lengua original en la UNAM.

PUBLICIDAD

Desde su perspectiva, “la permanencia de Letras Modernas en la oferta universitaria es imprescindible en un mundo que necesita con urgencia el pensamiento crítico”.

La facultad recordó que estas disciplinas han contribuido a posicionar a la UNAM en altos lugares en los rankings internacionales.

PUBLICIDAD

Debate interno y respuesta estudiantil ante la posible desaparición de carreras

La revisión de estas carreras ha encendido la alerta en la comunidad universitaria, particularmente en las áreas de humanidades y lenguas modernas.

Según las autoridades, el objetivo es determinar si estas licenciaturas siguen siendo socialmente pertinentes y si responden al interés de las regiones donde se imparten, o si es momento de dar paso a nuevas alternativas académicas.

El análisis actual no implica el cierre inmediato de carreras, pero sí la apertura a esa posibilidad si, tras los esfuerzos de actualización y promoción, la baja demanda persiste.

En respuesta, estudiantes han iniciado campañas en redes sociales, como TikTok, para defender sus programas y resaltar las oportunidades laborales que ofrecen, como traducción, edición, subtitulaje y docencia.

Los jóvenes destacan que no es necesario dominar el idioma de entrada y que la formación en estas áreas amplía su horizonte profesional y cultural.